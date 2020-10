Da je bio samo malo drugačijeg karaktera Nejmar bi se najverovatnije smatrao jednim od najvećih brazilskih fudbalera u istoriji. Ovako ga mnogi ne simpatišu previše zbog ponašanja na terenu i van njega, mada je se ne može pobiti činjenica da se as Pari Sen Žermena u poslednjih nekoliko meseci ponaša zrelije nego ikad. To je počelo da mu se vraća i kroz golove, pa je sa sinoćnim het-trikom protiv Peru u Limi (4:2) prestigao legendarnog Ronalda na večnoj listi najboljih strelca reprezentacije Brazila, a izvesno je da će se u narednih nekoliko godina naći i ispred neprikosnovenog Pelea. Nejmar je sa nova tri pogotka stigao do brojke od 64 gola u državnom timu i ima dva više od čuvenog "Zube", dok je Pele u karijeri stigao do cifre od 77 postignutih pogodaka.

Peruanci su na neki način sami sebe pobedeili na Nacionalnom stadionu. Dva puta su vodili, ali su očigledno bili rezignirani zbog toga što se Brazil od svoja tri pogotka do 83. minutu dva dao iz penala (oba puta Nejmar). Tako je defanzivac Boke Juniors Karlos Zambrano bespotrebno u 89. minutu "namestio" Rišarlisona na lakat i dobio direktan crveni karton, a Nejmar potom u četvrtom minutu nadoknade stavio tačku na pitanje pobednika. Peru je poveo izuzetnim golom Andrea Karilja u petom minutu, Nejmar je izjednačio u 28. iz jedanaesterca, a domaćin je ponovo poveo u 59. minutu preko Tapije. Brazil je drugi put izjednačio u 64. minutu preko Rišarlisona, na dodavanje Firmina, a neizvesnost je trajala do pomenutog 83. minuta, dok je nakon toga bilo daleko više nervoze nego dobrog fudbala.

Radamel Falkao je bio talačan za Kolumbiju, koja je njegovim pogotkom u nadoknadi vremena stigla do velikog boda u Santijagu (2:2). Kolumbija je povela golom Žefersona Lerme u šestom minutu, ali su već do kraja prvog poluvremena Čileanci golovima Vidala i Sančeza stigli do preokreta. Kolumbiji se isplatio veliki pritisak u finišu meča. Odličnu šansu je u 90. minutu propustio Muriljo,ali je bilo vremena za još jednu pravu akciju koju je u pogodak na dodavanje Mohike sa ivice peterca postigao popularni El Tigre.

Janhel Erera je bio apsolutni tragičar meča u Meridi (0:1). Prvo mu je pri rezultatu 0:0 poništen pogodak zbog igranja rukom, a onda mu je u petom minutu nadoknade Antoni Silva pročitao udarac sa bele tačke i obezbedio slavlje selekciji Eduarda Berica. Strelac odlučujućeg pogotka na utakmici bio je Gaston Himenez u 85. minutu nakon odličnog prodora i pravovremenog dodavanja Alberta Espinole.

Južnoameričke kvalifikacije za SP, 2. kolo

Utorak

Bolivija - Argentina 1:2 (1:1)

/Moreno 24 - Martinez 45, Korea 79/

Ekvador - Urugvaj 4:2 (2:1)

/Delgado 14, Martinez 45+3, 52, Plata 75 - Suarez 83, 90+5/

Sreda

Venecuela - Paragvaj 0:1 (0:0)

/Himenez 85/

Peru - Brazil 2:4 (1:1)

/Kariljo 5, Tapija 59 - Nejmar 28, 83, 90+4, RIšarlison 64/

Čile - Kolumbija 2:2 (2:1)

/Vidal 37, Sančez 41 - Lerma 6, Falkao 90+1/