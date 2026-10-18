Nije košmar nego surova realnost: Najgori start Menhengladbaha u istoriji

Neke jako čudne stvari se dešavaju sa Borusijom iz Menhengladbaha. Navijači tog kluba poslednjih šest, sedam godina gledaju isključivo kako se njihv klub batrga po donjem delu tabele, ali su čuveni Ždrepci ove sezone na dnu. Ne samo na tabeli, nego i po onome što pružaju na terenu. To više nije ni košmar, nego surova realnost. Menš ima najgori start u 126 godina dugoj istoriji kluba. Šest mečeva, šest poraza. Poslednji koji se na Borusija Parku sladio bio je Hofenhajm - 1:2.

Borusija je imala sezone u kojima je ispadala a da je osvojila 21 bod (1998/99) i ostvarila samo četiri pobede, ali nikad nije bilo ovoliko loša. Ako je suditi po ovakvom startu, selidba u Cvajtu posle 19 godina deluje kao vrlo realan scenario. Ne pomaže ni smena trenera, barem ne odmah. Otišao je Eugen Polanski, čovek koji je dete kluba i zna kako on diše. Došao je Aleksander Blesin, trener koji se kalio uz Ralfa Rangnika, ali rezultatskog pomaka nije bilo. Menš će još neko vreme držati fenjer.