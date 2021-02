U Čačku se kada je reč o radu s mlađim kategorijama prešlo ne s reči, već sa ideje na dela. Konkretno Vladimr Stanisavljević, sportski direktor Borca 1926, za MOZZART Sport kratko je prokomentarisao:“Odgajaj, pa regrutuj u prvi tim! Stvori sam fudbalera i mladog sportistu. Nekada je bilo da svi fudbalski putokazi ovog dela Srbije usmeravaju u Čačak, a to želimo ponovo da bude podrazumevajuće pravilo“...

Na sve to, Neško Milovanović, novi direktor omladinske škole FK Borac nakon prvih dana provedenih u klubu kaže:“Popis ljudskih, materijalnih i svih drugih resusa kluba, pa onda na posao. Naša deca moraju da znaju da su u velikom sportskom kolektivu, a na meni je da pokušam da ga vratim na kolosek stare slave, odnosno tamo gde je bio za vreme jednog Mihaila Kolarevića“, kaže Milovanović, prisećajući se klupske renesanse osamdesetih godina prošloga veka, a mi se pitamo, šta to znači konkretno za mlade Čačka, onosno preko 170 igrača u zebrastom dresu?

„Cicibani, pa svi ostali, do juniora i seniora moraju da se uče poštovanju trenažnog i svakog drugog procesa kako bi stasali u fudbalere. Što se trenera tiče na njima je samo i isključivo da u pedagoškom i sportskom smislu brinu o mladim naraštajima, a na nama u upravi je da uradimo sve ostalo. Sledi obuka trenera iz svih bitnih oblasti, edukacija za nastavak rada. Uz to, stara imena se vraćaju voljenom klubu. Danas je pionire preuzeo Zoran Maričić, tako da možete da računate da je svakodnevno akcija u toku. Borac će, to je neminovno ponovo biti crvenim markerom podvučen kao klub sa omladinskim pogonom koji se kotira kao jedan od jačih u zemlji“.

Da li je cilj potpuna reorganizacija postujećeg sistema?

„Apsolutno, a ideja da se za dve tri godine napravi bar deset igrača elitne klase. Ne bih došao da to voljeni klub, grad Čačak i mi s njim generalno to ne možemo. Iskreno, ne bih se ni usudio da toliko energije nisam video u direktoru Stanisavljeviću i gradonačelniku Milunu Todoroviću. Sa takvim entuziazmom operacija Borac 1926 u svim selekcijskim grupama mora da uspe“.

Šta reorganizacija omladinskog pogona znači za klub kao celinu, pitatli smo sportskog direktora, Vladimira Stanisavljevića.

„Znači da se stvari vraćaju na svoje mesto, ali i da mesta improvizacijama sa jednim ovako iskusnim kadrom na mestu glavnokomadujućeg u omladinskom pogonu nema. To je kao što znate plan dugoročne konsolidacione politike Borca 1926, odnosno strateškog oslanjanja na najbolje što naši tereni mogu da daju. S moje strane toliko, a nadam se da će u skorije vreme biti još novosti, odnosno strateški važnih partnerstava koje naš klub treba tek da formalizuje“.