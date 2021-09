Stadion Žoze Alvalade u Lisabonu večeras je bio svedok debitantskog nastupa kakav elitni klupski fudbal nije video bezmalo 29 godina! Toliko je vremena trebalo da se ponovi eksplozija Marka van Bastena koji je u svom prvom meču s Milanom u Ligi šampiona zabeležio četiri pogotka! Bilo je to protiv Geteborga 25. novembra 1992. godine u pobedi rezultatom 4:0, kada je sva četiri pogotka upisao čuveni Labud iz Utrehta. Brzim premotavanjem na ovaj 15. septembar beležimo čudesno veče Sebastijana Alea koji je na debiju u elitnom takmičenju za Ajaks zatrpao gol Sportinga u pobedi rezultatom 5:1 (3:1).

Veče koje Ale verovatno neće da zaboravi dok je živ vratio je mnogima sećanja na početak ove kalendarske godine, kada je Ajaks razbio kasu i potpisao ga iz Vest Hema za 22.500.000 evra, posle čega je administracija napravila neviđenu grešku i zaboravila da ga registruje za proleće u Ligi Evrope. Više od pola godine kasnije Ale je pokazao da ipak pripada evropskoj fudbalskoj eliti, dok Ajaks slavi prvog igrača sa bar tri gola na jednom meču Lige šampiona jednog Kopljanika još od legendarnog Jarija Litmanena davne 1995. godine.

Zabavan meč prikazali su fudbaleri Sportinga i Ajaksa, samo je šampion Portugalije na kraju izgledao kao džak za udaranje. U susretu dva prvaka svojih zemalja, Ajaks je pokazao klasu i da će uz Dortmund biti glavni favorit za prolaz dalje u, bar na papiru, izjednačenoj Grupi C. Uprkos tome što je igrao daleko od svoje kuće Ajaks je ostao veran svojoj taktici i napadačkom mentalitetu koji Erik ten Hag gaji, što se ekspresno isplatilo. Već posle nepunih 120 sekundi Ale je postigao prvi od svoja četiri gola, već u devetom minutu udvostručio je svoj učinak, da bi nakratko Paulinjo na asistenciju Mateusa prepolovio zaostatak. Ni to nije mnogo značilo Sportingu, jer je Ajaks do kraja poluvremena ipak imao dva gola prednosti posle realizacije Stivena Berghujsa, posle čega je usledio novi šou Alea sa još dva pogotka u razmaku od 12 minuta drugog dela.

Dok je Ale cepao mrežu lisabonskog kluba, svoj šou na terenu stadiona Žoze Alvalade imao je Antoni! Brazilski krilni napadač izgledao je kao fudbalska reinkarnacija neostvarenog Sportingovog deteta Rikarda Kvarežme, pošto je namestio dva od pet Ajaksovih golova. Atraktivno, efikasno, estetski gotovo savršeno! Plesao je po terenu Antoni dok ga je Ale u stopu pratio i čitao nameru svog kreatora koji je zaista ostavio strašan utisak. Zajedno su izgledali kao savršeno podmazana mašina za koju Sporting nije imao rešenje. Istina, pitanje je šta bi bilo da Paulinju na samom početku drugog poluvremena nije poništen gol zbog ofsajda, ali VAR sistem je pokazao da je takva odluka bila potpuno opravdana. Ubrzo potom Ale je rešio utakmicu i stavio tačku na veliku pobedu. Dušan Tadić je u trijumfu učestvovao tokom svih 90 minuta.

Kakav košmar na kraju za Inter u Milanu! Posle poluvremena u kojem je šampion Italije bio daleko bolji tim i drugog dela gde je najrealniji bio nerešen ishod, Real Madrid je iskoristio samo trenutak nepažnje i zahvaljujući lucidnosti Rodriga uzeo sve u sudaru bivših prvaka Evrope - 1:0 (0:0)!

Rodrigo jeste upisan u kao strelac, ali gol ide na račun Eduarda Kamavinge! Posle gola na debiju za Real u pobedi nad Seltom (5:2), supertalentovani francuski vezista upisao je i strašnu asistenciju za pobedu, kojom je svima jasno stavio do znanja da će biti veliko pojačanje Kraljevića, a nesumnjivo i jedan od nosilaca igre novih Galaktikosa, samo ako ovako nastavi! Ovakvom početku u Realu malo koji klinac može da se pohvali...

Kakav šamar realnost za Inter Simonea Inzagija. Ne vredi ni to što su Nerazuri zaista igrali odlično i u dobrom delu susreta sabili Real u svoj šesnaesterac, čime su naterali Tiba Kurtou da sa nekoliko parada zaustavi pokušaje Edina Džeka, Marcela Brozovića i Lautara Martineza, ovakav rasplet zaista boli. Pogotovo jer je odbrana Intera delovala sigurno u dobrom delu susreta, ali je samo jedan propust doveo Karla Anćelotija da se na svom San Siru gde je svojevremeno dominirao Italijom i Evropom kao trener Milana ponovo raduje.

Simone Inzagi nije prošao inicijaju u evropskoj fudbalskoj eliti, iako je njegov Inter na momente igrao strašan fudbal, daleko bolji od Realovog koji je dobar deo meča bio fokusiran na odbranu svog gola. Mučili su se Blankosi da uspostave svoj ritam i uopšte priđu golu Samira Handanoviča. Milan Škrinijar je bio kao prilepak za Karima Benzemu zbog čega Francuz gotovo da se nije ni video na terenu. Ali je Real ipak pronašao šifru i način kako da stigne do jednog gola i to u kakvom momentu! Kada je snaga pala, kada je ritam počeo da se smiruje, kada su se svi uljuljkali u osećaj da bi remi bio prava stvar za oba tima. A ono...

LIGA ŠAMPIONA - 1. KOLO

Sreda

GRUPA A

Mančester Siti - RB Lajpcig 6:3 (2:1)

/Ake 17, Mukiele 28ag, Marez 45+2pen, Griliš 56, Kanselo 75, Žezus 86 - Enkunku 43, 51, 74/

Briž - Pari Sen Žermen 1:1 (1:1)

/Vaneken 27 - Erera 15/

GRUPA B

Atletiko Madrid - Porto 0:0

Liverpul - Milan 3:2 (1:2)

/Tomori ag 9, Salah 49, Henderson 69 - Rebić 42, Dijaz 44/

GRUPA D

Šerif – Šahtjor 2:0 (1:0)

/Traore 16, Jansane 62/

Inter – Real Madrid 0:1 (0:0)

/Rodrigo 89/

GRUPA C

Bešiktaš – Dortmund 1:2 (0:2)

/Montero 90+4 – Belingem 20, Haland 45+3/

Utorak

GRUPA E

Barselona - Bajern 0:3 (0:1)

/Miler 34, Levandovski 56, 85/

Dinamo Kijev - Benfika 0:0

GRUPA F

Jang Bojs - Mančester Junajted 2:1 (0:1)

/Ngamaleu 66, Sijebače 90 - Ronaldo 13/

Viljareal - Atalanta 2:2 (1:1)

/Trigeros 39, Greneveld 73 - Frojler 6, Gosens 83/

GRUPA G

Sevilja - Salcburg 1:1 (1:1)

/Rakitić 42pen - Sučić 21pen/

Lil - Volfzburg 0:0

GRUPA H

Čelsi - Zenit 1:0 (0:0)

/Lukaku 69/

Malme - Juventus 0:3 (0:3)

/Aleks Sandro 23, Dibala 45pen, Morata 45/