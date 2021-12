Neko bi morao da odgovara: Za pet godina potrošili 600.000.000, a dva meseca bez pobede

Trebalo je da prođe oko 20 minuta od početka derbija, pa da tribine počnu da pevaju ode Rafaelu Benitezu. Problem je što ih nisu pevali navijači Evertona, već pristalice Liverpula, euforične posle dva rana gola. Na kraju ubedljivih 4:1 i najteži derbi poraz Karamela na Gudisonu u poslednjih 39 godina. Poneki zvižduk sa tribina, pozivi za smenom šefa struke, ali prvenstveno povici: “Uprava napolje”. U engleskoj verziji naravno.

Everton je naime poslednju pobedu ostvario još 25. septembra kada je savladao očajni Norič sa 2:0. U narednih osam kola osvojio je samo dva boda što mu se nije desilo u 21. veku. A posebno se nije očekivalo sada, jer za razliku od nekih ranijih vremena, Everton pod patronatom gazde Farhada Moširija spada u krug dobrostojećih premijerligaša.

Ili je bar tako bilo dok nisu na tržištu počeli da troše stotine miliona evra. Na pogrešne igrače čini se. Predsednik Bil Kenrajt, pozorični i filmski producent koji je na čelu kluba od 2004. godine, te direktor fudbala Marsel Brands, nekada je radio u RKC Valvajku, AZ Alkmaru i PSV Ajndhovenu, sada trpe žestoke kritike.

Ne bez osnova. Everton je od Moširijevog dolaska februara 2016. godine na pojačanja strovalio skoro 600.000.000 evra! Ako od te sume odbijemo novac zarađen od prodaje igrača minus je oko 280.000.000. Otprilike ista suma se u poslovnim knjigama navodno navodi kao minus samo za protekle tri godine ako u jednačinu uračunamo plate igrača i ostale troškove.

Korona je sasekla Karamele, pa su ove sezone na pojačanja smele da izdvoje svega 2.000.000 evra.

Razočaranje pose debakla u duelu sa Liverpulom (©Reuters)

Mizerna suma u poređenju sa sezonom 2017/2018 kada su potrošili čak 203.200.000 evra na igrače kakvis su Gilfi Sigurdson, Majkl Kin, Džordan Pikford, Davi Klasen, Volkot, Dženk Tosun… Tada su doduše bar ozbiljno zaradili na prodaji Romelua Lukakua za 84.700.000 evra. Već naredne sezone stigli su Rišarlison, Jeri Mina, Luka Dinj i drugi za sve skupa 99.800.000 evra. U kasu se slilo samo 28.650.000 evra. Samo na Klasenu izgubio je klub 13.500.000.

Nastavilo se i narednih sezona, a promašaja je bilo na sve strane. Tako je još od Moširijevog dolaska. Janik Bolasi je recimo u prvoj sezoni pod novim gazdom plaćen 28.900.000 evra, otišao je ovog leta posle dva data gola i to bez centa obeštećenja u Rize. I Morgan Šnajderlin sa cenom od 23.000.000 je bio promašaj, a na njemu je Everton izgubio 20.000.000. Ešli Vilijams je igrao, ali je na kraju i on otišao u Bristol kao slobodan igrač, istina kao već veteran. Ipak, minus od 14.000.000 evra, a to je samo prva puna Moširijeva sezona.

Naredne sezone 49.400.000 evra dato je za Gilfija Sigurdsona, za četiri i po godine 31 gol od ofanzivnog veznog, ali ove sezone nije ni uvršten u tim za Premijer ligu, a još je na plati. Sandro Ramirez potpuni promašaj, mada je bilo i svetlijih primera kakvi su Džordan Pikford, Tio Volkot, Nikola Vlašić…

20.45: (1,90) Fulam (3,50) Everton (4,10)

Shvatio je gazda Farhad da nešto ne štima, pozvao Brandsa u pomoć, odmah dobio Rišarlisona, Minu, Dinja, Andrea Gomeša… Svi su i dalje tu i da nije Gomešove povrede svi bi bili nosioci igre. I mada i dalje ima onih koji će reći da to nisu igrači za vrh Premijer lige, ne svrstavaju se baš ni u promašaje.

Era Marsela Brandsa počela je kako treba, ali posle 121.000.000 evra potrošenih u sezoni 2019/2020 utisak se pokvario. Aleks Ivobi ne opravdava investiciju od 30.400.000 evra, isto važi i za 25.000.000 plaćenog Žan Filipa Gambina, za te pare je sedeo na klupi protiv Liverpula, kao i Fabijan Delf, mada je on baš ušao sa klupe, a i nije bio toliko skup.

Prošle sezone poslednji trzaj Karamela, sa sve onim kapitalnim ulovom Hamesa Rodrigeza bez obeštećenja, potrošilo se ipak još 78.000.000 i onda su se dugovi nadvili nad Gudisonom.

