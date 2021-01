Ako se po jutru dan poznaje, ljubitelji srpskog fudbala će u prolećnom delu sezone gledati drugačiji TSC od onog na koji su u Superligi navikli u prethodnih godinu i po dana. Mladen Krstajić je na debitantskoj utakmici na klupi tima iz Bačke Topole i ujedno prvoj pripremnoj utakmici kluba u Beleku odigrao bez golova protiv Arsenala iz Tule što se Topolskom sportskom klubu ove sezone dogodilo još samo jednom u prvenstvu.

Mnogo jači utisak od samog rezultata ostavlja način na koji je do njega došao bivši selektor reprezentacije Srbije, jer posle predstave protiv ruskog tima deluje da polako ide u prošlost epitet jednog od najatraktivnijih timova u Superligi, koji je TSC nosio pod nedavno preminulim Zoltanom Sabom u prethodnih godinu dana.

Podsetimo, jesenas je na utakmicama TSC-a u proseku padalo 3,68 golova po meču, ubedljivo najviše u Superligi. Na pet utakmica videli smo barem po četiri gola, na još četiri barem po pet, a beše i onih 7:0 protiv Novog Pazara. Ali beše i 0:5 u sudaru sa Crvenom zvezdom, 0:4 protiv Partizana.

Niko osim večitih nije dao više od TSC-ovih 40 golova u prvih 19 kola, poređenja radi, Radnički iz Niša i Proleter, koji su na prva dva mesta iznad, zajedno nisu pogađali koliko fudbaleri iz Topole. Međutim, odbrana je trpela, 30 primljenih golova sprečilo je Sabov tim da bude plasiran bolje od osmog mesta na tabeli.

Čukarički i evropska viza trenutno su osam bodova daleko. Izvodljivo je i to je Krstajićev prolećni zadatak.

Doskorašnji selektor Srbije je po dolasku u TSC imao svega petnaestak dana da upozna ekipu, ali je i u tako kratkom periodu promenio filozofiju tima i uspeo da implementira neke ideje. Ili barem deo njih, što će pokazati naredni mečevi na tlu Turske. Doduše, na megdan Arsenalu je izašao sa uobičajenih 4-2-3-1, ali ništa osim formacije nije izgledalo isto kao ranije.

Za 90 minuta fudbala TSC je u potpunosti neutralisao tim iz Tule. O ozbiljnijim šansama ruskog kluba da i ne pričamo. Ima malo i do toga da Arsenal kuburi sa neefikasnošću, odnosno da u ruskoj Premijer ligi nije postigao gol na poslednjih pet utakmica, ali je TSC u odbrani zaista izgledao dosta organizovanije nego lani. Bar defanzivno. Umesto prepoznatljivog visokog presinga i igre na gol više, u Beleku smo fudbalere kluba iz Bačke Topole prilikom protivničkih napada mogli da vidimo na svojoj polovini, u bloku, kako čekaju grešku rivala.

I mada ih fudbaleri Arsenala nijednom nisu uhvatili na spavanju, ovakvim načinom igre Topolčani su, očekivano, znatno teže dolazili do protivničkog gola. U prvom poluvremenu praktično nijednom. Jedan od razloga za to je i Krstajićeva odluka da promeša karte, pa je TSC tek u nastavku, po ulasku Juga Stanojeva, Mihajla Banjca i posebno Đura Zeca, zaigrao nešto lepše za oko. Ali ni to nije bilo dovoljno. Tek jedna prilika na startu drugog dela i dve u finišu meča.

Ne treba doduše smetnuti s uma ni da je klub početkom januara napustio Vladimir Silađi, te da zbog reprezentativnog poziva u timu nije bilo ni Nenada Lukića, nesumnjivo najopasnijeg igrača TSC-a.

Utisak je ipak da ćemo od proleća vatromet (golova) na stadionu u Senti sve ređe gledati.