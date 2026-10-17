Ne voli čovek Njukasl, pa to ti je: Manzambi kaznio najgoru odbranu Premijer lige
Vreme čitanja: 5min | sub. 17.10.26. | 20:25
Švajcarski reprezentativac letos je odbio prelazak u redove crno-belih, sada je njegovim golom Aston Vila došla do tri boda protiv Njuke
Sve je bilo dogovoreno u letnjem prelaznom roku da sjajni švajcarski reprezentativac pojača Njukasl, pošto je Frajburg rešio da prihvati ponudu od oko 60.000.000 evra za Johana Manzambija. Odmah je odbio prelazak u Njukasl ofanzivac i dogovorio se lično sa Aston Vilom, kojoj novac nije bio problem. Igranje Lige šampiona i rad pod trenerskom palicom Unaja Emerija bile su dve presudne stvari, a sada se može reći da je doneo najbolju moguću odluku.
Baš on bio je junak utakmice protiv Njukasla na gostovanju jer je njegovim pogotkom Aston Vila slavila u meču sedmog kola Premijer lige – 1:0 (1:0).
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Sada već može i definitivno da se kaže da Njukasl ima najgoru odbranu Premijer lige, a da im nema Horničeka na golu koji na sve to vrhunski brani, baš bi on bio golman sa najviše primljenih pogodaka. Ovako je to Ipsvič koji je primio gol više više, mada svakako crno-beli imaju lošiju odbranu od njih – jednostavno, očni test ne laže, u kombinaciji sa statistikom. Ogolila je to i Aston Vila u prvom poluvremenu protiv domaćina, iako je Njukasl dobro ušao u meč. Bili su agresivni od prvog minuta, igrali su visok presing, pokušavali su da uhvate goste na spavanju, ali se nije dala Vila. Sem jedne dobre odbrane Suzukija, nije baš konkretan bio Njukasl, dok je na drugoj strani bila dobra priča. Čim se gost iz Birmingema otvorio, krenuo je da koristi tu slabu odbranu i da je buši sa svih strana.
Posebno su ubojiti bili posle kontri, a da je Nikolas Džekson bio precizniji i konkretniji, mogao je da dovede svoju ekipu u vođstvo već u devetom minutu. Sve je lepo uradio, promešao i čuvara kada je dobio dobru loptu u prostor, ušao na unutra, ali mu je lopta išla na slabiju nogu, pa je morao da gađa spoljnom i hteo je u dalji ugao, međutim veoma slabo. Nije mogao da nađe put do gola iako je imao svoje šanse, ali zato jeste Manzambi. I u tom 36. minutu videlo se koliko je ranjiva odbrana i gotovo uvek loše postavljena.
Žoao Gomeš bio je na ivici kaznenog prostora i imao je sve vreme sveta da se namesti. Podigao je glavu i video da Manzambi stoji sam tu oko penala i peterca, baš zbog katastrofalnog postavljanja odbrane. Pogodio ga je u trepavicu, a švajcarski fudbaler je lepo skočio i smestio loptu u mrežu za vođstvo. Treba se podsetiti da je letos Manzambi odbio Njukasl - Frajburg je imao dogovor za transfer i obeštećenje od oko 60.000.000 evra - kako bi prešao u Aston Vilu. Nije hteo da igra za Njukasl, već za Aston Vilu zbog Lige šampiona i Unaja Emerija. Sada im je opet "uvalio kosku".
Imali su tih nekoliko minuta naleta gosti, gde je Buendija dva minuta kasnije mogao i da duplira prednost, ali mu je odbranio Horniček udarac. Kasnije u drugom poluvremenu, Njukasl je bio nešto konkretniji, bez učinka ikakvog jer je Aston Vila uspevala da udavi utakmicu, kako im najviše odgovara. Mogao je Barkli da stavi tačku na utakmicu da mu golman Njuke nije skinuo projektil jedan u donji levi ugao ili da je Embaj bio precizniji kada mu je Englez pustio u prostor loptu po levoj strani, a ovaj gađao preko gola.
Sem par nekih mlakih i nepreciznih šuteva, Njukasl ništa nije mogao da napravi, gostujuća ekipa se dobro branila i sve neutralisala, dok svaki put kada bi im predali loptu, pukla bi i kontra. Jedini je Visa pokušavao nešto, mada je bio sebičan u 85. minutu kada nije dodao usamljenom Barnsu da šutne iz peterca, nego je gađao pored gola. Sebičan je bio i Embaj pet minuta kasnije kada nije dodao Meginu da postigne gol i reši utakmicu, nego je šutirao pored gola.
Makar to nije koštalo Aston Vilu na kraju, pa tri boda idu u Birmingem.
PREMIJER LIGA, 7. KOLO
Subota
Everton - Čelsi 0:2 (0:0)
/Neto 46, 90/
Mančester Siti - Ipsvič 3:2 (2:1)
/Foden 19, Haland 34, 69 - Maeda 21, Fleming pen 90/
Brentford - Liverpul 1:2 (1:0)
/Luis Poter 44 - Munjoz 62, Isak 70/
Fulam - Hal 1:0 (1:0)
/Ivobi 33/
Njukasl - Aston Vila 0:1 (0:1)
/Manzambi 36/
Nedelja
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Ponedeljak
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