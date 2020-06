Neubedljivo, bezidejno, ali sa takvom igrom Atletiko pobeđuje (VIDEO)

“Petarda” u Pamploni pre dva kola bila je očigledno samo mala varka da se u pauzi nešto promenilo u Atletiko Madridu. Usledilo je mučenje protiv Valjadolida, a ništa bolje nije bilo ni ovog puta na gostovanju Levantu. Neubedljivo, bezidejno, ali i na taj način ekipa Dijega Simeona može do pobede. Uostalom, baš tako je večeras pao klub iz Valensije – 0:1 (0:1).Pa, iako ne blista, Atletiko je ovom pobedom stigao do trećeg vezanog trijumfa koji ga je doveo do treće pozicije - uz utakmicu više od Sevilje - i sada se Liga šampiona više ne dovodi u pitanje.

Od samog starta Atletiko je nametnuo visok ritam na koji fudbaleri Levantea nisu mogli da odgovore. Međutim, kao i često u toku ove sezone, ali i prethodnih, mučile su se Jorgandžije da stvore konkretniju priliku, pa su uglavnom pokušavali sa distance. Ni vođstvo nije stiglo iz uigrane akcije. Nakon slabo izvedenog slobodnog udarca, Santijago Arijas “zavukao” je loptu između defanzivaca domaćih, a Markos Ljorente još jednom pokazao da sa njegovim tehničkim sposobnostima Čolo Simeone ne treba ni da pomišlja da ga vraća na poziciju zadnjeg veznog. Španac je prihvatio loptu petom, znalački se okrenuo, oslobodivši se tako čuvara, da bi potom poslao loptu na peterac koja je uz dosta sreće, posle odbitka Bruna Gonzaleza završila u mreži Levantea.

U nastavku su Žabe pokušale da se nadigravaju sa gostima iz Madrida, stale su na loptu i pokušale da grade igru iz poslednje linije, ali im nikako nije uspevalo. Često je Atletiko izlazio visoko u presing, tražio grešku rivala, i jednu takvu dočekao. Iščupao je Kosta loptu jednom od defanzivaca Levantea, dodao do Žoaa Feliksa koji je samo koji minut ranije ušao u igru, ali je udarac Portugalca lako ukrotio Aitor Fernandez.

Najbolju šansu pak Jorgandžije su propustile svega tri minuta kasnije. Ponovo su domaći fudbaleri petljali ispred svog gola, Kosta je još jednom bio uporan, a Feliks je neometan, sa desetak metara, uspeo da pošalje loptu “nebu pod oblake”. Fudbaler od 127.000.000 evra ne sme da propušta ovakve prilike.

Kako se meč približavao kraju, fudbaleri Atletika su se sve više obraćali pažnju na to kako da sačuvaju minimalnu prednost. Povukli su se na svoju polovinu, što je Levante iskoristio kako bi pokušao da dođe do izjednačenja. I ubrzo su Jorgandžije mogle da budu kažnjenje za povlačenje. Prelep centaršut na pet metara, mada malo iskosa, dočekao je Borha Majoral, lepo gađao glavom, ali je lopta ipak završila malo pored gola.

I bilo je to jedino vredno pomena što su domaći uspeli da urade. Atletiko je do kraja znalački trošio vreme, čuvajući prednost, onako kako najbolje zna.





PRIMERA - 31. KOLO

Ponedeljak

Viljareal - Sevilja 2:2 (2:1)

/Alkaser 18, Tores 45+4 – Eskudero 39, El Hadadi 63/

Leganes – Granada 0:0

Utorak

Levante - Altetiko Madrid 0:1 (0:1)

/Gonzalez ag 15/

Valjadolid - Hetafe 1:1 (1:1)

/Unal 45+5 - Mata 41/

22.00: (1,38) Barselona (4,70) Bilbao (8,50)

Sreda

19.30: (2,70) Alaves (2,95) Osasuna (2,90)

19.30: (2,00) Sosijedad (3,40) Selta (3,90)

22.00: (1,12) Real Madrid (10,0) Majorka (17,0)

Četvrtak

19.30: (2,75) Eibar (3,20) Valensija (2,65)

22.00: (2,25) Betis (3,20) Espanjol (2,65)

*** kvote su podložne promenama