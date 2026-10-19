Nekad se "tukao" sa Zirkzeom, jurio Perota, sinoć srušio Partizan: Niko nije bolji u našoj kući

U svemu tome, Mirko je imao ozbiljnu ulogu."Tukao" se sa Žeom baš kao što je to činio u mlađim kategorijama Crvene zvezde protiv Zirkzea u mečevima Lige mladih. Na kraju je proglašen za igrača utakmice.

„Malo smo lošije počeli utakmicu. Gubili smo lopte na neki neuobičajen način, na 30 metara od našeg gola, pa je Partizan stvorio neke šanse i polušanse. Nisu možda došli do šuteva, ali bili su opasni. Trebalo nam je malo vremena da se konsolidujemo. Možda smo se posle postignutog gola u nekom momentu mahinalno povukli, ali uspeli smo da iskontrolišemo meč. Izlazili smo iz presinga i imali polukontre i šanse koje smo mogli bolje da iskoristimo. Eto, i taj crveni karton nad Kuljaninom — mislim da bi to bila ozbiljna šansa za gol“, rekao je Milikić za Mozzart Sport.

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Da li se slažeš sa konstatacijom koju je Radomir Koković izneo posle konferencije — da je ovo bila vaša najzrelija utakmica, pogotovo u drugom poluvremenu?

„Apsolutno. Pogotovo što, kako je šef rekao, nismo dozvolili protivniku preveliki broj šansi u drugom poluvremenu, kada su oni svim silama krenuli u napad. Mislim da smo to zrelo odradili u odnosu na neke prošle utakmice i prošlu godinu, kada smo primali golove u 90. minutima i dozvoljavali mnogo više prilika protivniku. Ovo je bila stvarno dobra defanzivna rola, pogotovo u drugom poluvremenu.“

Kad si već spomenuo primljene golove u 90. minutu — šta misliš da je bio problem? Prethodne sezone vam se to dešavalo četiri ili pet puta, da u poslednjem napadu primite gol, dok se ove sezone to ređe dešava.

„Ne znam, možda neko neiskustvo. Dosta smo mlada ekipa u tom pogledu ili je u pitanju koncentracija u poslednjim minutima i opuštenost koja ne sme da nam se dešava. Mislim da smo to digli na viši nivo i da treba tako i da zadržimo. U tim momentima pred kraj utakmice braniš se, dođe umor, puls i sve to, ali budnost i koncentracija moraju da budu na nivou kao iz prvog minuta. Na tome treba još da radimo, a mislim da je u ovoj utakmici to bilo baš dobro".

Neverovatno zvuči podatak da ste od poslednje 21 utakmice na domaćem terenu poraženi samo dvaput. I to od Zvezde. Čak ni u poslednjem meču sa njima niste zaslužili da izgubite.

„Vidiš, kad smo se dotakli toga — ne možemo da kažemo da je bio pad koncentracije, ono je bila majstorija Luizua, dečko je iz kolena šutnuo, šta da radimo... Što se tiče tih domaćih utakmica, sad stvarno ne znam da li je do veštaka ili do Pančeva. Prija nam da igramo i treniramo tu, znamo teren. Imponuje nam kad igramo kući, osećamo neku posebnu energiju i snagu. Imali smo mi dobrih utakmica i u gostima, ali pogotovo kući se vidi da smo ti koji se prvi nametnu. Uvek pričamo o tome da na našem terenu niko ne sme da bude bolji od nas. Mi se pitamo, mi smo glavni i hoćemo da je lopta kod nas. Kad napadamo, svi napadamo, kad se branimo, svi se branimo zajedno".

Zanimljiva je i statistika da na 14 od 21 utakmice na domaćem terenu niste primili gol.

„To baš imponuje, pogotovo nama u defanzivi. Ali kažem, svi se branimo, nije zaslužna samo defanziva, tu su i vezni i napadači. Svakodnevno vežbamo i ofanzivne i defanzivne delove igre — kako ćemo se braniti, šta treba da popravimo, gledamo defanzivne i ofanzivne analize. Vodi se računa o svakom detalju. Prošle godine smo imali 16 utakmica bez primljenog gola. Ove godine smo možda malo slabije krenuli, primali neke golove i kući i u gostima, ali biće to dobro kad budemo došli do željenog nivoa. Imamo još mesta za napredak".

Petak, 18.00: (2,85) IMT Novi Beograd (3,30) Železničar Pančevo (2,50)

Koliko igra ulogu činjenica da igrate drugačije od ostalih? Malo koja ekipa ovoliko vremena provodi u presingu i stoji tako visoko. Većina se zbije na svoju polovinu, stane na 25–30 metara i brani se, dok je vama presing osnovno oružje.

„To je ono o čemu pričamo pred utakmicu i tokom cele nedelje na treninzima — pokušavamo da nametnemo naš ritam. Kad nemamo loptu, gore smo u presingu da bismo je što pre oduzeli, a kad imamo loptu, želimo da budemo što mirniji i da organizujemo duge napade da izmorimo protivnika ili brze napade, u zavisnosti od toga gde im stoji poslednja linija. Presing nam dosta pomaže da nametnemo naš intenzitet i ritam na koji smo navikli. To radimo protiv bilo koje ekipe, svejedno da li je u pitanju Zvezda ili Partizan".

Kakav god da je Partizan, utakmica protiv njega izmori. Dešava se da neke ekipe polete posle pobede nad večitim rivalima. Da li misliš da će sledeća utakmica biti jedna od najtežih ove sezone, jer ste sami sebi zadali visok standard?

„Slažem se. Pogotovo što nas cele ove sezone dosta drugačije gledaju nego prošle, kada su nas možda i olako shvatali. Sad znaju da smo dobra ekipa i šta mogu da očekuju od nas. Utakmica protiv IMT-a u gostima može da nam bude dosta bitna i važna — kako bodovno, jer su blizu nas, tako i da potvrdimo ovu pobedu i nastavimo dobar niz".

Kako si zadovoljan svojim igrama? Tu si već duže vreme, nezamenljiv si i jedan si od najstandardnijih igrača u ekipi.

„Meni je uvek u glavi da se cele nedelje trudim i borim za svoje mesto. Nikad ne razmišljam u stilu: ‘Ja ću da igram ove nedelje, baš me briga.’ Odmalena imam u glavi da moram dobro da treniram da bih dobro igrao. Što se tiče mojih igara, mislim da igram dobro, kao i cela ekipa. Bilo je i slabijih momenata, biće i boljih, ali u tome smo svi zajedno“, rekao je Milikić.