Nemac i Srbin koje ruska Policija čeka 50 godina

Ova godina miriše na prekid pedesetogodišnjeg čekanja. Berija bi verovatno ostao bez teksta kad bi znao da je glavni arhitekta njegovog Dinama – Nemac! Kojeg je doveo Jugosloven.

Povratak nemačkog stratega Sandra Švarca na klupu Policajaca je transformisao Dinamo u tim koji igra verovatno najbolji fudbal u Rusiji, drži čelo tabele i trenutno se nalazi u fantastičnoj formi sa osam vezanih pobeda u svim takmičenjima. Poslednja u seriji je baš protiv velikog gradskog rivala. Moskovska “policija” je danas bacila na kolena “vojsku” iz CSKA (3:1) i u direktnom duelu preuzela vrh tabele. Miriše na paklenu šampionsku trku u Rusiji jer su tu još Zenit, Krasnodar, možda i Spartak…

Mimo svih očekivanja, Dinamo i CSKA su dočekali derbi na deobi prvog mesta što znači da je u igri bilo “šest bodova” - tri koja će pobednik osvojiti i tri koja rival neće osvojiti. Početak meča je doneo dosta grešaka i nepovezane igre, ali kako je utakmica odmicala, Dinamo je bio sve bolji i opasniji. I poveo uz poklon protivničkog golmana Vladislava Toropa koji je užasno reagovao nakon šuta Tjukavina. Desetak minuta kasnije je sreća pogledala i CSKA kada je Maričal igrao rukom i skrivio penal koji je Obljakov pretvorio u izjednačenje.

Drugo poluvreme je donelo šahovsku partiju fudbala koja se rasplamsala tek nakon izmena od 70. minuta. Kada je delovalo da neće moći videti pobednika, Bitelov korner u 88. minutu je pronašao glavu Roberta Fernandesa koji je pogodio za 2:1, a totalni nokaut Armejcima je u nadoknadi vremena zadao rezervista Okišor koji je pogodio prazan gol nakon akcije Gutijereza i Sergejeva.

Dinamo je na najslađi mogući način zadao težak udarac direktnom rivalu i samostalno preuzeo vrh tabele sa bodom više od šampiona Zenita. Malo ko je mogao da očekuje ovakav početak sezone moskovskih policajaca…

Sandro Švarc se letos vratio na klupu Dinama da završi posao započet pre nekoliko godina. On je tada stigao u Moskvu kao dugoročni plan Željka Buvača. Dugogodišnji asistent Jirgena Klopa (počeli zajedno u Majncu 2001. godine) je direktorsku funkciju u Dinamu preuzeo 2020. nakon raskola sa Klopom u Liverpulu i odmah doveo Švarca čiji rad je pratio u Majncu.

Nemac je preuzeo Dinamo u oktobru, ali nije uspeo da mu preokrene sezonu i završili su na sedmom mestu. Dobio je poverenje da nastavi posao, odradio prelazni rok i pripreme i rezultati su bili ohrabrujući. Dinamo je na zimsku pauzu otišao kao drugoplasirani što mu je bio najbolji plasman nakon 10 godina, a bodovni saldo je bio najbolji u poslednjih 25 godina. Produžio je ugovor, ali u drugom delu sezone nije izdržao trku sa Zenitom i Dinamo je završio na trećem mestu. Nakon izgubljenog finala Kupa Rusije, podneo je ostavku i otišao u Hertu. Pored fudbalskih, bilo je tu i vanfudbalskih motiva. Nemac je bio pod žestokim pritiskom u domovini da se odrekne ruskih para nakon početka rata u Ukrajini.

Posle Herte je radio i u Njujorku, da bi se letos na Buvačev poziv opet vratio u Rusiju i Dinamo kada je pritisak u Nemačkoj malo popustio. Iako su konkurenti poput Zenita i Krasnodara letos potrošili po dvadesetak miliona evra za pojačanja, Spartak oko 16.000.000, a CSKA i Lokomotiva imali jače timove, Švarc je uspeo za kratak period da izgradi Dinamo koji pobeđuje. Iako je startovao sa samo jednom pobedom u prva četiri prvenstvena meča. Nakon toga je ušao u seriju pobeda koja traje skoro dva meseca…

Udarna igla tima je napadač Konstantin Tjukavin kojeg je Švarc lansirao kao tinejdžera u prvom mandatu. Otkriće sezone je Rus iz Moldavije Viktor Okišor (19), a doprinos je konačno počelo da daje i jedino letnje pojačanje za koje je izdvojeno obeštećenje – Čileanac Maksi Gutijerez koji je došao iz Independijentea za 7.000.000 evra. Krilni napadač Jaroslav Gladišev je učestvovao u sedam golova kao strelac ili asistent, a reč je o još jednom igraču kojeg je Švarc kao omladinca promovisao u prvotimca tokom prethodnog mandata. Brazilska ‘desetka’ Bitelo i Rus Fomin drže ključeve veznog reda, a iskusni golman Lunjov je među najzaslužnijima što je Dinamo primio samo devet golova u 11 mečeva. Zasluge idu i Južnoamerikancima Rubenu, Kaseresu i Rikardu koji uz domaćeg Ostipenka drže poslednju liniju. U takvoj konkurenciji, nažalost nema mesta za mladog srpskog štopera Milana Majstorovića koji se dugo mučio sa povredama i sada je konačno zdrav, ali će morati da sačeka na priliku.

Dinamo je nekada bio vladar sovjetskog fudbala, ali odlaskom Berijinih struktura i kasnijim raspadom najveće države na svetu je pao u suvi prosek. Samo jednom je u poslednjih 50 godina bio vicešampion (1986), nekoliko puta bio treći, ali je mnogo češće završavao ispod pete pozicije. Imao je on i ambiciozne projekte pre dvadesetak godina kada je dovodio zvučna imena poput Koštinje, Maniša, Seitaridisa, kasnije i Kuranjija, Džudžaka, Žirkova, Valbuene… I nikada nije ličio na tim sa šampionskim ambicijama.

Dok Srbin nije doveo Nemca za kormilo…

RUSIJA 1, 11. KOLO

Subota

Krilja Sovjetov - Fakel 1:2 (1:1)

/Kramarić 25 - Sampajo 17, Bardačev 67/

Dinamo Mahačkala - Akron 1:1 (0:0)

/Hoseinadžad 72 - Fernandez 87/

Lokomotiva Moskva - Krasnodar 3:3 (1:1)

/Titkov 16, Rudenko 71, Kovalenko 78 - Batši 5, Olasa 87, Kordoba 90+1/

Nedelja

Zenit - Ahmat 3:2 (0:1)

/Adamov 47 autogol, Glušenkov 62, Džon Džon 90 - Sadulajev 25, Konate 86/

Dinamo Moskva - CSKA Moskva 3:1 (1:1)

/Tjukavin 31, Fernandez 88, Okišor 90+2 - Obljakov 43 penal/

U toku: Spartak Moskva - Rubin

20.00: (2,20) Baltika (3,15) Rostov (3,60)

Ponedejak

18.30: (3,00) Rodina (3,40) Orenburg (2,35)

*** kvote su podložne promenama