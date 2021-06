Odlukom vlade Uzbekistana fudbalski klub Pahtakor prešao je nedavno pod upravu gradske vlasti Taškenta. Najtrofejniji klub u zemlji pamuka i zlata, dvostruki uzastopni šampion, imaće na taj način bezrezervnu podršku glavnog grada u budućnosti. U prevodu, teško će neko da ga skloni sa vrha...

Grad će, naravno, ulagati određena novčana sredstva, ali i sve neophodne napore da dalje razvija tim i njegovu infrastrukturu. S tim u vezi gradonačelnik Taškenta i predsednik aktuelnog lidera u nacionalnom prvenstvu Džahongir Artikodžaev doneo je odluku da plate i drugi finansijski izveštaji kluba od sada budu transparentni. Tako smo bili u situaciji da saznamo da velika većina prvotimaca Lavova, njih čak 18 od 24 igrača, godišnje zarađuje fiksno 12.200 evra, ali da bonusi za određene trofeje mogu da narastu do 326.000 evra.

Najplaćeniji u taboru Pahtakora su jedina dva legionara Dragan Ćeran i Eren Derdijok. Srpski internacionalac, koji briljira u taboru prvaka Uzbekistana i dvostruki je uzastopni najbolji strelac šampionata, godišnje inkasira 274.000 evra, dok nekadašnji švajcarski reprezentativac zarađuje vrtoglavih 1.300.000 evropskih novčanica. Obojica nemaju bonuse.

Gradonačelnik Taškenta sastao se nedavno sa upravom fudbalskog kluba i prvotimcima. U razgovoru sa fudbalerima Artikodžaev je primetio da su Lavovi uvek bili ponos uzbekistanskog fudbala.

"Ohrabruje činjenica da je Pahtakor zadržao vođstvo u šampionatu Uzbekistana. Sada ćemo težiti ka osvajanju AFC Lige šampiona. Grad će stvoriti sve potrebne uslove za sprovođenje ovog cilja. Pažnja će se takođe usmeriti razvoju mladih fudbalera i akademiji", rekao je Artikodžaev.

Pahtakor danas ima prvenstvene obaveze u okviru 10. runde najjačeg ranga Uzbekistana, u kojem kod kuće odmerava snage sa najvećim konkurentom Sogdijanom (17.00). Biće to sukob dve neporažene ekipe u ligi, i gost nije bez šanse jer najbolji strelac Lavova Dragan Ćeran neće moći da igra pošto odrađuje suspenziju. Nekadašnji špic Smedereva do sada je u šest navrata tresao mrežu i drugi je golgeter lige ove sezone, iza Šohruza Horhonova iz Sogdijane sa sedam. Dodajmo i da za Sogdijanu igraju trojica srpskih internacionalaca. To su golman Milan Mitrović i defanzivci Luka Čermelj i Marko Kolaković.

Tradicija je apsolutno na strani Pahtakora. Što se tiče ligaških dvoboja bilo ih je 50 mečeva. Lavovi su slavili na 41 duelu, četiri meča je bilo nerešeno i u 5 susreta je pobedila Sogdijana.

