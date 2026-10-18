Nije košmar nego surova realnost: Najgori start Menhengladbaha u istoriji
Vreme čitanja: 7min | ned. 18.10.26. | 19:55
Ždrepci ne znaju gde udaraju, nemaju ni bod posle šest utakmica, na Borusija Parku se sladio Hofenhajm - 1:2
Neke jako čudne stvari se dešavaju sa Borusijom iz Menhengladbaha. Navijači tog kluba poslednjih šest, sedam godina gledaju isključivo kako se njihv klub batrga po donjem delu tabele, ali su čuveni Ždrepci ove sezone na dnu. Ne samo na tabeli, nego i po onome što pružaju na terenu. To više nije ni košmar, nego surova realnost. Menš ima najgori start u 126 godina dugoj istoriji kluba. Šest mečeva, šest poraza. Poslednji koji se na Borusija Parku sladio bio je Hofenhajm - 1:2.
Borusija je imala sezone u kojima je ispadala a da je osvojila 21 bod (1998/99) i ostvarila samo četiri pobede, ali nikad nije bilo ovoliko loša. Ako je suditi po ovakvom startu, selidba u Cvajtu posle 19 godina deluje kao vrlo realan scenario. Ne pomaže ni smena trenera, barem ne odmah. Otišao je Eugen Polanski, čovek koji je dete kluba i zna kako on diše. Došao je Aleksander Blesin, trener koji se kalio uz Ralfa Rangnika, ali rezultatskog pomaka nije bilo. Menš će još neko vreme držati fenjer.
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Odbrana im je najgora u Bundesligi (20 primljenih golova) a ono što je još neverovatnije, jedna od najlošijih u pet najjačih evropskih liga, tačnije - druga. Samo je Rasing Santander primio više golova od njih (25). Nije bilo teško pretpostaviti da će i protiv Hofenhajma tako porozna odbrana u nekom trenutku biti kažnjena. Izdržali su 11 minuta da ne prime gol. Aleksander Pras je iz prve uposlio Bambasea Kontea, a ovaj takođe i prve poslao loptu u gol.
Ako je nešto dobro u čitavoj agoniji Menhengladbaha je Vael Mohja. Mladi vezista iz Maroka važi za jednog od najvećih talenata kluba sa Borusija Parka. Prethodne sezone je takođe imao neke dobre momente, tek u decembru će postati punoletan i verovatno će od njega da lepo zarade. Večeras je bio strelac izjednačujućeg gola. Dobio je loptu u prostor, ušao u sredinu i lepo plasirao šut u dalji ugao.
Već četiri minuta kasnije, Hofenhajm je ponovo bio u rezultatskom plusu. Adam Hložek je divno proigrao Blesina, a ovaj savladao Morica Nikolasa. Da nije bilo golmana, domaćin bi verovatno doživeo ubedljiviji poraz. Čovek je završio meč sa šest odbrana od kojih je posebno dobra bila ona kad je skinuo zicer Hložeku.
Ako je u vašoj ekipi najviše za pohvalu golman i momak od 17 godina, to dovoljno pokazuje u kolikom je kanalu nekadašnji šampion Nemačke.
BUNDESLIGA
Petak
Ajntraht - Keln 1:0 (0:0)
/Ebnutalib 77/
Subota
Verder - Paderborn 2:2 (0:2)
/Filkrug 59, 65pen - Marino 18, Tiges 30/
Union Berlin - Borusija Dortmund 0:0
Elverzberg - Augzburg 4:3 (3:1)
/Petkov 4, Ginter 7, Ror 28, Šmal 89 - Rider 45+9, Gregorič 76pen, Komur 90/
Šalke - Majnc 0:1 (0:1)
/Tic 24/
Hamburger - Štutgart 1:0 (0:0)
/Muhajm 88/
Bajern Minhen - RB Lajpcig 6:1 (3:0)
/Dijaz 12, 47, 69, Pavlović 26, Olise 34, Kejn 52 - Maksimović 90+1/
Nedelja
Bajer Leverkuzen - Frajburg 2:1 (1:1)
/Maza 19, Šik 76 - Šerhant 14/
Borusija M.- Hofenhajm 1:2 (0:1)
/Mohija 49 - Konte 11, Pras 54/
*** kvote su podložne promenama