Neverovatan put reprezentativca BiH: Igrao za 150 evra, na treninge išao autostopom

U razgovoru za Bild sport, snažni štoper prisetio se skromnih početaka i finansijskih uslova koji su iz sadašnje prizme mizerni, ali su za njega u tom trenutku značili sve.

"Ako se dobro sećam, plata nije bila ni 150 evra. U to vreme, to mi je bio neverovatno veliki novac. Moji roditelji su imali vrlo malo slobodnog vremena, pa smo prijatelj i ja na treninge često išli autostopom. Moj stav je jasan - što više ulažeš, više ti se vraća. Roditelji su mi to godinama usađivali. Zato sam dogurao ovako daleko", rekao je Katić.

U dresu kluba iz Gelzenkirhena saigrač mu je Edin Džeko. Zajedno su bili i u reprezentaciji BiH. Njihov odnos postao je takav da prevazilazi odnos između saigrača. Neverovatno za nekoga ko je morao da krene ne od nule, nego iz minusa. Nije bio ekstra talentovan, ali je bio esktra uporan, kao niko u njegovom okruženju.

"Svako veče zajedno gledamo utakmice. Edin je fenomenalan igrač, ali i divna osoba. Nemam puno ljudi koje mogu da pitam za savet o vrlo privatnim stvarima. Edin je jedna od tih osoba. Privilegija je što ga mogu zvati prijateljem. Ne postoji bolji napadač od kojeg odbrambeni igrač može više da nauči", jasan je Katić.