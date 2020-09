Odmah po dolasku na klupu Juventusa, Andrea Pirlo je započeo rekonstrukciju tima. Mnoga prvotimci su precrtani, dok su neki su već i bivši. Čistka je krenula iz veznog reda, Blez Matuidi se preselio u Inter Majami, u upravi rade na raskidu ugovora sa Samijem Kedirom, a u istom sosu nalazi se i Gonzalo Iguain koji bi uskoro mogao da se pridruži francuskom vezisti u klubu Dejvida Bekama. Stoga je uprava Stare dame primorana da pre početka nove sezone neiskusnom stručnjaku obezbedi pojačanje na poziciji špica, koju su prethodne takmičarske godine često pokrivali Kristijano Ronaldo i Paulo Dibala.

Mnoga imena našla su se na spisku želja torinskog kluba. Počelo je sa Raulom Himenezom, nastavilo se sa Mojzeom Kenom, stidljivo se pominjao i Edinson Kavani, da bi italijanski i španski mediji prethodnih dana naizmenično pisali kako se Juventus već dogovorio sa Edinom Džekom, odnosno Luisom Suarezom. Ipak, prema tvrdnjama Đovanija Brankinija, fudbalskog agenta zaduženog uglavnom za karijere italijanskih igrača, prvi špic šampiona Serije A neće biti niko od pomenutih, već - Alvaro Morata.

"Ko će biti Juventusov centralni napadač? Niko od imena koje ste maločas pomenuli", rekao je Italijan u razgovoru za Radio Deejay, pa nastavio: "Ni Ken, ni Suarez, ni Džeko, ni Kavani. Mislim da će se Juventus fokusirati na dovođenje Morate", zaključio je Brankini.

Juveov konkurs za špica: Suarez, Džeko, Ken

Da li Italijan nešto zna ili samo nagađa ostaje pitanje. Detalje eventualnog transfera nije iznosio, a ni mediji na Apeninima do sada nisu pisali o ovom poslu, ali ko zna, do kraja prelaznog roka sve je moguće. Podsetimo, Morata je dve godine, od 2014. do 2016. već nastupao za Staru damu, pre nego što se u transferu vrednom 30.000.000 evra vratio u Real Madrid.