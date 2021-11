Neđić iz Zvezdine omladinske ekipe na mesto šefa struke Grafičara, Đurovski potpredsednik

Promene u crveno-beloj familiji. Mada se više tiču Grafičara, ali odavno se tamo kale najbolji izdanci omladinske škole Crvene zvezde. A sada će to činiti pod komandom Marka Neđića, koji ih je do sada fudbalu učio u omladinskoj selekciji šampiona Srbije. Ubuduće, to će činiti sa mesta šefa stručnog štaba Grafičara.

Dosadašnji trener Grafičara Boško Đurovski ide sa te funkcije, ali ostaje u klubu, sada sa mesta potpredsednika Grafičara. Iz te uloge nastaviće da brine o mladim fudbalerima, a biće zadužen i za koordinaciju sa Zvezdinom omladinskom školom čime će saradnja dva kluba biti podignuta na još viši nivo.

Neđić će pak raditi na terenu. Kao trener omladinske selekcije crveno-belih već je sarađivao sa brojnim igračima koji se u Grafičaru pripremaju za seniorski fudbal.

Trenutno se u Grafičaru za Zvezdin prvi tim pripremaju braća Jovan i Nikola Mituljikić, Mateja Bačanin, Andrej Đurić, Marko Ćopić, Aleksa Matić, Andrija Radulović, Ilija Babić, Matija Gluščević, Ivan Guteša…

Ta mladost u timu se naravno odrazila i na rezultate, pa je Grafičar trenutno na tek 16. mestu na tabeli Prve lige Srbije. Mada, njegova prioritetna uloga i nije promocija u elitu, koliko razvoj mladih igrača.