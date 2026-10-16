Nije prošao u Benfiki i Fajenordu, ali sreću našao u Tuluzu

Bio je Tengstetu potreban novi izazov, manji klub i to je očigledno dobio. Stigao je letos u Tuluz, u smiraj prelaznog roka, i na početku sezone blista u Ligi 1. Postigao je četiri pogotka na isto toliko utakmica u dresu ovog kluba koji je prošle nedelje iznenadio lidera Monako u Kneževini (2:2). Imao je Danac pogodak s bele tačke i asistenciju u remiju Tuluza.

20.45: (2,95) Le Man (3,50) Tuluz (2,35)

Na poslednja tri meča četiri puta je zatresao mrežu i pokazao da će biti ključni igrač tima iz grada sa jugozapada Francuske, četvrtog po veličini u ovoj zemlji iza Pariza, Marselja i Liona, sa nešto više od 500.000 stanovnika.

Tuluz je imao užasan start, bio je u opasnoj zoni u Ligi 1, ali posle golova Tengsteta i tim je počeo da skuplja bodove, pa je pobegao sa začelja i sada je u sredini tabele. Opstanak je prioritet, a prilika za nove bodove je gostovanje Le Manu (20.45) u prvom meču sedmog kola francuskog šampionata.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

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FRANCUSKA 1 – 7. KOLO

Petak

20.45: (2,95) Le Man (3,50) Tuluz (2,35) MOZZART RELAX

Subota

17.15: (6,50) Strazbur (5,20) Pari Sen Žermen (1,43) MOZZART RELAX

20.45: (1,88) Lil (3,50) Brest (4,20) MOZZART RELAX

20.45: (4,00) Troa (3,60) Lans (1,90) MOZZART RELAX

Nedelja

15.00: (3,20) Anže (3,50) Olimpik Marselj (2,20) MOZZART RELAX

17.15: (2,35) Pariz (3,50) Ren (2,95) MOZZART RELAX

17.15: (2,35) Avr (3,40) Okser (3,00) MOZZART RELAX

17.15: (3,50) Lorijan (3,45) Monako (2,10) MOZZART RELAX

20.45: (1,70) Lion (4,00) Nica (4,50) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama