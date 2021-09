Fudbaleri Danske neverovatan pohod ka Svetskom prvenstvu nastavili su trijumfom nad Izraelom (5:0), šestim u isto toliko utakmica. Bez obzira što do kraja kvalifikacija treba da odigraju još četiri kola, niko ne sumnja da će sledeće godine biti u Kataru, ali ne na odmoru, već radno.

A posle šeste pobede, u kojoj odbrana ponovo odradila perfektan posao, sve manje ljudi sumnja da će Danci u avion za pomenutu zemlju na Arapskom polustrvu krenuti s primljenim bar jednim golom. Ukoliko se to desi, odnosno ukoliko mreža dobrog duha Kaspera (Šmahjela), ili za koga se već opredeli njegov imenjak selektor Hjumland u naredna četiri meča, na Farskim Ostrvima (9. oktobar), protiv Austrije (12. oktobar) i Farskih Ostrva (12. novembar), te u Škotskoj (15. novembar), ostane netaknuta, Danska će ući u istoriju kao tek peta reprezentacija koja je grupnu fazu evropskih kvalifikacije završila bez primljenog gola. A ako pride osvoji svih 12 bodova, postaće tek druga selekcija koja je put do Svetskog kupa prešla sa maksimalnim učinkom bez primljenog pogotka!

IZBOR UREDNIKA

Samo je selekcija SFR Jugoslavije u borbi za odlazak u Švajacrsku 1954. godine ostvarila sve pobede bez primljenog gola. Po dva puta je ekipa Aleksandra Tirnanića (član selektorske komisije) tukla Grčku i Izrael sa po 1:0.

Kada se pominje mirovanje mreže u kvalifikacijama, poslednja reprezentacija koja nije primila gol bila je Engleska. Generacija sa Bobijem Robsonom na klupi je do Svetskog šampionata 1990. godine stigla sa učinkom od po tri pobede i nerešena meča, uz gol razliku 10:0. Zanimljivo da su Englezi tada bili drugi u grupi, iza Švedske, ali i to je bilo dovoljno da se pojave u Italiji i probiju do polufinala.

Uz Engleze i Jugoslovene još samo Italija i Belgija mogu da se podiče da su njihove selekcije završile neki kvalifikacioni ciklus za Svetski kup bez poraza i primljenog gola. Zanimljivo da su to uradili u istiom kvalifikacijama za Svetski kup 1974, i to sa identičnim učinkom od četiri pobede i dva nerešena meča uz gol razliku 12:0.

Ipak, pohod Italijana je bio uspešan, jer su završili prvi u grupi, a Belgijanaca neuspešan, jer su bili drugi iza Holandije koja je imala isti broj bodova, ali daleko bolju gol razliku (24:2) zbog čega je otputovala u (Zapadnu) Nemačku gde je "bila" svetski šampion od 2. minuta kada je Johan Neskens postigao gol sa penala, do 25. minuta kada je Paul Brajtner izjednačio takođe sa bele tačke da bi domaćinu titulu doneo Gerd Miler u smiraj prvog poluvremena.