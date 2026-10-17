Ne voli čovek Njukasl, pa to ti je: Manzambi kaznio najgoru odbranu Premijer lige

Sada već može i definitivno da se kaže da Njukasl ima najgoru odbranu Premijer lige, a da im nema Horničeka na golu koji na sve to vrhunski brani, baš bi on bio golman sa najviše primljenih pogodaka. Ovako je to Ipsvič koji je primio gol više više, mada svakako crno-beli imaju lošiju odbranu od njih – jednostavno, očni test ne laže, u kombinaciji sa statistikom. Ogolila je to i Aston Vila u prvom poluvremenu protiv domaćina, iako je Njukasl dobro ušao u meč. Bili su agresivni od prvog minuta, igrali su visok presing, pokušavali su da uhvate goste na spavanju, ali se nije dala Vila. Sem jedne dobre odbrane Suzukija, nije baš konkretan bio Njukasl, dok je na drugoj strani bila dobra priča. Čim se gost iz Birmingema otvorio, krenuo je da koristi tu slabu odbranu i da je buši sa svih strana.

Posebno su ubojiti bili posle kontri, a da je Nikolas Džekson bio precizniji i konkretniji, mogao je da dovede svoju ekipu u vođstvo već u devetom minutu. Sve je lepo uradio, promešao i čuvara kada je dobio dobru loptu u prostor, ušao na unutra, ali mu je lopta išla na slabiju nogu, pa je morao da gađa spoljnom i hteo je u dalji ugao, međutim veoma slabo. Nije mogao da nađe put do gola iako je imao svoje šanse, ali zato jeste Manzambi. I u tom 36. minutu videlo se koliko je ranjiva odbrana i gotovo uvek loše postavljena.

Žoao Gomeš bio je na ivici kaznenog prostora i imao je sve vreme sveta da se namesti. Podigao je glavu i video da Manzambi stoji sam tu oko penala i peterca, baš zbog katastrofalnog postavljanja odbrane. Pogodio ga je u trepavicu, a švajcarski fudbaler je lepo skočio i smestio loptu u mrežu za vođstvo. Treba se podsetiti da je letos Manzambi odbio Njukasl - Frajburg je imao dogovor za transfer i obeštećenje od oko 60.000.000 evra - kako bi prešao u Aston Vilu. Nije hteo da igra za Njukasl, već za Aston Vilu zbog Lige šampiona i Unaja Emerija. Sada im je opet "uvalio kosku".