Vest koja je bacila u drugi plan pobedu Italije u Amsterdamu glasi da je Nikolo Zaniolo doživeo novu tešku povredu kolena.

Provesor Andrea Fereti potvrdio je zabrinutost zbog sumnje da je mladi as Rome ponovo doživeo povredu prednjih ukršenih ligamenata i to samo nepuna dva meseca nakon što se vratio na teren posle iste povrede na suprotnom kolemnu.

"To je značajno uganuće kolena. Teško je upoređivati stabilnost sa drugim kolenom jer je ono već podvrgnuto operaciji, ali to je značajno uganuće. On se vraća iz dugog procesa rehabilitacije drugog kolena i veoma je zabrinut, baš kao i mi", rekao je Fereti.

Zaniolu je pauza prouzrokovana pandemijom virusa korona pomogla da se oporavi od povrede, ali i da ne preskoči Evropsko prvenstvo, s obzirom da je odloženo zbog aktuelne situacije. Ipak, sada je ponovo u identičnoj situaciji. Ukoliko se radi o prednim ukrštenim ligamentima sledi pauza između šest i osam meseci, što znači da bi Zaniolo u tom slučaju trebalo da bude fit tek pred kraj ove sezone.