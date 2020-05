Nemci imaju jedan moćan tim! Majstorija Kimiha isekla Dortmund i dovela Bajern na korak od 30. „salatare“ (VIDEO)

Nemačka ima jedan moćan tim! To je minhenski Bajern koji je u direktnom sa Borusijom iz Dortmunda došao do pobede koja ga je dovela na korak od 30. "salatare". Ekipa Hansija Flika je ponovo potvrdila klasu kada je to bilo najpotrebnije, nadigrala je najvećeg rivala u čuvenom Der Klasikeru i popularne Milionere ostavila na ogromnih sedam bodova zaostatk. Šest kola pre Bundeslige - 1:0 (1:0).

Odlučujući pogodak bilo je pravo remek-delo Džošue Kimiha u 44. minutu, kojim je potpuno srušena koncepcija igre sastava Lusijana Favra. Borusija je bila na visini zadatka samo u nekoliko navrata tokom meča, imala je svoje velike prilike, ali je tokom najvećeg toka meča bila evidentna minimalna, ali vrlo značajna, razlika u kvalitetu dva tima.

Dortmundova ambicija i osećaj čitavog tima Lusijana Favra da može da učini nešto veliko na ovom meču učinila je utakmicu prilično uzbudljivom još na samom početku. Već u prvom minutu Haland je istrčao sam pred gol Bajerna, iskosa sa desne strane gađao gol gostiju, ali je na pravom mestu bio David Alaba da sa linije izbaci loptu u polje. Bajernu je bilo potrebno dobih dvadesetak minuta da se oporavi od naleta domaćih, kojima je poništen i gol Gereira zbog ofsajda u devetom minutu.

Utakmicu je u dobroj meri presekla odlična šansa Serža Gnabrija u 19. minutu. Koman je odlično probio nakon majstorije Tomasa Milera, pronašao Gnabrija, koji je šutirao, ali je iskuskni Tomaš Pišček bio na pravom mestu i izbacio loptu sa gol-linije. Od tog momenta na terenu je zagospodario tim Hansija Flika. Bajern je vrlo brzo preokrenuo situaciju kada je u pitanju posed lopte i tražio svoju šansu da ozbiljno ugrozi gol Romana Birkija. Sa druge strane, Dortmund je igrao sve bojažljivije i delovao sve nemoćnije da ugrozi velikog rivala. Pretio je Koman, potom još opasnije i Gorecka, a onda je Birki konačno bio matiran.

Najlepši potez utakmice u 44. minutu napravio je Kimih, koji je još jednom pokazao da ga protivnički defanzivci nikako ne smeju ostavljati samog na udaljenosti opasnoj po svoj gol. Ipak, ovog puta da su to i učinili bili bi nasamaereni. Bajernov univerzalac se dokopao lopte na 18-19 metara udaljenosti od Dortmundovog gola, a onda na majstorski način bocnuo loptu i prebacio nemoćnog Birkija.

Lusijan Favr je promašio sa izmenama na poluvremenu. Julijana Branta, koji je bio praktično jedini povezivao linije svog tima, zamenio je sa očigledno nespremnim Džejdonom Sančom. Nezvanično se moglo čuti kako je mladi Englez dobio nekoliko kilograma tokom pauze, pa je od nastavka sezone svaki put ostajao na klupi za rezervne igrače. Da nešto nije u redu bilo je jasno po njegovim kretnjama i potezima na ovom meču. Nije bilo svežine, niti brzine, pa su Bajernovi defanzivci sa njim lagano izlazili na kraj. Favr je na teren poslao i Džana, a kada je zbog povrede morao u 71. minutu da izađe Haland bilo je jasno da će Milioneri teško do izjednačenja. Doduše, mora se napomenuti da je Borusija u 58. minutu utakmice vrlo verovatno oštećena za jedanaesterac. Haland je gađao iz dobre pozicije, a Boateng se isprečio u padu, ali ga je lopta pogodila u lakat i promenila pravac. Ipak, niko se od sudija iz VAR sobe nije golasio.

Ali domaćin je uspeo da podigne ritam i počne ozbiljno da preti protivniku u završnici. Haland je pre izlaska zakasnio na Sančov centaršut, nešto kasnije je iz slobodnog udarca snažno tukao Gereiro, a onda je u 81. minutu fantastično sa ivice kaznenog prostora tukao Daud. Nojer je već krenuo da pada, ali je desna ruka koja je ostala u vazduhu bila dovoljno čvrsta da osujeti taj udarac. Samo dva minuta otvorila se prilika za kontranapad gostiju. Dosta neprimetni Levandoski se našao u odličnoj prilici, lepo se namestio, ali je njegov udarac levom nogom sa ivice kaznenog prostora završio na stativi Birkijevog gola.

Bajern je tada mogao sve da reši, ali Dortmund u svakom slučaju nije imao snage da izvrši još jedan atak ka golu Manuela Nojera, pa u Minhenu može lagano da se priprema šampionsko slavlje.

BORUSIJA DORTMUND – BAJERN MINHEN 0:1 (0:1)

/Kimih 43/

Stadion: Vestfalen.

Igraće se bez publike.

Sudija: Tobijas Štiler.

DORTMUND (3-4-2-1): Birki – Pišček (od 80. Gece), Humels, Akanđi – Hakimi, Dilejni (od 46. Džan), Daud (od 85. Vicel), Gereiro – Azar, Brant (od 46. Sančo) – Haland (od 72. Rejna).

Klupa: Hic, Sančo, Gece, Balerdi, Morej, Džan, Vicel, Šmelcer, Rejna.

BAJERN (4-2-3-1): Nojer – Pavar, Boateng (od 85. Ernandez), Alaba, Dejvis – Kimih, Gorecka – Koman (od 73. Perišić), Miler, Gnabri (od 86. Martinez)– Levandovski.

Klupa: Ulrajh, Odriozola, Martinez, Kjuzans, Perišić, Ernandez, Mai, Batista Majer, Zirkze.





NEMAČKA 1 - 28. KOLO

Utorak

Borusija Dortmund - Bajern Minhen 0:1 (0:1)

/Kimih 44/

20.30: (2,05) Ajntraht Frankfurt (3,45) Frajburg (3,60)

20.30: (1,75) Bajer Leverkuzen (3,70) Volfsburg (4,70)

20.30: (4,70) Verder Bremen (3,70) Borusija Menhengladbah (1,75)

Sreda

18.30: (1,40) RB Lajpcig (4,80) Herta (7,75)

20.30: (2,00) Augzburg (3,45) Paderborn (3,80)

20.30: (2,60) Fortuna Dizeldorf (3,20) Šalke (2,80)

20.30: (2,60) Hofenhajm (3,30) Keln (2,70)

20.30: (2,30) Union Berlin (3,35) Majnc (3,10)

***kvote su podložne promenama