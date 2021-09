Nemanja Nikolić: Gubiće i Partizan i Zvezda bodove od Spartaka!

Deset utakmica i pet golova u režiji tandema Nemanja Nikolić - Lazar Tufegdžić. Da pomenemo samo one kreirane u direktnoj saradnji pomenute dvojice. Tako je počela prošla sezona pre no što je Nikolić otišao u saudijski Al Raed. Godinu kasnije Spartak je opet upario jedan od najefikasnijih tandema Superlige iz polednjih nekoliko sezona. S tim da im je ovog puta prirodao i Nemanju Mihajlovića, od ranije je tu i Mile Savković i bar na papiru subotički Golubovi će što se ofanzivnog dela tima imati čime da zaprete rivalima.

U stvari, teško da bi, izuzimajući Crvenu zvezdu i Partizan, neko smeo da unapred kaže da ima kvalitetniji sastav od Spartaka?

"Što se tiče nas gore, po meni, izuzmemo Zvezdu i Partizan, Spartak ima najkvalitetniji napad u ligi. To naravno treba da opravdamo na terenu. Kad se uigramo biće to jedna super ekipa. I stvarno mislim da će i Zvezda i Partizan gubiti bodove u okršajima sa nama", kaže za Mozzart Sport Nemanja Nikolić na početku razgovora koji smo vodili kada smo posetili Golubove u Subotici uoči okršaja sa liderskom ekipom Partizna.

Uz napomenu da Nikolić, dok govori o mogućnostima Spartaka, ne misli samo na napad.

"Iskreno, kvalitet tima je jedan od razloga što sam se vratio. A Neca nije još 100 odsto spreman, ja sam tek stigao, Stefan Milošević izašao iz povrede, Filip Manojlović je stigao na golu, Mišo (Dubljanić) je tu takođe. Samo na tome da zastanemo, Spartak ima dva ili tri odlična golmana, ne znam kad je to bilo? Ima dosta igrača koji iza sebe imaju pohvalne karijere".

Nije ipak krenulo idealno. Spartak posle 10 kola ima 12 bodova, mada treba reći da su Nikolić i Mihajlović tek počeli da hvataju zalet. Prethodno kolo i poraz od Proletera na domaćem terenu jasan je signal svima u timu da je kvalitet na papiru jedno, a igre na terenu nešto sasvim drugo.

"Protiv Proletera smo izgubili... Mislim da smo ušli malo neodgovorno u meč, bar je tako meni izgledalo dok sam na početku gledao sa klupe. A ima i ono, na papiru već upisali tri boda".

NESEBIČLUK ME POVEZUJE SA TUFEGDŽIĆEM

Nikolić ipak ne traži alibi. Spartakov prvi cilj za ovu sezonu je mesto u plej-ofu, a onda, ako se ukaže prilika, novi napad na Evropu. Prvi argument za tako visoke ambicije jeste ba obnovljen tandem Nikolić - Tufegdžić. Prijatelji i van terena, odlično su sarađivali u prvom mandatu u Subotici.

"Znate kako, kad steknete s nekim takav privatan odnos onda želite da ga prenesete i na teren, posao, štagod. Oseća se hemija. Glavna stvar je što obojica imamo, ja možda i preterano pa mi je dosta trenera i zameralo, taj neki fudbalski nesebičluk. Iako kažu da centarfori nekad i treba da budu sebični, meni prija da još neko postigne veliki broj golova. I on je tako zadovoljniji i cela ekipa, jer ako se jedan izdvaja... Nisam nikada bio ljubitelj toga. Jesam ako ste ne znam ni ja kakav igrač, ali ovde smo svi u neku ruku jednaki. Svi smo ponikli iz iste zemlje i pre svega je važno da jedan drugome pomognemo, kako bi možda neko otišao u još bolju ligu. Naravno, prvo da pomognemo ovom klubu, da izvučemo maksimum jedan iz drugog. Da ne zavidimo jedan drugom", smatra Nikolić.

Tufegdžić i Nikolić jedan drugome svakako ne zavide. Intervjusali smo ih zajedno i sve vreme su jedan drugog drugarski "podbadali".

