Slučaj je hteo da se evropska fudbalska sezona za srpski fudbal lomi u Belgiji. Tamo će u četvrtak Partizan i Vojvodina tražiti prolaz do 4. kola kvalifikacija za Ligu Evrope, do poslednje stepenice pred grupe.

Partizana će dočekati surovi lider belgijskog prvenstva, Šarlroa, koji ima svih šest pobeda posle šest kola, dok će Vojvodina igrati u Liježu protiv Standarda, tima koji je drugi na tabeli. Dakle, teže nije moglo.

Svaki savet može da bude dragocen, svaki detalj kada se igra samo jedna utakmica. Jasno je da srpski timovi nisu favoriti u ovakvom odnosu snaga, ali nekadašnji zlatni orlić Nemanja Antonov i nekadašnji igrač Muskrona, tvrdi u razgovoru za MOZZART Sport da i Partizan i Vojvodina imaju šanse za prolaz i da nemaju čega da se plaše.

Kažemo, bivši igrač Muskrona, pošto bi Antonov trebalo koliko danas, najkasnije sutra, da potpiše ugovor sa novim klubom – Ujpeštom.

„Poslednja dva dana sam proveo u Budimpešti u karantinu, trebalo da izađem u ponedeljak ili utorak. Nisam želeo više ništa da čekam, sezona je počela, hteo sam da igram. Čuo sam se sa trenerom Roganom, znam da ima mnogo igrača iz Srbije u Ujpeštu i jedva čekam da počnem sa treninzima", priča Antonov iz hotela u Budimpešti.

Selimo se na belgijske terene i prvo pitanje mora da bude Šarlroa. Šest od šest na startu sezone, navijačima Partizana klecaju noge pred utakmicu u četvrtak.

"Mislim da mi u Srbiji i pored toga nemamo najbolju sliku o Šarlroi, jer tim koji dobije svih šest utakmica u prvih šest kola u ligi kakva je belgijska zaslužuje svo poštovanje. Ništa tu nije slučajno, nikakav splet srećnih okolnosti. Rezultati Šarlroa su odraz kvalitetnog rada, kontinuiteta, jer imaju odličnog trenera, a tim je na okupu dve-tri godine bez većih promena. Od 11 igrača u startnoj postavi, devetorica ili desetorica su sa afričkog kontinenta. Savršeno su spremni, fizički moćni".

Opet, kada se pogleda sastav belgijskih crno-belih, teško da bi neko našao igrača za kojeg bi rekao da je superstar.

"Tačno je da Šarlroa nema nekog izrazitog pojedinca na kojeg bi trebalo skrenuti pažnju. Oni su prava ekipa, koja ima izgrađen svoj stil igre od kojeg nikada ne odstupa. Njihovi rezultati nisu iznenađenje nikom u Belgiji, jer su i prošle sezone bili visoko plasirani. Igraju na kontru, sa jakim blokom ispred odbrane, veoma su brzi. Partizan mora vrlo oprezno da uđe u utakmicu".

Dok Šarlroa ima 6/6, Partizan se ozbiljno muči u novoj sezoni. Sve govori da su Belgijanci favoriti pred duel u četvrtak. Ali, nisu ni oni bez mana.

“Naravno da Šarlroa nije Barselona, ima svojih nedostataka. Recimo da su joj štoperi malo sporiji, da tehnički i taktički nije na nivou Partizana, bekovi su mladi igrači... Dalje, Partizanova prednost je iskustvo. Crno-beli imaju mnogo igrača koji su prekaljeni u evropskim utakmicama. Šarlroa to nema, ovo joj je prvi izlazak na međunarodnu scenu posle nekoliko godina, a ima mlad tim. Tačno je da je Partizan u hendikepu što se igra samo jedna utakmica i to u Belgiji, ali mislim da nije bez šansi".

Nedavno je Ivan Vukomanović, nekadašnji trener Standarda, pričao da je gostovanje u Šarlroi jedno od najneomiljenijih belgijskim ekipama. Da podseća na Nikšić ili Prištinu iz doba velike Jugoslavije. Možda je zato dobra okolnost po Partizan što će se igrati bez publike.

"Mislim da je to više hendikep za Šarlroa, nego plus za Partizan, jer su crno-beli navikli da igraju i pred krcatim tribinama i kada nema nikog, atmosfera teško da može da ih poremeti. Tačno je da taj stadion neobičan, neka čudna atmosfera vlada na njemu, ali daleko je to od buke kakva se čuje u Humskoj kada su evropske utakmice”.

Iako Partizan trenutno izgleda daleko od Parnog valjka, Nemanja Antonov veruje da crno-beli mogu da po pobede u Belgiji.

“Uzdam se u trenera Stanojevića, čuo sam mnogo toga lepog o njemu, tako da verujem da će spremiti ekipu za prolaz dalje. Šteta što ima malo vremena na raspolaganju da postavi stvari kako bi on želeo, ali se nadam da će naći put do pobede u Belgiji”.

Iste večeri, 94 kilometra dalje, put do plej-ofa Lige Evrope tražiće i Vojvodina u duelu sa Standardom u Liježu. Kaže Antonov, sve što je ispričao za Šarlroa, važi kontra kada je rival Novosađana u pitanju.

“Standard je takođe jako dobar sastav, ali potpuno drugačiji od Šarlroa. Ekipa iz Liježa se više oslanja na individualni kvalitet nego na timsku igru, ima dvojicu-trojicu igrača koji uvek mogu da naprave razliku na terenu. Oni nisu u tako dobroj formi, iako su izbili na drugo mesto, igraju toplo-hladno. Standard ima dobre navijače, tako da je za Vojvodinu pozitivna vest što neće biti publike”.

Dopada se Antonovu plan koji je čuo da sprema trener Vojvodine Lalatović.

“Čuo sam da je rekao da će da napadne Standard u Liježu i mislim da je to dobar izbor, da ih iznenadi od starta. Samo bez straha, jer nema nikakvog razloga za to. Mislim da i Vojvodina i Partizan mogu da prođu dalje, iako imaju jake rivale. Ako moram da se izjasnim, malo veće šanse dajem crno-belima”, zaključio je Nemanja Antonov, već od sutra novi srpski internacionalac u Mađarskoj.