Nedelja u Seriji A: Dva Ćira i 300 golova na Maradoni, Murinjo se uzda u tandem Zaniolo-Abraham, Milan sa Menjanom protiv Sasuola

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Najvažniji meč 14. kola se igra u Napolju između Napolija i Lacija. Pre meča će biti upriličena ceremonija svečanog otkrivanja statue posvećene Dijegu Armandu Maradoni na godišnjicu njegove smrti. Na terenu ćemo videti dvoboj dva najefikasnija igrača svih vremena Lacija i Napolija, Imobilea i Mertensa, koji su zajedno postigli 300 golova. Trener Rome Žoze Murinjo će potvrditi napadački tandem Zaniolo-Abraham dok će mladi Feliks čekati šansu na klupi. U tim Milana se vraćaju golman Menjan i Florenci dok će Ibrahimović protiv Sasuola pokušati da uđe među deset najefikasnijih igrača Rosonera svih vremena u Seriji A. Sasuolo dolazi na San Siro bez Filipa Đuričića i Boge. Slučajno ili ne, bez sprskog asa, Sasuolo je osvojio samo jedan bod na poslednja tri meča u Seriji A.

NAPOLI - LAZIO (20.45)

Najbolji strelac svih vremena Napolija, s nadimkom Ćiro, i najefikasniji igrač Lacija u istoriji, sa imenom Ćiro, ukrstiće koplja večeras na stadionu “Maradona” u Napulju. Dris Mertens, zvani Ćiro, je zatresao 137 puta mrežu u dresu Azura, Ćiro Imobile je pogodio 163 puta sa grbom Nebeskoplavih: zajedno 300 golova u poslednjih šest godina.

Napoli jeste oslabljen izostankom Nigerijca Osimena koji je primoran da operiše jabučnu kost, ali malo koji trener, poput Spaletija, može da izvuče iz rukava takvu alternativu kao Mertens. Zbog odsustva Osimena, Napoli će malo modifikovati formacijsku postavu prilagođavajući je Belgijancu.

Spaleti je nameran da zameni Angisu sa Lobotkom, mada male šanse ima i Elmas da se pojavi u startnoj postavi, dok je Lozano prirodna alternativa za Politano koji je takođe van stroja.

Na drugoj strani, Mauriciju Sariju nedostaje samo Marušić. Moglo bi se reći najmanje bolno odsustvo budući da Beogađanin ima dostojnu zamenu u Lacariju. Međutim, više od odsustva reprezentativca Crne Gore, Sarija brine očigledni pad forme Felipea Andersona, bol u leđima koji već neko vreme oseća Pedro i činjenica da je Imobile i dalje rovit posle povrede.

Lorenco Insinje je takođe u padu forme. Kapitan Napolija je već mesecima u vrtlogu brojnih glasina vezanim za njegovu karijeru budući da mu ugovor sa Napolijem ističe sledećeg leta i još uvek je daleko od dogovora sa gazdom kluba Aurelijom De Laurentisom oko produžetka saradnje. Slučajno ili ne, Insinje nije postigao gol iz igre 201 dan, odnosno gotovo sedam meseci.

I jedan i drugi tim stižu na večerašnji duel posle poraza u prvenstvu, Lacio je izgubio od Juvea, a Napoli je doživeo prvi poraz u prvenstvu od Intera u Milanu. Takođe, oba tim su bila na gostovanjima u Moskvi u ovoj nedelji. Vratili su se u različitim raspoloženjima, Lacio je otvorio put sebi da osvoji prvo mesto u grupi a Napoli je sebi zakomplikovao život porazom od Spartaka.

Prednost Napolija bi mogla da bude kalendar i duži odmor. Naime, Napoli je igrao u sredu u Moskvi i već u sredu noć su bili u Napulju pošto je meč završen u 18.30. Lacio je pobedio Lokomotiv u četvrtak veče i ceo petak je proveo u putovanju od Moskve do Rima zbog problema sa avionima. U prevodu Napoli je imao čak dva dana više da pripremi dvoboj na Maradoni.

Statistika je na strani Napolija. Na poslednjih 16 okršaja u Seriji A, Napoletenci su zableležili čak 12 pobeda uz jedan remi i tri poraza. Za Lacio je posebno bolan bio poslednji poraz prošlog aprila 5-2, a po proizvedenim šansama Napoli je mogao da postigne i dvocifreni broj golova. Azuri se nalaze i u seriji od 17 mečeva bez poraza na Maradoni u Serriji A (13 pobeda i četiri remija).

Kuriozitet je da je Napoli poslednji put izgubio dva vezana meča u Seriji A pre godinu dana i to upravo od Intera i Lacija. Mada, Nebeskoplavi ne mogu da se pohvale učinkom na gostovanjima u poslednje vreme. Na poslednjih deset gostovanja u prethodnoj i ovoj sezoni ostvarili su skor od sedam poraza, dva remija i samo jednu pobedu.

