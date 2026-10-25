Nedelja u Seriji A: Milan i Juve desetkovani u Udinama i Lečeu

U Bergamu se očekuje da Atalanta digne glavu protiv jednog od najprijatnijih iznenađenja sezone, Frozinonea, dok je na Marasiju sve spremno za srpsko-crnogorski dvoboj između golmana Filipa Stankovića i centarfora Milutina Osmajića.

UDINEZE – MILAN (20.45)

Vlasnik Milana Džeri Kardinale će biti u Udinama večeras. Prvi čovek Rosonera je već pružio punu podršku Amorimu nakon teškog poraza u Ligi Evrope protiv Bormuta, ali je želeo svojim prisustvom da potvrdi svoju blizinu treneru i timu koji je lično, u dobroj meri, oblikovao. Kardinaleovo prisustvo u Ređo Emiliji nije donelo pobedu protiv Sasuola, ali bi večeras moglo da ima specifičnu težinu, budući da su Rosoneri prilično oslabljeni.

Večerašnji duel ima specifičnu težinu jer Rosoneri sledeće nedelje igraju protiv Bolonje, a zatim dolazi derbi sa Interom, „majka svih utakmica“. U tom smislu je gubitak Hile, Rabioa i Moreire posebno alarmantan, tim pre što je Hila bio najpouzdaniji element odbrane, Rabio alfa i omega na startu ove sezone, a Moreira najbolji spoljni igrač Rosonera.

Bilo bi nepošteno samo pričati o problemima Milana, jer se i Udineze i trener Kosta Runjaić nalaze u nezavidnoj poziciji nakon pet uzastopnih poraza. Činilo se da je Runjaić, uprkos uobičajenom trejdingu familije Poco, uspeo da pronađe formulu da i u ovoj sezoni Friulani imaju konkurentan tim. Tu vrstu nade podgrejali su remi sa Komom i pobeda nad Moncom, ali je onda usledio krah. Ako su porazi od Lacija i Intera, uslovno rečeno, normalna stvar, u tu kategoriju ne ulaze i neuspesi protiv Kaljarija, Torina i Lečea.

Runjaic (Reuters)

Poco, na opšte iznenađenje, posle poraza od Lečea nije dao otkaz Runjaiću. Imajući u vidu da Udineze u sledećih sedam dana igra tri utakmice, bilo bi logično da Kosta ostane na kormilu do novembra, a posle će se videti. U svakom slučaju, ako Amorim ne može da računa na Rabioa, ni Runjajić ne može na svog najdarovitijeg igrača Nikoloa Zaniola.

Milan u prvenstvu nije izgubio nijednu utakmicu dosad, ali se sa poslednja tri gostovanja vratio polupraznih šaka, budući da je remizirao sa Juveom, Lacijom i Sasuolom. Jedine poraze Rosoneri su pretrpeli u Evropi i to kada Modrić nije igrao, koincidencija ili indikacija, znaćemo u sledećih sedam dana, počev od večeras.

Dobra vest za Amorima je oporavak Gonsala Ramosa, mada bi šef stručnog štaba morao da bude oprezan sa upotrebom svog zemljaka, jer se ispostavilo da bivši igrač PSŽ-a nema alternativu u Milanu.

Naime, Kamarda je još zelen, a ima i onih koji misle da je precenjen i da ne može da nosi teret ni druge rezerve, a kamoli prve.

Udineze i Milan nisu remizirali nijedan od poslednjih osam susreta u Seriji A. Pet pobeda Rosonera, tri Friulana, međutim, gosti iz Lombardije su se sa poslednja tri gostovanja u Udinama vratili kući pevajući, uz ukupnu gol-razliku 10:2.

UDINEZE (3-4-2-1): Okoje – Abankva, Kabasele, Palma – Vojvoda, Pjotrovski, Karlstrom, Kamara – Čakvetadze, Ekelenkamp – Dejvis

MILAN (4-3-3): Menjan – Tomori, De Vinter, Pavlović, Bartezagi – Musa, Modrić, Jašari – Hačinson, Ramoš, Pulišić

LEČE – JUVENTUS (18.00)

Lučano Spaleti nakon eksperimenta protiv Rena u Ligi Evrope ima nameru da i protiv Lečea igra sa dvojicom napadača u špicu, Kolo Muanijem i Voltemadeom. Francuz je protiv Rena bio očajan, ali je Nemac bio najbolji igrač na terenu i Spaleti želi da pruži još jednu šansu Kolu Muaniju, jer eventualno buđenje Stare dame zavisi direktno od njegovog učinka i podizanja efikasnosti. Količina promašenih stopostotnih šansi Muanija je neoprostivo velika za jednog centarfora.

