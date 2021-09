Ni Mesi, ni Ramos, ni Donaruma - najveće pojačanje PSŽ-a je Hakimi: Osetio sam da treba da dođem u Pariz

Da je drim-tim - jeste. Da je dobro počeo sezonu - nije. Biće potrebno određeno vreme da se mašina iz Pariza zahukta. Pari Sen Žermen je ipak skrojio jedan od najboljih timova u istoriji evropskog klupskog fudbala i planira da u što kraćem roku napadne sve moguće titule. Jedan od glavnih aduta na tom putu Svecima će po svemu sudeći biti Ašraf Hakimi. Marokanac je najskuplje plaćeno pojačanje tokom letnjeg prelaznog roka, s ozbirom da su zvezde poput Lionela Mesija, Serhija Ramosa i Đanluiđija Donarume angažovani kao slobodni igrači. Na startu takmičarske godine je pokazao da će biti jako bitan šraf ambicioznog projekta iz francuske prestonice i da bi Svecima mogao da se isplati svaki evro od 60.000.000 uplaćenih na račun milanskog Intera za njegove usluge.

Rođen je 22-godišnji desni bek u Madridu. Već sa osam godina postao je član Kraljevskog kluba. Proveo je 12 godina u Realu i nikada nije dobio pravu priliku. Na kraju je unovčen, kako bi klub stekao stabilnost i počeo sa skupljanjem sredstava za stvaranje novih Galaktikosa. Zaradio je Florentino Perez 40.000.000 evra od prodaje produkta Realove akademije, a nije ni slutio da bi i sa njim mogao da pravi novi tim snova.

Ipak, klubu u kojem je ponikao ništa ne zamera. Zahvalan mi mu je za sve što mu je pružio.

"Real Madrid je klub mog detinjstva, zahvaljujući njemu sam danas ovde. Tamo sam proveo više od 12 godina i zahvalan sam klubu za sve. Nisam imao priliku da uspem u njemu, ali nikada ne znate šta budućnost nosi", rekao je Hakimi u intervjuu za francuski Ekip.

Ašraf Hakimi u dresu Reala (Foto: Reuters)

Počela je sjajno njegova epizoda u prvom timu Blankosa. Na startu je osvojio Ligu šampiona - doduše upisao samo dva nastupa u elitnom takmičenju - i postao prvi Marokanac sa ušatim trofejom u svojoj biografiji. Prepoznao je Real u njemu potencijal, ali i da bi je za njegov pravilan razvoj najbitnije da igra. Pored Danija Karvahala to se nije činilo mogućim, pa je prosleđen Borusiji Dortmund na dvogodišnje kaljenje.

Bio je to još jedan sjajan potez Kraljevskog kluba. Za dve godine na Signal Iduna Parku upisao je 73 nastupa i postigao 12 golova. Već posle prve viđen je kao jedan od najtalentovanijih bekova na svetu. Pokazao je da poseduje sve potrebne kvalitete da izraste u vrhunskog, modernog spoljnog igrača. Poslednjih godina spoljni fudbaler iz zadnje linije imaju sve veći uticaj i na ishod na protivničkoj polovini, pa su izraziti ofanzivni atributi mladog Marokanca zapali za oko nekim od najboljih evropskih klubova. Ali pitao se Real. I odlučio je da ga proda.

Tome se nije nadao, posebno posle razgovora sa tadašnjim trenerom Zinedinom Zidanom.

"Ćaskao sam sa prijateljima ispred kuće kada mi je zazvonio telefon. Pogledao sam i video - zove me Zidan! Rekao mi je da ću igrati i nisam očekivao odlazak. Puno sam naučio od njega. to što se desilo 2020. godine nema veze sa njim. Postoje drugi aspekti poput Kovida koji su me naterali da odem. Ono što smo razgovarali ostaće između nas, ali on je bio drugačijeg mišljenja", izjavio je Hakimi.

Otišao je u Milano ni ne sluteći da će se zadržati samo godinu dana. Posebno jer Neroazuri retko izdvajaju ozbiljne sveote novca za bekove. Zabeležio je 45 nastupa i postigao sedam pogodaka u dresu tima sa Đuzepe Meace. Dodatno je sazreo i nastavio da napreduje u svakom smislu. Iako je osvojio titulu sa Hakimijem u svojim redovima, Inter je morao da proda nekoliko važnih igrača kako bi se izvukao iz teške finansijske situacije. Ponovo je Marokanac "stradao" zarad nekog višeg cilja. Hteo ga je Čelsi, a onda se pojavio Pari Sen Žermen. Osetio je da bi trebalo da se preseli u Francusku.

