Šampion Francuske ove sezone posrće u Ligi 1. Posle neočekivanog poraza od Lorijana u gostima (2:3), Pari Sen Žermen je prepustio lidersku poziciji Lilu. U taboru Parižana i dalje su nespokojni oko ostanka dvojice asova, Nejmara i Kilijana Mbapea.

Brazilski as postigao je u nedelju oba gola za Svece iz penala u Lorijanu. Nekadašnji napadač Santosa i Barselone potvrdio je da želi da ostane na Parku prinčeva i posle juna 2022. godine, kada mu ističe stari ugovor.

"Srećan sam u Pari Sen Žermenu. Mnogo se toga promenilo. Ne mogu tačno da objasnim šta tačno, ali se osećam dobro ovde. Mnogo sam smireniji. Želim da ostanem u PSŽ-u. Želim i da Kilijan Mbape ostane. Hoćemo da PSŽ bude jaka ekipa. Samo želim da nastavim da igram fudbal i da budem srećan, to je najvažnije“, rekao je Nejmar u intervjuu za ТФ1.

Francuski mediji prenose da je rukovodstvo kluba postiglo dogovor s Nejmarom i tako uradilo 50 odsto posla. Sledeći korak je zadržavanje drugog asa u napadu, Kilijana Mbapea.

"Sa Kilijanom Mbapeom imam bratski odnos. Zaista volimo da igramo zajedno. Želim da iz njega izvučem najbolje. Zovem ga "Zlatni dečko", jer je zaista takav. Ima ogromno srce. Kao fudbaler znate koliko vredi, ali i van terena je pozitivan. Nasmejan je, srećan, zna da se zabavi. Veoma smo slični i moramo biti srećni da bismo davali 100 odsto na terenu“.

On je rekao da mu je teško pao poraz od Bajerna u finalu Lige šampiona u Lisabonu prethodnog leta. On je sa Barselonom stigao na krov Evrope, a to želi u narednim godinama da ostvari i sa Parižanima.

"To je nešto što mi se uopšte nije svidelo. Plakao sam. Zaista sam želeo da donesem pehar u Francusku. Nažalost, nismo uspeli ovog puta, ali imaćemo još prilika i nadam se da ćemo stići do titule“, zaključio je Nejmar.

Iskusni napadač je 2017. iz Barselone prešao iz Barselone u Pari Sen Žermen za rekordnih 222.000.000 evra, suma koja je i dalje svetski rekord kada je u pitanju visina obeštećenja. Prošle godine je Karioka sa Svecima stigao do triple krune u Francuskoj.

Brazilski napadač ove sezone nije mnogo igrao zbog povrede. Postigao je šest golova na 10 utakmica, a prvi strelac Lige 1 je Kilijan Mbape sa 14 pogodaka.