Generalno, Juve bi trebalo da igra u istom sastavu kao u četvrtak, sa izuzetkom Čelika, koji se povredio. Jedina druga moguća novina je Alajbegović od prvog minuta. U tom slučaju bi Mekeni bio premešten na desni bok veznog reda, a Kalulu spušten u defanzivnu liniju sa Bremerom i Lukumijem, dok bi Gati izgubio mesto u startnoj postavi.

Na drugoj strani, Leče je ostao bez Ivana Ilića, dok su još odranije na listi povređenih Kulibali, Pjeroti i Beriša. Međutim, tim Euzebija Di Frančeska je prilično popravio samopouzdanje pobedom nad Udinezeom u gostima prošlog vikenda (3:0). Sa devet bodova nakon sedam kola Puljezi mogu da budu zadovoljni i spokojni. Interesantno je da Leče još nije remizirao u ovom prvenstvu: četiri poraza i tri pobede.

Koliko je Juventus u krizi ukazuje činjenica da je današnji meč prvi u istoriji u kojem Leče može pobedom da preskoči klub iz Torina na tabeli. Senka Antonija Kontea nad Spaletijem je sve deblja i deblja, a među tifozima raste podrška za povratak jedne od duplih legendi (igračke i trenerske) Stare dame.

Spaleti (Reuters)

U svakom slučaju, start Juventusa u ovom prvenstvu je na nivou prošlogodišnjeg i Bjankoneri su samo jednom u istoriji vezali tako loša dva početka u Seriji A, krajem osamdesetih prošlog veka. Prošle godine Tudor je platio otkazom loš niz rezultata i ista sudbina čeka Spaletija ako do novembarske pauze ne napravi veliki zaokret.

Imajući u vidu atmosferu u svlačionici Juventusa i činjenicu da je podeljena na dva tabora, pri čemu je deo igrača za Spaletija, a deo protiv njega, male su šanse da se iskusni toskanski stručnjak izvuče iz ćorsokaka u kojem je završio.

Na strani gostiju je statistika, a ona kaže da je Leče u poslednjih dvadeset godina samo jednom pobedio Juventus, i to pre više od 15 godina, uz 14 poraza i pet remija. Međutim, ostanak čak desetorice fudbalera u Torinu zbog povreda je više nego alarmantan. Podsetimo, Spaleti ne može da se osloni na Jildiza, Konseisaa, Čelika, Lokatelija, Nika Gonzalesa, Kefrena Tirama, Ekatora, plus Milika i Grabaru.

LEČE (4-3-3): Falkone – Vejga, Gaspar, Tijago Gabrijel, Galo – Kaba, Engom, Maleh – Endri, Gubels, Fatah

JUVENTUS (3-4-1-2): Vikario – Gati, Bremer, Lukumi – Kalulu, D. Luiz, Kopmejners, Kambijazo – Mekeni – Voltemade, Kolo Muani

ATALANTA – FROZINONE (15.00)

Poput Milana i Juventusa i Atalanta se nalazi u izuzetno nenaklonjenoj situaciji, dodatno pogoršanoj sa dva uzastopna poraza. Rezultati nisu na visini, ni u Seriji A ni u Evropi, tim oscilira u formi, a broj povređenih fudbalera je zabrinjavajuće veliki. Sari će umesto na terenu danas gledati na tribinama više od polovine startne postave, od defanzivaca Skalvinija, Kolašinca, Hijena i Kosonua, preko vezista Kesija i Sulemane do napadača Raspadorija. Gosti, primera radi, došli su u Bergamo bez samo jednog igrača, Griliča. Plus, tim Masimilijana Alvinija igra u životnoj formi. Frozinone nikada nije imao bolji start u Seriji A sa četiri pobede, remijem i dva poraza.

U prethodnim vremenima Atalanta je relativno lako izlazila na kraj sa Frozinoneom. Na poslednjih šest mečeva Bergamaski su zabeležili četiri pobede, od kojih tri na domaćem terenu, uz gol-razliku 17:2. Štaviše, Frozinone na prethodna tri gostovanja u Bergamu nije postigao nijedan gol, ali ovog puta dolazi na megdan sa trenutno najboljim strelcem Serije A, Rajmondom. Mladi italijanski fudbaler na pozajmici iz Bolonje je već na nišanu Juventusa, koji je spreman da plati 25 miliona evra klubu iz Emilije da bi ga dobio u januaru. Međutim, veliko je pitanje da li će ga Frozinone pustiti, budući da je njegova poslednja za selidbu Rajmonda u januaru.