Ćiro Imobile je u poslednje tri godine postao neka vrsta “presude” za golmane Napolija. Na poslednjih šest duela dva tima, Imobile je svaki put zatresao mrežu kluba za koji je navijao kao klinac dok je odrastao u jendoj od mnogobrojnih varošica satelita Napulja.

NAPOLI 4-2-3-1: Ospina - Di Lorenco, Rahmani, Kulibali, Mario Rui - Lobotka, Fabijan Ruiz - Lozano, Zjelinski, Insinje - Mertens

LACIO 4-3-3: Rejna - Lacari, Luiz Felipe, Ačerbi, Hisaj - Milinković, Kataldi, Luis Alberto - F. Anderson (Zakanji), Imobile, Pedro

ROMA - TORINO (18.00)

Roma i Torino nisu odigrali nerešeno već šest godina. Od decembra 2015. godine, Roma je osam puta osvojila sva tri boda a Torino je tri put izašao kao pobednik iz duela sa Đalorosima. Takođe, na poslednjih 17 utakmica na Olimpiku između dva tima, Roma je trijumfovala čak 14 puta dok su Granate samo dva put pobedili i jendom odigrali nerešeno.

Do poraza od Milana pre dve nedelje, Olimpijski stadion je bio neosvojiva trvđava u ovom šampionatu. Roma je nanizala četiri pobede i jedan remi pre kraha protiv Rosonera.

Đalorosi su posle dva poraza u Seriji A, vezali dve pobede u prethodnih sedam dana protiv Đenove i Zorje u Ligi konferencija. Pomenuti protivnici Rome nisu bili na nivou da bi mogao da se donese zaključak o zaokretu u sezoni, ali će večerašnja provera zvana Torina sa potpisom Ivana Jurića biti verodostojna.

Žoze Murinjo će biti primoran da bude ponovo kreativan u sastavljanju tima pošto ne može da računa na svoj startni vezni red budući da je Veretu suspendovan zbog kartona a Kristante je pozitivan na Kovid-19.

Prema najavam iz Trigorije, Murinjo nema nameru da pruži šansu Darboeu ili Dijavari, logičnim alternativama za uloge centralnih veznih igrača. Ideja je da adaptira Mhitarjana, Pelegrinija i Mančinija ili Karlesa Pereza za veznu liniju sa petoricom fudbalera. Na bokovima bi dejstvovali Karsdorp i El Šaravi i Vinja koji se oporavio od povrede.

U napadu će biti potvrđen tandem Zaniolo-Abraham. Mladi Italijani je pruži odličnu partiju protiv Ukrajinaca u evorpskom takmičenju u četvrtak i očekuje se da potvrdi trend protiv Granata. Na konferenciji za novinare pred meč sa Torinom, Murinjo je posebnon pudvukao da očekuje kvalitativni skok od Abrahama. Englez se i protiv Zorje propisno ispromašivao pre nego što je zabio dva gola.

Torino je u ovoj sezoni skupio samo četiri boda na gostovanjima i trener Ivan Jurić želi da poboljša taj parametar počev od večerašnjeg sudara sa Romom. Razloga za dobro raspoloženje u redovima Granata ima napretek, od pobede nad Udinezeom do oporavka trojice povređenih igrača ( Praet, Pjaca i Lineti) koji će Juriću omogućiti da bude nepredvidiviji u taktičkom smislu.

Efekat Murinjo i dalje drži navijače Rome. Posle 37 hijada gledalaca protiv Zorje, večeras će na Olimpiku biti 46 hiljada protiv Torina. Paradoksalno Roma ima najveći prosek gledalaca u poslednjih 11 godina uprkos limitima od 50 i 75 odsto popunjenosti sportskih zdanja.

ROMA 3-5-2: Rui Patrisio - Kumbula, Smoling, Ibanjez - Karsdorp, Pelegrini, Mančini, Mhitarjan, El Šaravi - Zaniolo, Abraham

TORINO 3-4-2-1: Milinković - Điđi, Bremer, Buonđorno - Singo, Lukić, Pobega, Vojvdova - Lineti (Praet), Brekalo - Beloti

MILAN - SASUOLO (15.00)

Preko 50 hiljada navijača Milana pozdraviće danas junake sa Vanda Metropolitana u Madridu i trenera Stefana Piolija koji je produžio ugovor sa Rosonerima do 2023. godine sa opcijom za dodatnu sezonu.

U Milanelu su optimisti da bi mogli da nastave trijumfalnom stazom ka skudetu uprkos novom talasu povreda koji je pogodio tim. Poraz od Fjorentine nije ostavio negativne posledice na ekipu što se moglo videti po reakciji na meču sa Atletiko Madridom u Ligi šampiona.

Istini za volju Milan će morati da bude oprezan ovog popodneva. Poslednji tim koji je savladao Rosonere na Meaci je bio upravo Sasuolo i to je bio poslednji vezani dupli poraz u Seriji A Piolijevog tima.

