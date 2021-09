Pobedu Belgije nad Češkom u kvalifikacijama za Mundijal naredne godine Romelu Lukaku pamtiće samo po dobrom. Njegova Belgija slavila je rutinski u Briselu rezultatom 3:0 u derbiju čime se zacementirala na vrhu Grupe E, a snažni napadač Čelsija bio je strelac gola koji je “otvorio“ Češku u nastavku, posle čega je dopisao i asistenciju.

Bio je to pogodak koji je samo zasladio veliki jubilej jednog od najboljih golgetera današnjice. Naime, odigrao je svoj 100. meč u dresu Đavola, a ono što je još interesantnije jeste da je Lukaku stigao do svog 50. pogotka u isto toliko proteklih utakmica! Poređenja radi, tokom uvodnih 50 mečeva svoje reprezentativne karijere Lukaku jestigao do kote od 17 golova. Dakle, kako vreme prolazi 115.000.000 evra plaćeni golgeter jednostavno postaje sve veća noćna mora za protivničke odbrane. To su, uostalom, osetili i Česi koji su već u 8. minutu morali da se pomire sa sudbinom pa je Tomaš Vaclik morao da vadi loptu iz svoje mreže pošto nije imao rešenje za Lukakuov udarac sa ivice kaznenog prostora. Iskusni golman Češke ubrzo je morao da izađe sa terena zbog povrede i zamenio ga je Jindrih Stanek koji je kasnije matiran još dvaput.

Prvi od ta dva pogotka delo je Edena Azara, asvoje drugo proigravanje na utakmici ubeležio je Hans Vanaken. Svojevremeno jedan od najboljih fudbalera planete uspeo je konačno da probije led i upiše se u listu strelaca posle bezmalo dve godine u reprezentativnoj opremi. Tačnije, još od novembra 2019. godine, u vreme dok Azar još nije ušao u ozbiljne probleme sa povredama kao igrač Real Madrida... Bilo je to u samoj završnici prvog dela, posle čega je bilo jasno da će Belgija da ostvari laku pobedu.

Ista je potvrđena u 65. minutu posle gola rezerviste Aleksisa Salemakersa na asistenciju Lukakua. Primio je Salemakers loptu koju mu je prosledio Lukaku u šesnaesterac, a on preciznim udarcem o desnu stativu povisio rezultat na konačnih 3:0.

Belgija sada ima šest bodova prednosti u odnosu na drugoplasiranu Češku i jednom nogom su na Mundijalu.

Nemačka je očekivano imala lak posao protiv Jermenije, koja se opet neočekivano na tabeli Grupe J nalazi kao najbliži konkurent za vrh tabele! Utakmica u Štutgartu bila je sve, samo ne derbi ove grupe, pošto je konačni rezultat glasio – 6:0 (4:0).

Sve je bilo jasno već posle uvodnih 45 minuta susreta, kada je na semaforu stajalo 4:0, a prva dva gola delo su snalažljivog Serža Gnabrija već posle 15 minuta. Prvo na loptu Leona Gorecke, potom i Marka Rojsa. Upravo je svojevremeno najbolji fudbaler Dortmunda povisio na 3:0 na proigravanje Tima Vernera, koji je malo pre odlaska na veliki odmor iskoristio loptu Gorecke za ogromnih 4:0.

Nemačka je nastavila u istom ritmu i tokom drugog poluvremena. Već u 52. minutu Jonas Hofman odbitak pretvara u pogodak za 5:0, da bi konačni rezultat postavio Karim Adejemi na odlično proigravanje Florijana Virca. Rezultat je mogao da bude i ubedljiviji, ali je Vernerov pogodak poništen zbog ofsajda.

Ne može Hansi Flik da zamisli lepši početak reprezentativne ere, jer se pobede samo ređaju...



KVALIFIKACIJE ZA SVETSKO PRVENSTVO - 5. KOLO

Nedelja

Grupa E

Belorusija - Vels 2:3 (2:1)

/Lisakovič 29pen, Sedko 30 - Bejl 5pen, 69pen, 90+3/

Belgija - Češka 3:0 (2:0)

/Lukaku 8, Azar 41, Salemakers 65/

Grupa J

Island - Makedonija 2:2 (0:1)

/Bjarnason 78, Gudjonsen 84 – Velkovski 11, Alisoki 54/

Nemačka - Jermenija 6:0 (4:0)

/Gnabri 6, 15, Rojs 35, Verner 45, Hofman 52, Adejemi 90+1/

Rumunija – Lihtenštajn 2:0 (2:0)

/Toska 11, Manea 18/