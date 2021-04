Žanje Mančester Siti trofeje pod dirigentskom palicom Pepa Gvardiole, a Geri Nevil je posle osvajanja Liga kupa iskoristio priliku da još jednom hvali španskog stratega na sav glas. Nedavno je bivši igrač Mančester junajteda istakao da ga Pep Gvardiola podseća na ser Aleksa Fergusona, a sada je otišao korak dalje. Smatra Nevil da bi trener Mančester Sitija mogao da bude najbolji ikada.

Za Nevila je Španac van konkurencije, njegov uticaj na fudbal, igrače, ali i druge trenere je nemerljiv. Veličina se ne ogleda samo u titulama, kojih Gvardiola ima na pretek. Gde god je Pep kročio, dobri rezultati lepili su se za njega.

„Mislim da bi Mančester Siti mogao da ima najboljeg menadžera svih vremena. Videćemo to za 10, 15, 20 godina… Dovoljno je da se pogleda kako se infiltrirao u zemljama u kojima je radio, kako je dominirao fudbalom, ali i uticao na druge trenere. Mislim da to nikad nisam video ranije”.

Gvardiola je sa Građanima treću godinu u nizu osvojio Liga kup, a Nevil se osvrnuo na Gvardiolinu impozantnu statistiku u finalima.

„Izvanredno je dostignuće osvojiti jedan trofej četiri puta uzastopno. Osim toga, fudbal koji igraju je veličanstven, zaista. Gvardiola je apsolutno van ovog sveta. Ima izuzetan bilans u kup takmičenjima. U 15 finala ostvario je 14 pobeda”, rekao je Nevil i dodao:

“Pogledajte kako je trijumfovao u tri različite zemlje. Trenutno dominira ovde u Engleskoj. Osvojiće titulu u narednih nekoliko nedelja i to će mu biti treća za pet godina, uz izuzetna dostignuća”.

Neće se skrasiti Mančester Siti dok se ne popne na krov Evrope, a Nevil veruje da će Pep Gvardiola otići sa Etihada tek kada podigne ušati pehar. Njegova misija ne bi bila u potpunosti uspešna ako Građanima ne bi doneo najvredniji trofej.

„Biće to veliki izazov, trijumf u Ligi šampiona sa Sitijem bio bi kao trešnja na šlagu na vrhu torte Gvardioline vladavine. Mislim da ne može da ode, a da je ne osvoji. Bilo bi to nepotpuno ako bi napustio ovu zemlju bez osvajanja Lige šampiona. Znam da se to dogodilo u Nemačkoj, ali ovde će mu Mančester Siti dati vremena da to uradi i gotovo se oseća kao da mora da bi mogao da kaže da je posao završen”, zaključio je Geri Nevil.

