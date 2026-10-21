Neverovatan put reprezentativca BiH: Igrao za 150 evra, na treninge išao autostopom
Vreme čitanja: 2min | sre. 21.10.26. | 18:26
Nikola Katić je seniorsku karijeru počeo u redovima hrvatskog trećeligaša Neretvanca, deceniju kasnije, igra za Šalke sa Edinom Džekom i standardan je u poslednjoj liniji Zmajeva
Kad pogledate njegov stil igre, ne možete da se otmete utisku da je karijeru Nikole Katića, reprezentativca Bosne i Hercegovine još kako oblikovao niželigaški fudbal. Nema tu lepote ni prefinjenosti. Samo borba do koske, tu je i da zada i da primi udarac, malo improvizacije, karakteristično za te fudbalere.
Baš zbog toga je neverovatno kakav je put prošao momak rodom iz Ljubuškog u Hercegovini. Nikola je seniorsku karijeru počeo u hrvatskom trećeligašu Neretvancu, pre toga je kratko igrao za HNK Stolac, a nešto više od deceniju kasnije igra za Šalke u Bundesligi standardan je u poslednjoj liniji reprezentacije koju predvodi Sergej Barbarez.
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U razgovoru za Bild sport, snažni štoper prisetio se skromnih početaka i finansijskih uslova koji su iz sadašnje prizme mizerni, ali su za njega u tom trenutku značili sve.
"Ako se dobro sećam, plata nije bila ni 150 evra. U to vreme, to mi je bio neverovatno veliki novac. Moji roditelji su imali vrlo malo slobodnog vremena, pa smo prijatelj i ja na treninge često išli autostopom. Moj stav je jasan - što više ulažeš, više ti se vraća. Roditelji su mi to godinama usađivali. Zato sam dogurao ovako daleko", rekao je Katić.
U dresu kluba iz Gelzenkirhena saigrač mu je Edin Džeko. Zajedno su bili i u reprezentaciji BiH. Njihov odnos postao je takav da prevazilazi odnos između saigrača. Neverovatno za nekoga ko je morao da krene ne od nule, nego iz minusa. Nije bio ekstra talentovan, ali je bio esktra uporan, kao niko u njegovom okruženju.
"Svako veče zajedno gledamo utakmice. Edin je fenomenalan igrač, ali i divna osoba. Nemam puno ljudi koje mogu da pitam za savet o vrlo privatnim stvarima. Edin je jedna od tih osoba. Privilegija je što ga mogu zvati prijateljem. Ne postoji bolji napadač od kojeg odbrambeni igrač može više da nauči", jasan je Katić.