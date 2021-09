Nekad bliski saradnici, sada ljuti protivnici: Devet trenera stradalo u devet kola kolumbijske Klausure

Susret između Deportivo Independijente Medeljina i Onse Kaldasa, koji je na programu noćas (03.00) na stadionu Atanasio Žirardot, otvoriće 10. kolo kolumbijske Klausure. Obe ekipe nisu prošle najbolje u dosadašnjem delu šampionata koji iza sebe ima već polovinu odigranih utakmica. Independijente se nalazi na 11. mestu sa isto toliko osvojenih bodova, što je proisteklo kao rezultat dve pobede, pet remija i dva poraza. Sa druge strane, Kaldas, nekadašnji šampion kontinenta, zalepljen je za dno tabele sa samo pet bodova prikupljenih iz jedne pobede, tri remija i čak šest poraza.

DIM u noćašnji susret ulazi iz pobede sa gostovanja protiv Jagueresa i konačnog preseka negativanog niza od pet utakmica, dok su Blankosi, porazom proteklog vikenda od Agilasa, došli i do desetog meča bez pobede. Stoga je trijumf za obe strane u ovom meču neophodan za svetliji nastavak prvenstva.

Posle pobede protiv Jaguaresa u Monteriji, Moć planine se vraća na Atanasio Žirardot u potrazi za treći trijumf u šampionatu i sa Hulijom Komesanjom kao trenerom u svom četvrtom mandatu u matičnom Independijenteu. Kao i 1982, 1992. i 1998, Komesanja će imati novi ciklus kao trener DIM-a. Urugvajac se nada da je četvrti poziv, onaj pravi i da će sa Rohosima konačno osvojiti titulu prvaka. Međutim, strateg mora početi da pobeđuje već od svog prvog meča ako želi da sredinom decembra na grb svog voljenog kluba prišije i sedmu zvezdu šampiona Kolumbije. Njegova zvanična premijera kao stratega biće upravo noćas na stadionu Atanasio Žirardot protiv Onse Kaldasa, u meču u kojem se očekuju varijacije na početnoj listi u odnosu na onu koju je koristio njegov prethodnik Ernan Dario Gomez.

03.00: (1,67) Independijente Medeljin (3,45) Onse Kaldas (5,20)

Urugvajac je bio jasan u izjavama za javnost kada je rekao je da mu je cilj da se plasira u finale.

„Očigledno da ja nisam započeo ovaj zadatak, ali on dolazi od iskusnog trenera. Siguran sam da ću pronaći i dobre stvari iz Ernanovog rada i kojima ću pridodati neke svoje metode. Suočen sa pitanjem vremena koje mi ne izaziva zabrinutost, ono što mene kao lidera zaista treba da zanima je to da održim svoju reč”.

El Poderoso je 11. na tabeli, sa tri boda zaostatka za Pereirom koja je na osmom i poslednjem mestu koje vodi u plej-of, a među teškim obavezama koje ga čekaju su i regionalni klasiko protiv Atletiko Nasionala.

Na listi igrača za duel protiv Kaldasa, Independijente će predstaviti i nekoliko novina, a jednu od kojih bi tim mogao imati u početnoj postavi je pojavljivanje Lejtona Himeneza. Igrač sa iskustvom u međunarodnom fudbalu, posebno u Meksiku, stigao je tokom prelaznog roka, a suspenzijom Andresa Kadavida i povredom Huana Hosea Agilara svi putevi su doveli do toga da postane prva opcija Hulija Komesanje. Kapiten Poderosa neće delovati protiv Albosa, jer je u pobedi nad Jaguaresom u 52. minutu zaradio i peti žuti karton, pa zbog toga mora da ispoštuje meč suspenzije. Defanzivac će se ponovo pojaviti sa u utakmici 11. kola protiv Deportes Kindija.

