Arturo Vidal ne može da sa pomiri sa činjenicom da ga je Ronald Kuman precrtao pred početak nove sezone, pa je osuo drvlje i kamenje po jednom od najvećih klubova na planeti.

Čileanac se osvrnuo na nedavni debakl u završnici Lige šampiona, optuživši klub da ne funcioniše u skladu sa savremenim fudbalskim tokovima.

"Bilo je vrlo bolno što nas nije bilo u samoj završnici i na kloji način se to dogodilo. Imao sam mnogo vere da se to može dogoditi, ali tim nije bio dobar. Radili smo stvari koje se ne rade na vrhunskom nivou. Tu cenu plaćate protiv organizovanog protivnika, pobedničkog mentaliteta sa fizički pripremljenim igračima i jakim sistemom igre. To vam se dogodi kada ste slabi u glavi i nemate energije", rekao je Vidal.

Barselona po njegovom mišljenju pravi brojne loše korake, pre svega kada je u pitanju odricanje od igrača koji su ostvarili brojne velike rezultate u proteklom periodu.

"Jasno je da ovo nisu samo igrači, već i mnogo više od toga. Klub mora da se poboljša i to na najbolji način. To nije lako, nije stvar u dolasku, odbacivanju najvećih imena i promeni stvari. Barsa mora da promeni svoj način razmišljanja. Fudbal se dosta razvio, DNK je zastareo, a drugi timovi postali bolji u pogledu snage i brzine. Tehnika ponekad padne u drugi plan".

Čini se da je i na početku rekonstrukcije tima napravljeno dosta pogrešnih koraka.

"Barselona mora mnogo toga da promeni. Klub koji misli da bude najbolji na svetu ne može da ima 13 profesionalaca, a da ostatak budu mladi igrači. Ne zato što oni ne zaslužuju da budu tamo, već moraš da imaš najbolji takmičarski tim. Svakom timu su potrebna 23 igrača da se bre za svoje mesto, da svakodnevno rastu i unapređuju se. Ako mislite da vas DNK može učiniti večitim pobednicima, veoma grešite. Postoje mnogi dobri igrači, mi imamo Mesija koji je vanzemaljac i broj jedan, ali potrebna mu je pomoć. Igrači koji poboljšavaju tim i daju bolje rezultate", rekao je Vidal.