Nica utišala Brest: Vahi i Diop režirali pobedu, Dijuf odbranio penal u 100. minutu

A upravo je Dijuf bio glavni krivac što je Nica uopšte morala da juri rezultat. Igrao se 15. minut kada je čuvar mreže gostiju predugo oklevao sa loptom ispred svog kaznenog prostora. Iskusni Ludovik Ažork prepoznao je priliku, pritisnuo golmana, oduzeo mu loptu i rutinski je poslao u praznu mrežu. Veliki poklon i vođstvo Bresta, koji je i pre tog trenutka delovao konkretnije i opasnije.

Nije se Dijuf proslavio ni u nastavku prvog poluvremena. Još jednom je nesigurnom intervencijom ponudio domaćinu priliku da uveća prednost, ali Kamori Dumbija nije uspeo da iskoristi poklon. Brest je bio agresivniji, dobijao više duela i uspevao da poremeti organizaciju igre Azuraca, koji su u prvih 45 minuta ostavili prilično bled utisak. Ekipa Žilijena Lašera imala je razloga za zadovoljstvo na odlasku u svlačionicu, ali se ispostavilo da minimalna prednost nije bila dovoljna.

Potpuno drugačija slika viđena je posle odmora. Nica je zaigrala odlučnije, podigla ritam i počela da pronalazi prostor u odbrani domaćina. Takav pristup doneo joj je izjednačenje u 61. minutu, kada je posle akcije iz kornera i centaršuta Mohameda Amure Elije Vahi pronašao put do mreže Egila Selvika. Bio je to trenutak koji je promenio tok utakmice i vratio samopouzdanje ekipi Olivijea Pantalonija.

Trener Nice je ubrzo povukao još jedan važan potez, pošto je u 63. minutu na teren poslao Sofijana Diopa umesto Gotjea Ena. Dvadesetak minuta kasnije upravo je rezervista zadao odlučujući udarac Brestu. Vahi se ovoga puta našao u ulozi asistenta, a Diop je u 83. minutu realizovao akciju za potpuni preokret i veliko slavlje gostiju – 2:1.

Ipak, tu nije bio kraj uzbuđenjima. Brest je u dubokoj nadoknadi dobio priliku da izbegne poraz, pošto je posle prekršaja Isaka Jansona nad Ibrahimom Kanteom dosuđen jedanaesterac. Odgovornost je preuzeo Keni Lala, ali je usledio trenutak iskupljenja za čoveka koji je na početku utakmice bio najveći tragičar. Dijuf je u 100. minutu pročitao udarac domaćeg fudbalera, odbranio penal i definitivno izrastao u junaka Nice.

LIGA 1 - 8. kolo

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Petak

Brest - Nica 1:2 (1:0)

/Ažork 15 – Vahi 61, Diop 83/

Subota

20.45: (2,45) Lans (3,70) Pariz (2,70)

Nedelja

15.00: (2,15) Monako (3,50) Lil (3,40)

17.15: (1,55) Olimpik Marselj (4,40) Avr (5,30)

17.15: (2,20) Okser (3,70) Le Man (3,00)

17.15: (2,85) Anže (3,40) Lorijen (2,45)

17.15: (1,65) Tuluz (4,20) Troa (4,70)

17.15: (1,78) Ren (4,20) Strazbur (3,90)

Ponedeljak

20.30: (1,43) PSŽ (4,90) Lion (6,25)

*** Kvote su podložne promenama