Oko sastava tima Sari ima dve dileme. Jedna se odnosi na veznu liniju, između Gaetana i Pašalića, dok su u drugom baražu Elmas i Samardžić za mesto pored De Ketelarea i Rouva. Krstović je, čini se, postao prvi izbor Sarija u trci sa Skamakom za mesto startera.

ATALANTA (4-2-3-1): Karneseki – Belanova, Kristensen, Obrić, Bernaskoni – Gaetano (Pašalić), Ederson – Elmas (Samardžić), De Ketelare, Rouv – Krstović

FROZINONE (4-2-3-1): Palmizani – Ojono, Monterizi, Čitadini, Brakalja – Kalo, Mazini – Gedžemis, Šmid, Kvernadze – Rajmondo

ĐENOVA – VENECIJA (15.00)

Veliki dvoboj očekuje se u Đenovi između Osmajića i Stankovića. Crnogorski reprezentativac se, mimo svih očekivanja, u rekordno kratkom roku adaptirao na Seriju A i Đenovu, dok je Stanković postao stub Venecije ili, bolje rečeno, bukvalno poslednja linija odbrane, nada da bi Lagunari mogli da spasu prvoligaški status. Osmajić i Stanković su retke svetle tačke Đenove i Venecije u prva dva meseca sezone.

Daniele De Rosi ne rizikuje da dobije otkaz, ali bi mogao značajno da ugrozi svoju poziciju ako njegov tim ostane praznih šaka. Vlasniku i upravi Đenove nije se svidelo ponašanje De Rosija pre i posle meča sa Romom i od njega traže ozbiljan zaokret. Grifone je u ovoj sezoni ostvario samo jednu pobedu, baš kao i Venecija, i to protiv Fjorentine na poslednjem meču pred svojom publikom.

De Rosi (Reuters)

Davide Nikola je odlično startovao na klupi Venecije, potvrđujući famu koja ga prati: pobeđuje na debitantskom meču i po pravilu spasava svoje timove od ispadanja. Ako se po jutru dan poznaje, u laguni bi mogao da živi još jednu nezaboravnu avanturu u Seriji A nakon Krotonea, Udinezea, Salernitane, Empolija i Kaljarija.

Oba tima, i pored toga što ne igraju evropska takmičenja i nemaju veliki broj reprezentativaca, imaju veliki broj povređenih fudbalera. Đenovi nedostaju Ehizibue, Havel, Nuredini, Sou i Venturino, a Veneciji Adorente, Šverko, Koreja, Dankan i Franjić.

De Rosi ima nekoliko nedoumica oko tima. El Šaravi nije sto odsto fit i mogao bi da počne meč na klupi, dok bi Vitinja, i pored toga što je ove nedelje postao otac, trebalo da čini napadački tandem sa Osmajićem.

Na poslednjih sedam okršaja Đenove i Venecije gosti iz Veneta su samo jednom pobedili, uz tri pobede i tri remija. Uz to, Venecija nikada nije pobedila Grifonea na Marasiju. Skor je osam pobeda Đenove i jedan remi.

ĐENOVA (3-5-2): Bejlou – Markandali, Ostigard, Vaskez – Elertson, Baldanci (Viafe), Frendrup, Traore, El Šaravi (Pučka) – Vitinja, Osmajić.

VENECIJA (3-5-2): Stanković – Halhal, Moreno, Huan Žesus – Ino, Kike Perez, Som, Bašić, Macoki – Adams, Jeboa.

SERIJA A - 8. KOLO

Petak

Torino - Monca 3:2 (1:0)

/Fic Džim 39, Belgali 61, Vlašić 72 - Varela 47, Paterson 90+4ag/

Subota

Kaljari - Bolonja 0:2 (0:0)

/Kazale 57, Bernardeski 80pen/

Komo - Sasuolo 2:0 (0:0)

/Duvikas 49, 60/

Napoli - Roma 3:3 (1:0)

/Angisa 28, Mektomini 48, 83/

Lacio - Parma 2:1 (0:0)

/Tejlor 51, Dijego Karlos 58/

Nedelja

12.30: (1,32) Inter (5,30) Fiorentina (8,00) MOZZART RELAX

15.00: (1,80) Atalanta (4,20) Frozinone (3,80) MOZZART RELAX

15.00: (2,15) Đenova (3,50) Venecija (3,30) MOZZART RELAX

18.00: (6,50) Leće (4,30) Juventus (1,47) MOZZART RELAX

20.45: (5,00) Udineze (3,80) Milan (1,65) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama***