Neko će morati da zaboravi na Ligu šampiona

Do pre samo dvadesetak dana Liga šampiona je bila san, potajni cilj, ali i realan domet. Večeras oko ponoći, kada se borba na “Koloseumu“ završi, za nekoga će (p)ostati samo ono prvo. Jer, ni Hetafe ni Sosijedad nisu one ekipe koje su do marta “tukle“ za četvrtu poziciju sa namerom da u povratku sa pauze obezbede elitno evropsko takmičenje, i sve osim pobede bi značilo skretanje sa puta i okretanje ka ciljevima koji su pre početka sezone delovali mnogo realnije.

Dva tima sa daleko najslabijom formom u vrhu sastaju se posle pauze koja je očigledno bila pogubna po obe ekipe. Mnogo više, reklo bi se, po tim Imanola Aguasila koji od povratka, na četiri utakmice ima tek jedan bod, a pre pauze – sedam pobeda na osam mečeva… Toliko je Baskijce pokosio korona virus. Međutim, vremena za žaljenje nema, Sosijedad mora da “previje rane“ i nastavi dalje, jer ni mesto u Ligi Evrope nije obezbeđeno.

Imanol nema previše izbora na klupi, te prostora za “revoluciju“ praktično nema. Umesto toga, španski stručnjak će morati da trgne tim, pre svih Martina Odegarda, Mikela Ojarzabala, Mikela Merina koji su neprepoznatljivi od restarta. Osim već duže povređenih Asijera Iljaramendija, Andera Gevare i Luke Sanjalija, Imanol neće moći da računa još samo na Dijega Ljorentea zbog suspenzije, čiju će rupu zatvoriti Robin Le Norman. Moguće je da će i Aleksander Isak ponovo krenuti od starta, kao što je slučaj bio protiv Real Madrida, i Adnan Januzaj, jedini koji čini se nije “prespavao“ pauzu.

Fudbaleri Hetaea u pauzi za osveženje (©AFP)

Hetafe Hozea Bordalasa nešto je bolji, ako se tako može reći uopšte, pošto tim iz predgrađa Madrida nije slavio na pet vezanih mečeva, a od povratka ima tri osvojena boda posle tri vezana remija. Međutim, Sosijedad se u poslednje vreme konstantno odbija od “madridskog zida“ koji je probio samo jednom u poslednjih šest duela. Bordalas će najviše problema imati u srcu odbrane gde zbog suspenzije neće biti Đenea Dakonama, pa španski stručnjak ostaje sa samo dve opcije na mestu štopera - Havijerom Ečeitom i Čemom. Dejverson i Kenedi napustili su klub u međuvremenu jer su im istekle pozajmice.

Pravi je trenutak za buđenje, jer vremena je sve manje.

ŠPANIJA - 31. KOLO

Petak

Sevilja - Valjadolid 1:1 (0:1)

/Okampos 83 pen - Kiko 25/

Subota

Bilbao - Majorka 3:1 (2:0)

/Garsija 16 penal, Sanset 24, Viljalibre 90 - Budimir 69 penal/

Selta - Barselona 2:2 (0:1)

/Smolov 50, Aspas 88 – Suarez 20, 67/

Osasuna – Leganes 2:1 (1:0)

/Enrik 9, 90+6 – Aviles 50/

Atletiko Madrid – Alaves 2:1 (0:0)

/Saul 59, Kosta 71 penal - Hoselu 90+1 penal/

Nedelja

Levante – Betis 4:2 (2:0)/Borha Majoral 21, Bardi 35, Morales 50, Rošinja 59 – Kanales 70, Huanmi 87

Viljareal – Valensija 2:0 (2:0)

/Alkaser 14, Moreno 44/

Granada - Eibar 1:2 (0:1)

/Soldano 48 - De Blasis 16, Kike 69/

Espanjol - Real Madrid 0:1 (0:1)

/Kazemiro 45/

Ponedeljak

22.00: (2,65) Hetafe (3,00) Sosijedad (2,90)