"Dobio sam ponude od PSŽ-a i Čelsija i intuitivno sam osetio da moram da dođem u Pariz, da ću u njemu biti srećan", rekao je i podsetio da je trener Svetaca Maurisio Poketino svojevremeno pokušao da ga preseli i u redove Totenhema.

A kako je samo počela njegova nova epizoda. Teško da je mogao bolje da poželi.. Na prvih devet nastupa uspeo je da postigne tri pogotka i zabeleži dve asistencije. Samo je Kilijan Mbape zasad ubojitiji od njega. Ne moramo da podsećamo na kojim pozicijama igraju.

Ne krije da je sa jednim od najboljih igrača na svetu od starta imao sjajan odnos.

"Obojica smo mladi, imamo puno toga zajedničkog, iste stvari nas zanimaju. Prijateljstvo nas čini boljim i komplementarnijim na terenu".

Sa dva gola protiv Meca spasao je PSŽ blamaže. Muče se Parižani i pored silnih pojačanja na startu sezone, mada u Francuskoj nekako nižu pobede. I dok Lionel Mesi još čeka na prvi gol u dresu Svetaca, Hakimi već rešava mečeve. Najpre je u petom minutu susreta u Mecu načeo rivala, a onda ga u poslednji čas dotukao. Razgalio je gostujuće navijače kada je prihvatio Nejmarov pas na ivici kaznenog prostora rivala, a onda u maniru najboljih krilnih igrača samo prebacio loptu na slabiju levu nogu i poslao neodranjiv udarac u mrežu domaćina.

Zasad se klubu daleko više isplaćuje od Mesija, koji je stigao i da se pokači sa trenerom Poketinom, a kako stoje stvari propustiće još jedan meč (nije igrao u Mecu)... Naravno, ne mogu se Argentinac i Marokanac porediti prema igračkim kvalitetima, ali kada je uticaj na igru i rezultate kluba iz francuske prestonice na startu sezone u pitanju, Realov učenik trenutno prednjači. Jasno je ipak da je samo pitanje vremena kada će magija u nogama argentinskog asa proraditi. Hakimi ne krije da mu je ostvarenje sna što deli svlačionicu sa jednim od najvećih svih vremena.

"Nisam očekivao, kao što niko i nije, da će napustiti Barsu. Igrao sam sa brojnim velikim igračima, ali ne i sa Mesijem. Sada živim san. Iznenadilo me je kako se ponaša. Vrlo je jednostavan, miran, tih...".

Kako stvari stoje u PSŽ-u se rađa jedan od najboljih bekova na svetu. U Španiji nesumnjivo žale što nisu uspeli da ga ubede da nastupa za njihovu reprezentaciju.

"Ja sam Marokanac, kod kuće pričam na arapskom, jedemo marokansku hranu, islamske sam veroispovesti. Gledao sam utakmice Maroka sa ocem, koji mi je pričao o najvećim igračima u zemlji. Kada je stigao prvi poziv imao sam 14 godina i nisam imao puno o čemu da razmišljam. Bilo je kasnije kontakata iz Španije, ali uvek sam voleo da igram za marokansku reprezentaciju. Tamo sam jako dobro prihvaćen, osećam se dobro. Jedan od razloga zbog kojih sam došao u Pariz je i velika arapsko-islamska zajednica. Znao sam da ću se kultorološki osećati kao kod kuće".

Brz, obučen u Real Madridu, tehnički savršeno potkovan, koristi obe noge i snalazi se na oba boka u odbrani i sredini, sa njuhom za gol i odličnim osećajem za igru, Hakimi već sa 22 godine staje u red najboljih bekova na planeti. Uskoro će, kako stoje stvari, stati i u red najboljih fudbalera na svetu. Posebno u doba u kojem bekovi igraju sve važniju ulogu. U odbrani, u tranziciji, u presingu, kreiranju na protivničkoj polovini... U slučaju mladog Marokanca i u egzekuciji. U prelaznom roku tokom kojeg je PSŽ doveo Lionela Mesija, Serhija Ramosa, Đanluiđija Donarumu i Žoržinja Vajnalduma, teško da je iko poverovao da će Sveci naći jedno pojačanje koje će na pomenuta baciti senku. Ašrafu Hakimiju je to pošlo za rukom.