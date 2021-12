Nema boljeg gosta od Lajpciga: Ostavio bodove i u Kući starog šumara (VIDEO)

Retko se gosti zadovoljni vraćaju iz Kuće starog šumara. Štaviše, samo jedan je uspeo da slavio u domu Union Berlina ove sezone. Nije RB Lajpcig uspeo da ponovi uspeh mihenskog Bajerna, pa je pognute glave napustio stadionu u glavnom gradu. Velika pobeda za ekipu Ursa Fišera, koja je uspela da se domogne četvrte pozicije posle šestog trijumfa u sezoni - 2:1. Bikovima ostaju velike brige, pošto u Bundesligi još nisu osetili slast pobede na strani.

Zaslužena pobeda domaćina. Mogla je da bude i ubedljivija. Poveo je Union u ranoj fazi, uspeo je Lajpcig ubrzo do poravna, a do kraja prvog dela igre gledali smo poptuno ravnopravnu borbu. U nastavku je Lajcpig krenuo odvažnije, ali nije uspevao da slomi odbranu rivala. A onda je popustila zadnja linija Bikova, koji posle kornera u 57. minutu po drugi put kapituliraju na meču.

Ovoga puta je izostala ekspresna reakcija gostiju. Mučili su se da stvore poštenu priliku za novo izjednačenje, na kraju su mogli da prime i još koji gol, ali ih je Peter Gulači ostavio u igri. Nisu to ipak uspeli da iskoriste, pa su čak i drugo poluvreme okončali sa tri udarca manje od sastava iz Berlina.

IZBOR UREDNIKA

Igrao se šesti minut kada je Union stigao do prednosti. Skraćeni korner sa desne strane, a onda centaršut na drugu stativu, odakle Baumgartl spušta loptu ka Avonjiju, a ovaj je gura u mrežu Lajpciga za 1:0.

Već u 13. minutu je uzvratila ekipa Džesija Marša. Imao je Kristofer Nkunku puno sreće kada je opalio sa oko 30 metara udaljenosti. Jeste se lopta čudno kretala posle njegovo udarca, čini se i da je zakačila jednog od defanzivaca domaće ekipe, ali je golman Uniona Andreas Lute definitivno mogao bolje da odreaguje. Bacio se, a lopta je odskočila na par metara od njega i prebacila ga - 1:1.

Do odlaska na odmor nije bilo izglednijih prilika, da bi posle 12 minuta igre u drugom delu posle još jednog kornera domaćin stigao do nove prednosti. Ovoga puta prizeman centaršut - još jedan specijal Ursa Fišera - lopta dolazi do traženog igrača, kojeg odbrana Lajpciga ipak uspeva da izblokira. Ipak, odbija se do Baumgartla koji sa par metara pogađa za 2:1.

U finišu je najpre Julijan Rejerson bio u dobroj poziciji da matira Bikove, ali je bio neprecizan iz jako izgledne pozicije. Par minuta kasnije je Kevin Berens nadvisio odbranu gostiju posle jednog centaršuta, ali je Gulači uspeo da zaustavi njegov pokušaj sjajnom paradom.

BUNDESLIGA - 14. KOLO

Petak

Union Berlin - RB Lajpcig 2:1 (1:1)

/Avonji 6, Baumargtl 57 - Nkunku 13/

Subota

15.30: (2,45) Augzburg (3,20) Bohum (3,25)

15.30: (3,35) Bilefeld (3,40) Keln (2,30)

15.30: (2,00) Hofenhajm (3,60) Ajntraht (4,00)

15.30: (1,23) Leverkuzen (7,25) Grojter (13,0)

15.30: (2,70) Majnc (3,15) Volfzburg (2,90)

18.30: (4,10) Dortmund (3,90) Bajern (1,90)

Nedelja

15.30: (2,30) Šttugart (3,35) Herta (3,40)

17.30: (1,90) Menhengladbah (3,60) Frajburg (4,40)

*** kvote su podložne promenama