"Evo, sad kaže da je on mene prodao u inostranstvo, a-ha-ha. Tufa je valjda i menadžer i igrač, samo nekad zaboravlja da bi on meni morao više da asistira, ipak ja igram ispred, a on davao više golova, možda bi trebalo da je obrnuto?", u šaljivom tonu Nikolić odgovara Tufegdžiću na dobacivanja sa strane.

Na toj atmosferi Nikolić instira ne samo kada je u pitanju njegov odnos sa Tufegdžićem, već jedinstvo traži od cele ekipe.

"Spartak nije Zvezda niti Partizan, ne može da se meri. Moramo onda da budemo kao jedno. To stvara rezultat, kao što se stvorio u sezoni 2017/2018 kad su Aca Veselinović i Vladimir Gaćinović sa igračima stvorili neku hemiju koja nam je donela više bodova nego bilo šta drugo. Ta atmosfera gde smo više nego bilo šta drugo želeli da pomognemo drugu na terenu. Osećalo se to, dan danas smo svi ostali u dobrim odnosima. Predviđali su nam da ćemo da se borimo za opstanak, a mi otišli u Evropu".

AL HILAL DA RASKINE SA MARINOM?! IMAJU ONI JOŠ MNOGO DA RADE

Nikolić tada prvo u Partizan, pa onda, preko Vojvodine i druge epizode u Subotici, u Saudijsku Arabiju, zatim Kazahstan i nazad u Spartak. Koju godinu iskusniji i zreliji sada se vratio kao jedna od najvećih superligaških zvezda. A šta je u međuvremenu video?

"Što se tiče Saudijske Arabije... Jako čudno iskustvo. Oni su u stanju da ti dan posle potpisa dođe predsednik i kaže: Ne odgovarate mi više, možete da se pokupite i idete. Čudno jako. Dosta igrača je imalo takvih iskustava. Pa, jedan veliki Marko Marin je imao takvu situaciju u Al Ahliju. Oni hteli da raskinu ugovor sa takvim igračem? Čovek osvajao svuda gde je igrao. Pozitivno je, pored finansija koje se tamo podrazumevaju, jedino što su im tereni perfektni, ne znam kako ih održavaju na onim paklenim vrućinama, preko 40 stepeni. Ali imaju oni još mnogo da rade da bi možda mogi nešto da naprave i u tim azijskim ligama. Tamo se izdvajaju Al Hilal, Al Nasr, Itihad... Ali sve se promeni preko noći. To mi nije jasno, ali to je njihova politika".

Kazahstanski Tobol je nekako bio usputna stanica, Spartak već postaje konstanta u Nikolićevom životnom putu. Ove sezone počinje treći mandat na stadionu na Beogradskom putu

"Taj Spartak je meni otvorio put i ka Partizanu i ka Saudijskoj Arabiji. Naravno, uz menadžera Tufegdžića, a-ha-ha. Ovde sam se najbolje osećao, ovde sam najbolje i igrao. Zato sam valjda sa svih strana i prihvaćen. Sada je da se igrama zahvalim".

A nada se Nikolić, skoro da je uveren, da igranje u Srbiji u najboljim fudbalskim godina u skorijoj budućnosti neće biti tako retka pojava u Superligi.

"Naša liga će, tako ja vidim ili je više moja želja, napredovati na uspesima večitih rivala u Evropi. Oni će podići lestvicu, doneće nam valjda i tog petog učesnika na međunarodnoj sceni. Zaslužujemo to, jer gde god da sam igrao nisam video talentovanije igrače od naših, mislim na celu bivšu Jugoslaviju, ne samo na Srbiju. Mogao sam da vidim možda veću želju, više trčanja, ali da je neko talentovaniji - ne. Zato mnogi i treneri vole da imaju igrače sa ovog prostora. Svuda nas i ima. Imamo taj pobednički karakter. I stvarno se uzdam da će naša liga tek da napreduje. Voleo bih i finansijski kad bismo mogli da zadržimo igrače, jer Srbija kao zemlja - za život je idealna", završava Nikolić.

