Bogata istorija kolumbijskog fudbala ogleda se u velikim rivalstvima, od kojih je jedno od najžešćih i najvatrenijih ono između Deportivo Kalija i Miljonariosa. Dobro su poznati sukobi na relaciji Bogota – Kali, u ovom slučaju između Proizvođača šećera i Ambasadora, čiji duel je prepoznat kao Clasico Añejo iliti Stari Klasiko, zbog možda i najstarijeg rivalstva u tamošnjem fudbalu.

Svojevremeno, ovaj okršaj bio je daleko najvažnija utakmica u zemlji i smatran je Superklasikom Kolumbije tokom pedesetih, šezdesetih i sedamdesetih. Početkom osamdesetih ekonomska kriza koja je zadesila Miljonarios i sušan period u Deportivu, koji je trajao čitavih 20 godina, kao i konsolidacija Atletiko Nasionala i pojava Amerike iz Kalija, bili su uzroci pada ovog nekada velikog klasika.

U direktnim okršajima ova dva kluba, čak 10 puta odlučivalo se o tituli nacionalnog šampiona, od toga Zeleni tim iz Kalija bio je uspešan svega tri puta, čime su Milioneri u velikoj meri pridodali svoj doprinos za neslavan epitet Deportiva kao kluba sa najviše izgubljenih finala, čak 14.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Danas, Miljonarios u svojim vitrinama poseduje 15 titula nacionalnog prvaka, koliko od ove godine ima i drugi tim iz Kalija, Amerika, dok je Deportivo ostao na devet, sa poslednjom krunom koja datira iz 2015. godine.

Rivalstvo među navijačima takođe je prisutno, jer obe ekipe imaju veliki broj pripadnika u svojim bara brava grupama, Frente radical verde – Zeleni radikalni front i Blue rain – Plava kiša, koje su učestvovale u nebrojenim neredima kako u Bogoti, tako i u Kaliju.

Prvi zvaničan susret odigran je 29. avgusta 1948. godine kada je i stupila na snagu jedinstvena kolumbijska liga. Na El Kampinu, prestonička ekipa trijumfovala je sa 3:2. Do danas, sastali su se 277 puta, uključujući sva nacionalna takmičenja kao i susrete na međunarodnoj sceni. Šećerni tim ima bolji međusobni učinak sa 103 pobede, naspram 96 izvojevanih u korist Milionera, a 78 puta susret je završen bez pobednika.

Treba spomenuti i podatak da je slavni srpski stručnjak Vladica Popović u određenom periodu svoje trenerske karijere predvodio obe ekipe. U Deportivu je imao čak tri mandata, sa kojim je 1974. godine osvojio nacionalno prvenstvo, što je bila peta titula za Zeleni tim iz Kalija, dok je sa Miljonariosom u sezoni 1994/95 poneo epitet vicešampiona, iza Atletiko Nasionala, sa kojim je takođe osvojio titulu 1973. godine.

Za razliku od nekadašnjih slavnih sukoba za titulu, noćašnji susret (00.30) ima daleko manju ulogu, ali u tekućoj fudbalskoj godini, na koju se ovim duelom i definitivno spušta zavesa, verovatno najvažniji, jer se odlučuje o poslednjem mestu koje vodi na međunarodnu scenu. A to znači spas sezone.

Stadion Deportivo Kalija (©AFP)

Prestonička ekipa koju predvodi Alberto Gamero, u ligaškom delu sezone završila je tačno na sredini tabele, sa tri boda manje od pozicije koja je vodila u šampionsku rundu takmičenja. Otuda je kao pobednik dodatnog doigravanja, specifičnog za južnoameričke lige i poznatog kao Ligilja, uspela da izbori plej-of za Kopa Sudamerikanu. Za jedino preostalo mesto predstavnika Kolumbije na internacionalnoj sceni boriće se u duelu sa Deportivom iz Kalija, ekipom koja je bila među najbolje plasiranim klubovima u ligaškom delu prvenstva, a eliminisana je već u četvrtfinalu od La Ekidada ukupnim rezultatom 3:1.

Biće to četvrti duel ovih timova u 2020. godini, a jedini meč u nacionalnom prvenstu odigrali su 13. septembra, u okviru 6. kola na stadionu u Palmiri, kada je rezulat bio 1:1. Preostala dva susreta viđena su upravo u Kopa Sudamerikani gde su se sastali u drugoj fazi takmičenja. Prvi meč odigran na El Kampinu pripao je gostima iz Kalija 2:1, dok je u revanš susretu identičnim rezultatom trijumfovala gostujuća ekipa, ovoga puta iz Bogote. Pri ukupnim rezultatom 3:3, za ulazak među najboljih 16 odlučivali su jedanaesterci, u čijem izvođenju je uspešniji bio domaći sastav sa 5:4.

