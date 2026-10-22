Negativan rekord Marakane u novoj eri - 12.000 gledalaca

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Jasno je da tome doprinose večiti derbi u Evroligi koji počinje odmah po završetku ove utakmice, kao i predizborni skupovi u Beogradu, ali ima i do atraktivnosti takmičenja. Crvena zvezda posle letošnjih ispadanja u kvalifikacijama za Ligu šampiona i Ligu Evrope debituje u trećem po važnosti UEFA takmičenju, a posle visoko podignute lestvice prethodnih godina konstantnim učešćima u prva dva međunarodna ranga, dovelo je to do razočaranja kod velikog broja zvezdaša.

Primera radi, 2019. godine u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona beogradski okršaj Crvene zvezde i Kopenhagena uživo je gledalo više od 40.000 ljudi.

Od kada je 2017. započeta serija konstantnog igranja u Evropi tokom jeseni, samo je leta te godine na tribinama stadiona Rajko Mitić bilo manje od 20.000 gledalaca na nekom međunarodnom meču. Protiv malteške Florijane u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope - 19.823.

Večeras je među 12.000 hiljada gledalaca prisutno i oko 200 pristalica danskog kluba.

Delije su svojim fudbalerima uz koreografiju sa zastavicama poslale poruku: "Napadaj hrabro, pa kako bude...".

Na Albertu Rijeri i njegovim igračima je da dobrom igrom i pobedom vrate poverenje publike za naredne utakmice.