Nema para. Nema rezultata. Nema igre.

“Neko je, ne znam ko, potrošio mnogo novca novog vlasnika na Gudisonu. I dozvolio sebi da se oslanja na Dominika Kalvert Luina kada stvari krenu po zlu. Ili na Jerija Minu, koji je dobar štoper. Ali kada pogledate klupu protiv Liverpula, tamo nije bilo ničeg. Ko je dakle spiskao sav taj novac na ove igrače? Jer neko bi mogao da odgovara za to”, decidiran je bio bivši Liverpulov as Stiv Mekmanaman u komentaru derbija.

IZBOR UREDNIKA

A na klupi Ivobi, Gbamin, Tosun, Delf … Sve pojačanja iz skorije prošlosti. U skorijoj budućnosti: Arsenal, Kristal Palas, Čelsi i Lester. Protivnici pre Božića. Navijači se stoga plaše da bi tim uskoro mogao i u zonu ispadanja. I Mekmanaman misli isto.

“Šta ako se Kalvert Luin opet povredi? Biće u ozbiljnom problemu”.

Tribina traži promene, ali nema ko da je sasluša. Komunikacija uprave sa navijačkom bazom već godinama skoro da ne postoji. Moširi se posle debakla u Mersisajd derbiju javio samo SMS porukom jednom novinaru. Podvukao je da je Rafa Benitez dobar trener i da mu je posao siguran, jer su loši rezultati posledica brojnih povreda. Uveren je gazda da će za dve nedelje izgledati mnogo bolje.

Mekmanaman je uveren ako Everton sklizne ka zoni ispadanja – Benitez će biti bivši.

Nije tako trebalo da bude sa ovolikim ulaganjima….

NAJVEĆI TRANSFERI EVERTONA U ERI FARHADA MOŠIRIJA

(sume su u evrima)

SEZONA 2016/2017: Janik Bolasi (28.900.000), Morgan Šnajderlin (23.000.000), Ešli Vilijams (14.000.000),

Ademola Lukman (8.800.000), Idrige Gej (8.500.000), Dominik Kalvert Luin (1.800.000), Marten Stekelenburg (1.000.000), Ener Valesija (-)

Ukupno: 86.000.000;

Otišli: Džon Stons (55.600.000)…

Ukupno: 60.800.000

SEZONA 2017/2018: Gilfi Sigurdson (49.400.000), Majkl Kin (28.500.000), Džordan Pikford (28.500.000), Davi Klasen (27.000.000), Tio Volkot (22.500.000), Dženk Tosun (22.500.000), Nikola Vlašić (10.800.000), Anri Onjekuru (8.000.000), Sandro Ramirez (6.000.000)

Ukupno: 203.200.000

Otišli: Romelu Lukaku (84.700.000), Ros Barkli (16.800.000), Đerar Deulofeu (12.000.000), Tom Kleverli (Votford (9.300.000), Aron Lenon (1.700.000), Geret Beri (1.100.000)

Ukupno: 126.380.000

SEZONA 2018/2019: Rišarlison (39.200.000), Jeri Mina (30.250.000), Luka Dinj (20.200.000), Kurt Zuma (7.900.000, pozajmica), Andre Gomeš (2.250.000, pozajmica)

Ukupno: 99.800.000

Otišli: Davi Klasen (13.500.000), Ramiro Funes Mori (9.000.000), Tajus Brauning (4.600.000), Anri Onjekuru (800.000, pozajmica), Kevin Miraljas (750.000, pozajmica).

Ukupno: 28.650.000

SEZONA 2019/2020: Aleks Ivobi (30.400.000), Mojze Ken (27.500.000), Andre Gomeš (25.000.000), Žan Filip Gambin (25.000.000), Fabijan Delf (9.500.000), Đibril Sidibe (2.500.000 pozajmica), Džared Brantvajt (1.100.000, pozajmica)

Ukupno: 121.000.000

Otišli: Idrisa Gej (30.000.000), Nikola Vlašić (23.000.000), Ademola Lukman (18.000.000), Anri Onjekuru (13.500.000), Džejms Mekarti (3.300.000, Kristal Palas)

Ukupno: 87.800.000

SEZONA 2020/2021: Ben Godfri (27.500.000), Alan (25.000.000), Abdulaje Dukuru (22.100.000), Nils Nkunku (270.000),HamesRodrigez(0)…

Ukupno: 78.000.000

Otišli: Morgan Šnajderlin (2.230.000), Kijeran Dauel (2.200.000)…

Ukupno: 4.430.000

SEZONA 2021/2022: Demaraj Grej (2.000.000)…

Ukupno: 2.000.000

Otišli: Hames Rodrigez (8.000.000), Mojze Ken (7.000.000, pozajmica), Bernard (1.000.000)

Ukupno: 16.000.000