Uprkos povredi Viktor Morena, kao i odsustvu Andresa Kadavida, takođe zbog gomilanja žutih kartona, tehničkom odlukom glavnog stratega u protokol za ovaj susret nisu svrstani Sebastijan Ernandez i Dijego Erazo. Ipak, domaći tim odlučno ide na pobedu kako bi se što pre približio grupi od osam prvoplasiranih. Na tabeli se trenutno ispred, ali i iza njih, nalaze Junior i Jaguares sa istim tendencijama kao i istim brojem bodova.

I pored toga što je Onse Kaldas proteklog vikenda izgubio kod kuće od Agilasa Doradasa 3:2, trener domaćih je pomenuo da se radi o timu koji se nalazi u procesu rekonstrukcije pod vođstvom novog strateg Dijega Koredora, s kojim je nekada sarađivao i sa kojim se odlično poznaje. Istakao je da se njegov tim ne sme previše osloniti na nestabilnu situaciju u suprotnom taboru, kao i da će isključivo gledati svoj cilj, a to je pobeda.

Od početka nove sezone u kolumbijskoj ligi čak devet kormilara napustilo je svoje pozicije, uglavnom zbog loših rezultata, uključujući i noćašnje rivale, kao i trenutnog lidera na tabeli Atletiko Nasional. Koredor je krajem prošlog meseca preuzeo kormilo Blankosa, došavši iz Deportivo Pasta, a pre samo dve sezone, tačnije u formatu Apertura 2019, kao pomoćnik Hulija Komesanje u tom trenutku glavnog stratega Juniora, bio je viceprvak države usled poraza u finalu od Amerike iz Kalija.

U kolumbijskoj ligi, Independijente i Onse Kaldas odigrali su ukupno 196 utakmica, od kojih je tim iz Antiokije prevladao sa 67 pobeda, naspram onih iz Manizales koji su zabeležili samo jednu manje, dok su se preostale 63 utakmice završile nerešenim ishodom.

DIM na svom terenu nije izgubio u poslednjih šest utakmica protiv Kaldasa, sa učinkom od dve pobede i četiri remija. Poslednji uspeh tima iz Manizalesa na Atanasio Žirardotu bio je u avgustu 2014. godine, kada je uspeo da pobedi sa 3:1. Pored toga domaći tim je sakupio 13 ligaških utakmica bez poraza na Žirardotu, od svog poslednjeg poraza u Ligilji šampionata 2020. protiv Deportiva Pereire 2:1. Što znači da je Independijente do sada neporažen kod kuće u 2021. godini. Uz to on je tim sa najviše remija bez postignutih golova u dosadašnjem delu prvenstva (četiri), ali je i drugi tim u šampionatu koji je svoj gol uspeo da održi netaknutim, čak šest puta, jedan manje od gradskog rivala Atletiko Nasionala.

Sa druge strane Kaldas ima osam utakmica bez pobede, dva remija i šest poraza, i nije pobedio ni u jednom od svojih 15 poslednjih gostovanja u ligi još od novembra 2020. protiv Deportes Tolime, kada je uspeo da slavi sa 3:2.

KOLUMBIJA 1 - 10. KOLO

Subota

03.00: (1,67) Independijente Medeljin (3,45) Onse Kaldas (5,20)

21.00: (2,05) Envigado (3,10) Kindio (3,70)

23.00: (1,70) Amerika Kali (3,40) Jaguares (5,00)

Nedelja

01.05: (2,60) Junior (2,95) Atletiko Nasional (2,80)

03.10: (1,28) Miljonarios (4,80) Atletiko Huila (11,0)

23.00: (1,95) Deportivo Tolima (3,20) Deportivo Kali (3,90)

Ponedeljak

01.05: (2,85) Deportivo Pasto (2,90) Independijente Santa Fe (2,60)

03.10: (2,45) Aguilas (3,00) Bukaramanga (2,95)

Utorak

01.00: (2,15) Ekidad (3,00) Deportivo Pereira (3,50)

03.00: (1,65) Alijansa Petrolera (3,45) Patriotas (5,40)

*** kvote su podložne promenama

Piše: Đorđe RADONJIĆ