Faktički, taj susret sa Miljonariosom, iako ne u 90 minuta, bio je poslednje slavlje u ovoj godini za ekipu koju predvodi Alfredo Arijas. Inače to su prvi zabeleženi dueli u drugom po jačini klupskom takmičenju za Južnu Ameriku, do tada na međunarodnoj sceni u osam navrata sukobljavali su se u okviru Kopa Libertadores. Kasnije u osmini finala takmičenja Deportivo je ubedljivo eliminisan u dvomeču od Veleza, ukupnim rezultatom 7:1, kada je na svom stadionu deklasiran sa 5:1. Bio je to jedan od najubedljivijih poraza kod kuće za Šećerni tim u nekom internacionalnom takmičenju.

IZBOR UREDNIKA

Na poslednjih deset mečeva u kolumbijskoj Primeri protiv Zelenih iz Kalija, Milioneri su izgubili samo jedan susret i to još 25. februara 2018. godine u 5. kolu formatu Apertura, a od tada, čak pet završeno je nerešenim ishodom 1:1. Deportivo nije pobedio ni u jednoj od poslednjih šest utakmica u svim takmičenjima, pored toga što je ispao iz trke za titulu već u prvoj fazi, eliminisan je i u Kupu Kolumbije od Deportes Kindija posle penal serije. Pored toga Miljonarios je neporažen na prethodnih 16 utakmica u Primeri, pobedivši na 10 od poslednjih 12, što zanči da nije izgubio više od tri meseca, tačnije poslednji put to se dogodilo 19. septembra u 9. kolu kada su kod kuće poraženi sa 3:1 od Onse Kaldasa.

Međutim, za noćašnji susret Alberto Gamero imaće na raspolaganju samo 14 igrača, sa kojima je otputovao u Kali. Ovog ponedeljka, Milioneri su potvrdili putem svojih društvenih mreža, da su dijagnostikovana još tri nova slučaja zaraženih virusom COVID-19. Pored toga, izvestili su da su zaraženi članovi ekipe već u izolaciji uz stalni medicinski nadzor lekarskog tima. Pravo nastupa neće imati Matijas de Los Santos, Huan Pablo Vargas, Mekalister Silva, Kristijan Arango, Klajver Moreno i Elvis Peralsa, koji nije dostupan zbog isključenja na poslednjoj utakmici sa Pereirom.

Ni Deportivo nije pošteđen trenutnom pandemijom. Nakon poslednjih testova, sprovedenih na tehničkom i stručnom delu tima, pojavila su se četiri nova slučaja pozitivna na COVID-19. Među njima su dva igrača, čija imena klub nije objavio i dva člana trenerskog osoblja među kojima je i šef stručnog štaba Alfredo Arijas, koji neće moći da predvodi svoju ekipu sa klupe.

Sa prethodnog dvoboja Deportiva i Miljonariosa (©AFP)

Računajući sve dosadašnje utakmice Miljonarios je tim sa najviše postignutih golova u prvenstvu Kolumbije, a kako najbolji strelac ekipe Kristijan Arango nema pravo nastupa zbog pozitivnog testa na virus korona, napad plave ekipe predvodiće mladi dvadesetogodišnji tandem Emerson Rodrigez i Dijego Abadija. Zbog nemogućnosti igranja iskusnih igrača, treba očekivati veoma mlad sastav Milionera, koji bi u proseku trebalo da ima tek 22 godine, sa najstarijim među njima, kostarikanskim internacionalcem Huanom Vargasom, dirigentom odbrane.

Zbog manjka informacija iz tabora Zelenih, još uvek se ne znaju imena zaraženih igrača koji neće nastupiti. Ono što smo mogli u dosadašnjim igrama Deportiva da primetimo je to da je ključnu ulogu igrao argentinski napadač Agustina Palavesina, koji je najbolji strelac i ujedno najuspešniji asistent ekipe sa Palmire. Međutim, ono što najviše brine urugvajskog stručnjaka Alfreda Arijasa jeste dugo odsustvo tima sa zvaničnih nastupa. Deportivo je svoj poslednji susret odigrao još 12. decembra u Kopa Sudamerikani protiv Veleza.

KOLUMBIJA 1, PLEJ-OF ZA KOPA SUDAMERIKANU

Sreda

00.30: (1,65) Deportivo Kali (3,45) Miljonarios (5,40)

*** kvote su podložne promenama

Piše: Đorđe RADONJIĆ