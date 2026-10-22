Negativan rekord Marakane u novoj eri - 12.000 gledalaca
Vreme čitanja: 2min | čet. 22.10.26. | 18:55
Slaba poseta na utakmici Crvena zvezda - Kopenhagen
Prosek Crvene zvezede u evropskim mečevima prošle sezone bio je nešto preko 28.000 gledalaca. Večeras je prvi zvižduk sudije na utakmici protiv Kopenhagena u Ligi konferencije na stadionu Rajko Mitić dočekalo tek desetak hiljada gledalaca. Tokom prvog poluvremena brojka se malo popravila, na oko 12.000.
Igrali su crveno-beli i po hladnijem vremenu i protiv manje atraktivnih rivala i u lošijoj formi, ali ovako slaba poseta u grupnoj fazi nekog evropskog takmičenja se ne pamti.
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Jasno je da tome doprinose večiti derbi u Evroligi koji počinje odmah po završetku ove utakmice, kao i predizborni skupovi u Beogradu, ali ima i do atraktivnosti takmičenja. Crvena zvezda posle letošnjih ispadanja u kvalifikacijama za Ligu šampiona i Ligu Evrope debituje u trećem po važnosti UEFA takmičenju, a posle visoko podignute lestvice prethodnih godina konstantnim učešćima u prva dva međunarodna ranga, dovelo je to do razočaranja kod velikog broja zvezdaša.
Primera radi, 2019. godine u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona beogradski okršaj Crvene zvezde i Kopenhagena uživo je gledalo više od 40.000 ljudi.
Od kada je 2017. započeta serija konstantnog igranja u Evropi tokom jeseni, samo je leta te godine na tribinama stadiona Rajko Mitić bilo manje od 20.000 gledalaca na nekom međunarodnom meču. Protiv malteške Florijane u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope - 19.823.
Večeras je među 12.000 hiljada gledalaca prisutno i oko 200 pristalica danskog kluba.
Delije su svojim fudbalerima uz koreografiju sa zastavicama poslale poruku: "Napadaj hrabro, pa kako bude...".
Na Albertu Rijeri i njegovim igračima je da dobrom igrom i pobedom vrate poverenje publike za naredne utakmice.