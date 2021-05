Ima 38 godina, ali ga to ne sprečava da rešava mečeve u MLS-u, ligi u kojoj je krunisani kralj zatresenih mreža. Kris Vondolovski je u 72. minutu ušao sa klupe protiv Real Solt Lejka, pa u razmaku od 83. do 87. minuta sa dva kontakta sa loptom, onako kako to rade pravi golgeteri doneo svom San Hozeu prvi trijufm posle šest gostovanja na stadionu Rio Tinto - 1:2.

Sa večerašnja dva pogodtka popularni Vondo je stigao do brojke od 166. Godinama će biti miran jer prosto nema ko da ga stigne. Takođe vremešni, doduše dve godine mlađi Bredli Rajt Filips zaostaje čitavih 50 golova i uz Vondolovskog je jedini od aktivnih fudbalera koji su prebacili stotku u MLS-u. Ne samo da je rekorder elitnog ranga severnoameričkog fudbala doneo San Hozeu treću vezanu pobedu, čelo tabele zapadne konferencije, već je uspeo da potpuno obezvredi verovatno najlepši pogodak otkako je startovala nova sezona MLS-a.

U smiraj prvog poluvremena Damir Krajlah je glavom proigrao Rubija Rubina, a ovaj grudima namestio sebi loptu na makazice koje su probušile nemoćnog Džej Tija Marčinkovskog. Šta god da se desi do kraja prvenstva, kakve god bravure i remek-dela se budu rađala, nema sumnje da će majstorija Rubina biti u konkurenciji za pogodak sezone.

Mogao je Real Solt Lejk na spektakularan način da dođe do treće pobede i zadrži maksimalan učinak, ali je Vondo po ko zna koji put pokazao da je kao vino i da mu golgeterski instinkt nije izbledeo. Naprotiv.

MLS – 4. KOLO

Subota

Real Solt Lejk - San Hoze 1:2 (1:0)

/Rubin 41 - Vondolovski 83, 87/

19.00: (2,20) Čikago (3,45) Filadelfija (3,25)

19.00: (1,98) Njujork (3,50) Toronto (3,80)

19.30: (1,80) Kolumbus (3,60) Di-Si Junajted (4,60)

19.30: (2,40) Nešvil (3,30) Nju Ingland (3,00)

21.00: (2,90) Vankuver (3,40) Montreal (2,40)

21.30: (2,00) Dalas (3,45) Hjuston (3,80)

23.55: (2,50) Orlando Siti (3,40) Njujork Siti (2,75)

Nedelja

02.00: (3,45) Los Anđeles Galaksi (3,50) Los Anđeles (2,10)

04.00: (1,85) Kolorado (3,60) Minesota (4,30)

19.00: (2,00) Inter Majami (3,45) Atlanta Junajted (3,80)

21.00: (3,10) Portland (3,40) Sijetl (2,30)

Ponedeljak

01.30: (2,00) Kanzas Siti (3,45) Ostin (3,80)

***Kvote su podložne promenama