Na gol Milana se vraća Menjan koji se oporavio mesec dana ranije nego što su to prognoze najavljivale posle operacije zgloba na ruci. Takođe, u startnoj postavi će se videti konačno Alesandro Florenci. Bivši kapiten Rome će zauzeti mesto desnog beka. Ali, to su samo dve dobre vesti u snopu nekoliko loših kada je u pitanju zdravstveni bilten igrača Rosonera. Osim Žirua i Rebića koji će se vratiti na teren tek u 2022. godini, van stroja su i Kalabrija (još 10 dana), plus Tomori i Kastiljeho.

Zlatan Ibrahimović će morati da “radi” prekovremeno do Božića budući da mu je jedina alternativa u sastavu Milana mladi Pelegri. Inače, Zlatan bi danas mogao da uđe među deset najefikasnijih igrača Milana u Seriji A. Šveđanin je na kvoti od 72 gola a ispred njega je Pipo Inzagi na desetoj poziciji sa 73 pogotka.

Prema najavama iz Milanela, Pioli bi mogao da napravi mini rotaciju na sredini terena i da odmori Kesija i Tonalija, jednog ili obojicu. Bakajoko i Benaser su spremni da iskoriste priliku.

Ako Milan “plače” zbog povređenih fudbalere ni Sasuolo ne može da se “smeje”. Tim Alesija Dionizija je bez našeg Filipa Đuričića na poslednja tri meča u Seriji A osvojio samo jedan bod i iz jedne komotne pozicije na tabeli ušao je u zagrejanu zonu.

Osim Đuričića, Dionizi ne može da računa ni na Bogu. Pretpostavlja se da bi Sasuolo mogao da se pojavi na San Siru u ofanzivnoj varijanti sa reprezentativnici trozupcem. Berardi-Skamaka- Raspadori. Takođe, dobra vest za trenera Dionizija je “pomilovanje” od strane disciplinskih organa koji su skinuli utakmicu suspenzije Frateziju i mladi igrač veznog reda će regularno biti u startnoj postavi.

MILAN 4-2-3-1: Menjan - Florenci, Kjaer, Romanjoli, Ernandez - Bakajoko, Kesi(Benaser) - Salemakers, Diaz, Leao - Ibrahimović

SASUOLO 4-3-3: Konsilji - Toljan, Kirikeš, Ferari, Rožerio - Fratezi, M.Lopez, Traore - Berardi, Skamaka, Raspadori

SPECIJA - BOLOGNA (15.00)

Specija nije uspela da pobedi Bolonju u svojoj debitantskoj sezoni u Seriji A. Prvi meč je završen remijem a drugi pobedom Bolonje 4-1. Tim Tijaga Mote je posle početna tri poraza na svom stadionu, uknjižio sedam od devet mogućih bodova na poslednje tri utakmice na “Piku”.

Bolonja Siniše Mihajlovića ima obavezu da se iskupi posle bolnog poraza na Dal’Ari od Venecije prošle nedelje. Interesannto je da je Siniša sa svojim momcima ostvario više pobeda u gostima na startu ove sezone (tri) nego u celom prethodnom prvenstvu. Štaviše, Bolonja je osvojila više bodova na gostujućim terennima (10) nego na svom (osam).

Ligurijski tim će se prezentovati bez dvojice važnih šrafova u napadu Tijaga Mote: Đazija i Verdera. Umesto njih bi trebalo da igraju Strelec ili Antiste i Koli.

Bolonja će igrati gotovo u najjačem sastavu, budući da će od startera nedostajati samo iskusni De Silvestri a njega će odmeniti Orsolini.

SPECIJA 4-3-3: Provedel - Amian, Erlić, Nikolau, Reca - Kovalenko, Mađore, Bastoni - Strelec (Antiste), Enzola, Koli

BOLONJA 3-4-1-2: Skorupski - Soumaoro, Medel, Teat - Orsolini, Svanberg, Domingez, Hiki - Sorijano - Barou, Arnautović

SERIJA A – 14. KOLO

Petak

Kaljari - Salernitana 1:1 (0:0)

/Pavoleti 73 - Bonacoli 90/

Subota

Empoli - Fiorentina 2:1 (0:0)

/Bandineli 87, Pinamonti 89 - Vlahović 57/

Sampdorija - Verona 3:1 (0:1)

/Kandreva 51, Ekdal 77, Muru 90 - Tamez 37/

Juventus - Atalanta 0:1 (0:1)

/Zapata 28/

Venecija - Inter 0:2 (0:1)

/Čalhanoglu 34, Martinez 90+6pen/

Nedelja

Udineze - Đenova /u toku/

15.00: (1,50) Milan (4,60) Sasuolo (7,00)

15.00: (3,35) Specija (3,40) Bolonja (2,30)

18.00: (1,75) Roma (3,70) Torino (5,40)

20.45: (1,95) Napoli (3,60) Lacio (4,20)

