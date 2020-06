NEKA GRMI!

Euforija se oseća tek povremeno, nema čak ni u velikoj meri tradicionalnog peckanja navijača isceđenih brojnim velikim utakmicama i predugačkom sezonom, ulaznice se prodaju slabo, meteorolozi najavljuju veliko nevreme u glavnom gradu Srbije tokom večerašnjeg susreta Partizana i Crvene zvezde (20 časova, TV Arena). Međutim, iako najave nisu optimistične, posebno što su nam večiti rivali mnogo puta u bližoj prošlosti ostali dužni, možda se točak okrene i na travi stadiona u Humskoj konačno vidimo fudbalsku grmljavinu. Kao nekada u epskim kupa okršajima, čiji akteri su bili kao igrači, sadašnji treneri Savo Milošević i Dejan Stanković.

Treći ovosezonski dvoboj najvećih srpskih klubova biće, gledajući ulog ubedljivo najvažniji u ovoj sezoni. Na prvu loptu (ali samo na prvu loptu) Partizan je pod većim pritiskom. Četvorostruki uzastopni osvajač kupa imaće ispred sebe 90 minuta da spase sezonu, i još jednom dobije potvrdu da Crvena zvezda nije bolja, iako tabela Superlige kaže drugačije. Crno-beli ove sezone nisu izgubili od večitog rivala, nisu mu dozvolili da zatrese mrežu Vladimira Stojkovića. Savladalii su Crvenu zvezdu i prošlogodišnjem finalu kupa, što je, uz plasman u Ligu Evrope, svedočanstvo napretka Parnog Valjka pod komandom Save Miloševića. Međutim, o ovogodišnjem delu nekadašnjeg funkcionera FSS u dobroj meri sudiće se na osnovu večerašnje predstave. Za klub iz Humske bilo bi pogubno da izgubi još jedan trofej, onaj kojii već četiri godine krasi trofejnu salu stadiona Partizana.

PARTIZAN - TIM ZA DERBI

Kada je nasledio Zorana Mirkovića na mesto šefa stručnog štaba Partizana, Savo Milošević je uporno ponavljao da je u misiji ubrazavanja igre i da je to preduslov svih preduslova kako bi njegov tim postao evropska konstanta. Upravo na toj referenci je zasnivao igru, naterao Grobare da mu aplaudiraju posle Malatije, Mančester Junajteda, na kraju i posle trijumfa nad Crvenom zvezdom u septembru. Crno-beli su u prošlom odmeravanju snage sa večitim rivalom odigrali rezervisano, možda i zbog toga što su brza krila Lazar Marković i Asano ostali bez učinka. Mnogo bolje je to izgledalo kada se na terenu pojavio verovatno najtalentovaniji srpski igrač Filip Stevanović. Partizan po bokovima ima ogroman potencijal i sigurno je da će to biti ozbiljna karta u rukama Save Miloševića. Uostalom, posle pandemije virusa korona tendenciju ozbiljnog rasta forme imaju Asano i Lazar Marković. Posebno, kada ih loptama ispod zemlje hrani kapiten izraelske reprezentacije Natho.

ZVEZDA - TIM ZA DERBI

Reklo bi se da u otvorenoj utakmici, bez mnogo taktičkih šablona, Partizan ima veće šanse za trijumf. Jer u rosteru ima više igrača koji znaju da koriste prostor. Međutim, Dejan Stanković je, i pored svih promena u folozofiji igre, nastavio utabanom stazom Vladana Milojevića. Crvena zvezda mnogo toga u igri polaže na disciplinu i kolektivni defanzivni rad. Kao i iskustvo pojedinaca koji su navikli da igraju mečeve sa nožem pod grlom. I na taj način preživeli Salcburg, Bern, Kopenhagen.

Mladi stručnjak, kome je titula bila servirana na tacni, promeniće formaciju za večerašnju utakmicu. Vratiće se sistemu sa samo jednim centralnim napadačem, svestan da mnogo toga večeras može da izgubi. Novi poraz od večitog rivala mogao bi da dovede do blagih potresa u Ljutice Bogddana, stavio bi pod sumnju dosadašnji rad nekadašnjeg člana Lacija i Intera. Takođe, zna Stanković da utakmica u Humskoj nosi mnogo više od mogućnosti da Crvena zvezda osvoji još jedan trofej. Dupla kruna se u Ljutice Bogdana čeka još od 2007. godine, što je neprihvatljivo za klub takve veličine. Navijače Crvene zvezde posebno boli činjenica da su crveno-beli poslednji put zatresli mrežu Vladimira Stojkovića u aprilu 2019. godine. Uradio je to Aleksa Vukanović. Tri vezana okršaja sa Partizanom bez postignutog gola predstavljaju ozbiljna beleg u istorijskoj epohi Crvene zvezde, o kojoj govore proleće u Evropi, dve učešća u Ligi šampiona i trijumf nad Liverpolom. Zato navijači Crvene zvezde očekuju jak tempo, agresiju i što ofanzivniji pristup na stadionu večitog rivala. U suprotnom smatraće sezonu samo delimično uspešnom.

Savo Milošević večeras može da dobije potvrdu dobrog rada u Humskoj, Dejan Stanković šansu da se bori za prvi, pravi trofej u karijeri i dvomesečni mir uoči kvalifikacija za Ligu šampiona. Ima uslova da grmi na terenu.

Nadamo se da će tako biti.