Neće ni ovaj daleko dogurati

Jeste Ruben Amorim malo iskombinovao sastav zbog nekih povreda i premora, ali još jednom se videlo da ovaj tim bez Rabioa i Modrića nema šta da traži u ozbiljnom fudbalu. Uostalom, nije ni Bornmut bio u najjačem sastavu i falilo mu je još više igrača.

Milan je sinoć sam sebe „ubio“. Penal, pa crveni, pa još jedan penal. Sve to za pola sata igre. Nije ni mogao da se nada bilo čemu drugom osim debakla. Međutim, sve te greške možda proizilaze iz konfuzije igrača koji nisu kliknuli sa novim trenerom Rubenom Amorimom. Nervoza i zbunjenost Milanovih igrača su sve očigledniji. Neverovatan potez kapitena Majka Menjona, koji je isključen zbog udaranja protivnika, samo je dokaz nesigurnosti koja je zavladala u Milanovoj svlačionici.

Ovaj tim definitivno nije pravljen, niti ima kvalitet da igra na tri fronta. Ako se Kup Italije i dalje može smatrati ozbiljnim frontom… Mada, deluje da ne može da izdrži ni trku na dva koloseka. Benfika i Bornmut su protiv Milana izgledali kao timovi iz Lige šampiona. Brzina, eksplozivnost i premijerligaški tempo koji je Bornmut nametnuo bili su neuhvatljiva sila za Milanove igrače, koji su iz nemoći počeli da greše i da prave neoprostive kikseve. De Vinter je napravio nepotreban penal, a onda je došla Menjonova glupost koja je sahranila Rosonere. Koktel grešaka je smućkao Milanov debakl. Ali, greške se ne dešavaju slučajno…

„Pogledajte prvi penal. Bornmut ima trojicu slobodnih igrača u srcu šesnaesterca. De Vinter nije imao sreće, ali je nedopustivo da se nalazi u situaciji ’tri na jedan’ u trenutku kada lopta stiže. Zapravo, četiri na jedan. Jasno je da nije imao sreće, ali je iznenađujuće“, rekao je Milanov legendarni defanzivac Bili Kostakurta.

Tu se dolazi do odgovornosti Rubena Amorima.

“Mislim da utakmica zapravo nije ni odigrana: desio se penal, a zatim i isključenje nakon VAR asistencije i nakon toga je meč praktično bio gotov. Ipak, dopao mi se način na koji smo se branili sa deset igrača: pokušali smo da pritisnemo napred i rizikujemo na kraju, a onda smo primili treći gol koji je definitivno rešio utakmicu. Moramo da izbegavamo ovakve greške. Potrebno je da uvek imamo jedanaest igrača na terenu, jer sa jedanaestoricom možemo da promenimo svaku utakmicu. Ne smemo da primimo gol iz penala i ostanemo sa 10 igrača u situaciji kao što je ta. Naši iskusniji igrači ne smeju sebi da dozvole takve greške. Bila je to negativna utakmica u svakom smislu“, rekao je Amorim nakon meča i optužio svog kapitena Menjona.

Gazeta javlja da se francuski golman nakon meča izvinio saigračima u svlačionici, da je preuzeo krivicu, a izveštači sa lica mesta pišu da je bio utučen i da je među prvima ušao u autobus. Tada je već mogao da zna za trenerove izjave.

„Majk nam je jednostavno rekao da ostanemo mirni i to je to. Ove stvari se dešavaju, to je deo igre“, podržao je svog kapitena srpski štoper Strahinja Pavlović.

Jasno je da je Menjon tragičar utakmice, ali i da trener nije prihvatio ni delić odgovornosti na sebe. Adrijan Rabio je nakon mečeva protiv Atalante i Sasuola javno govorio da ova grupa nema pravi mentalitet i stav. Tu valjda postoji i odgovornost trenera?

Amorim za sada beži od nje, a igrači pokazuju sve veću nervozu koja utiče na rezultate. Milan deluje kao tim bez jasnog pravca, mentaliteta i budućnosti. Doživeo je da ga Bornmutov golman i donedavni rival iz Juventusa, Mikele Di Gregorio, ponižava. S pravom. Rosoneri sinoć nisu imali nijedan šut u okvir gola!

„Bilo mi je hladno na golu“, rekao je italijanski golman.