Povratak na mesto uspeha. Veteran australijskog fudbala Endrju Durente igraće od 06.05 časova u dresu Vestern Junajteda protiv „svog“ Velingtona. Biće mu to jedna od poslednjih utakmica u karijeri.

Durente je baš pred ovu utakmicu potvrdio vest koja se i naslućivala već neko vreme. Nekoliko nedelja pošto je napunio 39 godina, rešio je da završi karijeru. Igraće samo do kraja sezone.

06.05: (1,90) Velington (3,45) Vestern Junajted (3,80)

Legenda australijskog i novozelandskog fudbala dakle ipak neće biti na terenu i u petoj deceniji. Od terena će se oprostiti kao rekorder A-lige po broju nastupa. Do sada ih je sakupio 356 u A-ligi, najviše od svih. Računajući i stari sistem takmičenja, odigrao je ukupno 414 ligaških utakmica.

„Radio sam ekstremno naporno da bih došao do ove faze karijere. Igrati 20 godina profesionalni fudbal nikako nije lako, ne bih to radio da nisam osećao fantastičnu podršku. Moji žena i deca su bili neverovatni. Roditelji će verovatno da budu najtužniji što više neće moći da me gledaju na TV-u. Bez njih, moje porodice, brata i sestre, ne verujem da bih bio ovde danas“, poručio je Durente.

Levonogi štoper je karijeru počeo u Sidnej Olimpiku, a samo je na kratko otišao iz Australije 2004. godine, kada je zaigrao za Balestijer iz Singapura. Posle toga je igrao za Sidnej Junajted, Njukasl Džets, Velington, Sidnej i od 2019. godine Vestern. Najduže je bio u Velingtonu, u dva mandata ukupno 11 godina. Dobio je tamo i pasoš Novog Zelanda i zaigrao za reprezentaciju, za koju je odigrao 27 utakmica.

Protiv Velingtona sada će Durente i saigrači da jure prekid crnog niza od pet utakmica bez pobede. Od 26. aprila su osvojili samo jedan bod, a da stvar bude još gora, dali su samo jedan gol, a primili su ih 11.

Ni Finiks nije u nekoj vrhunskoj formi. Ima samo jednu pobedu u poslednjih pet kola, nad Adelejdom (2:1), dok je ostale četiri utakmice remizirao. Zato je bez poraza na sedam uzastopnih mečeva. Uprkos tome, ima jednako male šanse da se domogne plej-ofa. Četiri kola do kraja Brizbejn im beži velikih šest bodova, a ispred su i Vestern Sidnej Vonderersi i Pert Glori. Međutim, dok šansa postoji, igrači će se boriti.

Na žalost navijača Vesterna, na Novom Zelandu će igrati bez španskog veterana Viktora Sančeza. Nekadašnji vezista Barselone, Hetafea i Espanjola je suspendovan i nije otputovao na jug, baš kao ni Breden Inmen, koji je povređen. Od ranije bolovanje je otvorio i Dalibor Marković, kojeg muči skočni zglob.

Sa druge strane, ni Velington nije kompletan. Iskusni Meksikanac Ulises Davila, kapiten Novozelanđana i nekadašnji član Čelsija, takođe se muči sa povredama i nije u konkurenciji za ovaj meč. Strelac sedam golova na 21 utakmici bi na teren trebalo da se vrati tek sledeće nedelje.

Velington i Vestern su se do sada sastajali pet puta, Novozelanđani su trijumfovali u tri navrata, Junajted jednom, a poslednji njihov okršaj, u aprilu ove godine, završen je 1:1.

AUSTRALIJA 1 – 23. KOLO

Subota

