Nije prošao u Benfiki i Fajenordu, ali sreću našao u Tuluzu
Vreme čitanja: 2min | pet. 16.10.26. | 13:12
Danac Kasper Tengstet blista na početku sezone u Ligi 1, četiri gola na isto toliko mečeva pred gostovanje u Le Manu (20.45) u prvom meču sedmog kola Lige 1
Nije uspeo u rodnom Herningu u Midtjilandu, procvetao je u dresu Horsensa, 15 golova na 26 utakmica u Superligi Danske, još bolji učinak imao je u Rozenborgu u norveškoj Eliteserijenu – 15 pogodaka na 14 mečeva, a onda je usledio veliki transfer u Benfiku. To je bio razvojni put 26-godišnjeg napadača Kaspera Tengsteta.
Nije uspeo da se nametne u taboru lisabonskih Orlova, malo je igrao, samo četiri pogotka za sve sezone. Vratio se u fudbalski život u drugom delu sezone 2024/2025 u Veroni, postigao je šest golova u Seriji A. Prošle je bio na De Kajpu u Roterdamu, ali skroman učinak i u holandskom velikanu, samo tri gola u Erediviziji.
Izabrane vesti
Bio je Tengstetu potreban novi izazov, manji klub i to je očigledno dobio. Stigao je letos u Tuluz, u smiraj prelaznog roka, i na početku sezone blista u Ligi 1. Postigao je četiri pogotka na isto toliko utakmica u dresu ovog kluba koji je prošle nedelje iznenadio lidera Monako u Kneževini (2:2). Imao je Danac pogodak s bele tačke i asistenciju u remiju Tuluza.
20.45: (2,95) Le Man (3,50) Tuluz (2,35)
Na poslednja tri meča četiri puta je zatresao mrežu i pokazao da će biti ključni igrač tima iz grada sa jugozapada Francuske, četvrtog po veličini u ovoj zemlji iza Pariza, Marselja i Liona, sa nešto više od 500.000 stanovnika.
Tuluz je imao užasan start, bio je u opasnoj zoni u Ligi 1, ali posle golova Tengsteta i tim je počeo da skuplja bodove, pa je pobegao sa začelja i sada je u sredini tabele. Opstanak je prioritet, a prilika za nove bodove je gostovanje Le Manu (20.45) u prvom meču sedmog kola francuskog šampionata.
*****
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao
*****
FRANCUSKA 1 – 7. KOLO
Petak
20.45: (2,95) Le Man (3,50) Tuluz (2,35) MOZZART RELAX
Subota
17.15: (6,50) Strazbur (5,20) Pari Sen Žermen (1,43) MOZZART RELAX
20.45: (1,88) Lil (3,50) Brest (4,20) MOZZART RELAX
20.45: (4,00) Troa (3,60) Lans (1,90) MOZZART RELAX
Nedelja
15.00: (3,20) Anže (3,50) Olimpik Marselj (2,20) MOZZART RELAX
17.15: (2,35) Pariz (3,50) Ren (2,95) MOZZART RELAX
17.15: (2,35) Avr (3,40) Okser (3,00) MOZZART RELAX
17.15: (3,50) Lorijan (3,45) Monako (2,10) MOZZART RELAX
20.45: (1,70) Lion (4,00) Nica (4,50) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama