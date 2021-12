Nebitna utakmica u La Plati više znači Martinu Palermu i Aldosiviju

Poslednja zvanična utakmica u ovoj kalendarskoj godini za Estudijantes i Aldosivi na programu je noćas (01.30) u sklopu 25. kola argentinske lige Pro. Mesto dvoboja koji nema neki takmičarski značaj biće stadion Horhe Luis Irči u La Plati, dok je glavni za pravdu na ovom meču zadužen čuveni arbitar Nestor Pitana. Domaćin je na petom mestu sa 39 bodova, koliko su sakupili četvrtoplasirani Velez i Kolon koji se nalazi na poziciji niže, dok je gost stigao do 30 jedinica i plasirao se na 15. mesto na turniru.

Estudijantes je proteklog vikenda u ludom derbiju La Plate protiv Himnasije osvojio samo bod posle prave kiše golova i nekoliko preokreta u meču koji se završio rezultatom 4:4. U prethodna četiri kola, Studenti nisu doživeli poraz, uz ostvarene tri pobede i jedan remi. Sa druge strane, gostujuća ekipa ovog puta stiže motivisana pošto je upravo pobedila, međutim domaći tim će pokušati da pred svojom publikom pobedom zatvori ovu sezonu. Aldosivi dolazi sa mentalnim trzajem pošto je pobedio Argentinos Juniors rezultatom 3:2. U poslednja četiri ligaška meča, tim iz Mar del Plate ostvario je dve pobede i pretrpeo dva poraza.

01.30: (1,65) Estudijantes (3,80) Aldosivi (5,50)

Kako smo već spomenuli, duel nije od takmičarskog značaja ako se pogleda generalni plasman na tabeli, ali bi pobeda veću korist donela Aldosiviju koji ne stoji baš najbolje što se tiče ukupnog koeficijenta učinka, koji ga ove sezone neće koštati ispadanja, ali već naredne sezone lako se može desiti da će se tim boriti za opstanak. Što se tiče onih koji su direktno klasifikovali za Kopa Libertadores 2022, to su Kolon i River kao pobednici dva šampiona lokalne lige. Isto tako, društvo im pravi i Boka Juniors posle osvajanja Kupa Argentine protiv Taljeresa, a tu je i Velez koji se nalazi na drugom mestu na objedinjenoj tabeli prvenstva i Liga kupa. S druge strane, Estudijantes će igrati baraž, i to od prve faze jer zauzima poslednje mesto plasmana koje vodi u Kopa Libertadores.

Što se tiče Kopa Sudamerikane 2022, Banfild je svoje plasman obezbedio kada je bio drugi na Maradona kupu, turniru na kojem je Boka došla do pehara posle penala. Ostala mesta su određena pozicijama od 7. do 11. u tabeli akumuliranih bodova u poslednja dva turnira. U tom smislu, Defensa i Hustisija, Lanus i Independijente su obezbedili svoju klasifikaciju u grupnu fazu, dok su Rasing i Rosario Sentral morati u kvalifikacije za pomenuto takmičenje. Isto tako, Union, Himnasija, Argentinos i Urakan i dalje imaju šanse da dobiju svoju kartu za Sudamerikanu, jer svi navedeni timovi poseduju isti broj bodova, po 50. Aldosivi je do pre pet kola mogao da se uključi u borbu za internacionalna takmičenja, međutim uspeli su da skliznu na totalno drugi kolosek i otvore pitanje opstanka.

Studenti sa nekoliko promena i brojnim izostancima, što zbog suspenzija, što zbog povreda noćas dočekuje Aldosivi. Trener domaćih Rikardo Zjelinski ima tri suspendovana i mnogo povređenih igrača, te mora da sastavi potpuno novi tim u odnosu na onaj koji je nastupio prethodnog vikenda u klasiku La Plate. Leonardo Godoj, Matijas Pelegrini i Leandro Dijaz su stigli do petog žutog kartona, pa su automatski suspendovani za ovaj duel, dok su Huan Manuel Sančez Minjo, Manuel Kastro i Haime Ajovi takođe isključeni za ovaj meč, ali zbog različitih tipova povreda. Kao da to nije bilo dovoljno, Bautista Kočijubinski je na poslednjem treningu završio sa uganućem skočnog zgloba.

Izbor urednika

Aldosivi sprema dve promene za kraj godine pred Studentima. Posle pobede od 3:2 u Mar del Plati protiv Argentinos Juniorsa, Ajkule čeka meč protiv opuštenog Estudijantesa koji se već plasirao u kvalifikacije za Kopa Libertadores. Trener tima iz Mar del Plate Martin Palermo zna da neće moći da računa na Federika Mila, a umesto njega na toj poziciji zaigraće Džonatan Zakarija. Onaj koji se vraća posle povrede je centar Mario Lopez Kintana, pa će njegovo mesto napustiti Fabrisio Koločini.

U poslednjih pet mečeva ovih timova nije zabeležen nerešen ishod. Estudijantes je ostvario četiri pobede, računajući i poslednju minimalnim rezultatom na istom ovom stadionu u aprilu tokom grupne faze Liga kupa, dok je Aldosivi uspeo da slavi tek jednom i tom istom periodu prošle godine, takođe, na ovom stadionu kada je minimalan rezultat bio na strani Ajkula.

ARGENTINA 1 - POSLEDNJE 25. KOLO

Petak

23.15: (4,00) Platense (3,45) Velez (1,95)

Subota

01.30: (1,65) Estudijantes (3,80) Aldosivi (5,50)

21.00: (1,60) Argentinos Juniors (3,70) Sarmijento (6,25)

21.00: (3,30) Patronato (3,15) Himnasija LP (2,30)

21.00: (2,10) Rasing (3,45) Godoj Kruz (3,50)

21.00: (2,35) Rosario (3,35) Urakan (3,05)

21.00: (2,40) Union Santa Fe (3,25) Kolon (3,05)

23.15: (6,00) Atletiko Tukuman (4,10) River Plejt (1,55)

Nedelja

02.00: (1,75) Boka Juniors (3,50) Kordoba (5,10)

21.00: (2,25) San Lorenco (3,15) Njuels (3,45)

23.15: (1,90) Defensa i Hustisija (3,60) Lanus (4,00)

Ponedeljak

01.30: (2,35) Taljeres (3,10) Independijente (3,25)

23.55: (1,67) Banfild (3,60) Arsenal Sarandi (5,60)

*** kvote su podložne promenama

Piše: Đorđe RADONJIĆ

---------------------------------------------------

Odigraj tiket kao i svakog dana i osvoji Porše Makan

SVAKI TIKET JE ULAZNICA U ARENU

Mozzart Gladijator je takmičenje sa pravilima takvim da u njemu svi učestvuju. Visina uplate ne igra presudnu ulogu, kao ni to da li je tiket dobitan ili ne. Tvoje je samo da svakog dana odigraš tiket, jer je svaki ulaznica u arenu.

---------------------------------------------------