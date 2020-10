Omiljena rasprava svih zaljubljenika u fudbal. Ko je koliko trošio ne bi li sastavio tim kadar da napadne pehar Lige šampiona, a i sve ostalo što mu se nađe usput? Međutim, istraživanje Fudbalske opservatorije instituta CIES u Nojštatelu jasno pokazuje – nije sve u parama.

Naime, ako računamo TOP 5 u TOP 5 ligama Evrope najskuplji timovi su svi redom u manjem ili većem problem, uzevši u obzir njihove visoke standarde.

Primera radi, Mančester Siti i drugu godinu uzastopce ima ubedljivo najskuplji tim na planeti, pošto je u ovakav tim uložio neverovatnih 1.036.000.000 evra (računamo i sve eventualne bonuse)! Niko drugi nije ni prišao milijardi. Niko. Ali trošili su u Mančesteru. Ovog leta su dali 68.000.000 evra za Rubena Dijasa, pa 45.300.000 za Natana Akea, još 23.000.000 za Ferana Toresa, da ne pominjemo dečake projektovane za pozajmice i neke buduće prodaje. A kad na sve to dodamo ranije skupocene kupovine poput Rodrija (70.000.000), Žoao Kansela (65.000.000), Rijada Mareza (67.800.000), Emerika Laporta (65.000.000), Benžamena Mendija (57.500.000), Džona Stonsa (55.600.000), pa odavno Kevina de Brujnea (76.000.000) i Rahima Sterlinga (63.700.000) vidimo koliko u stvari Građani veruju u projekat Pepa Gvardiole.

Problem je taj što su De Brujne i Sterling poslednji veliki pogoci Sitija, a oni su stigli pre pet godina. I doneli klubu trofeje i radosti, ali prošle sezone Liverpul je oteo titulu, jer objektivno: Kanselo, Laport, Mendi, Stons… Nisu baš ispali idealne kupovine. Uostalom, Sitijev prvi cilj je Liga šampiona, a još nisu ni do finala dobacili.

Odmah iza Sitija Pari Sen Žermen sa sumom od 888.000.000 evra, nešto manje od pola otpada na Nejmara i Kilijana Mbapea, konkurenciju u Francuskoj nemaju, u Ligi šampiona polako napreduju, igrali su ovog leta i finale – izgubili od Bajerna – ali toliki novac još nisu opravdali.

Pol Pogba (©Reuters)

Šta tek reći za lutanje Mančester junajteda, ne mogu ništa da pogode otkako je otišao ser Aleks Ferguson. Videlo se to i ovog leta kada su Edu Vudvordu “pobegli” i Usman Dembele i Džejdon Sančo. Svejedno, Ole Gunar Solskjer na raspolaganju ima tim od 844.000.000 evra, ali je u prva tri kola u Premijer ligi gubio i od i Kristal Palasa i od Totenhema sa onih ponižavajućih 1:6. Čast Brunu Fernandešu, ali kad se setimo kupovina Harija Megvajera, najskupljeg defanzivca sveta sa cenom od 87.000.000 evra, pa Freda (59.000.000), Erika Bajija (38.000.000), čak i Pola Pogbe (svaka njemu čast na igrama za Francusku, ali na Old Trafordu ničim nije pokazao da je igrač vredan 105.000.000 što je možda i krivica kluba) jasno je da se u Mančesteru nije pametno poslovalo.

Na četvrtom mestu Barselone sa timom u koji je uloženo 826.000.000 evra. Toliko glupo da je i Lionel Mesi izgubio živce i hteo da pobegne, ali mu nisu dali. O tome smo naširoko pisali ovog leta, da ne dužimo sad opet, sve vam još sveže i svi znate koliko se tu promašivalo.

Na petom mestu Čelsi, pre svega zbog 247.200.000 evra uloženih u letnje kupovine Kaija Haverca, Tima Vernera, Hakima Zijeha, Bena Čilvela i Eduarda Mendija. Oni tek treba da se uigraju – pitaju se mnogi da li je baš mudro taj zadatak poveriti mladom Frenku Lampardu? – i za nikog od njih ne možemo još da kažemo da su promašene investicije kao recimo onih 80.000.000 evra za Kepu Arizabalagu. Ali da su daleko od najboljih – jesu.

Jer najbolji su u u Španiji Real (708.000.000 evra), u Engleskoj Liverpul (đavoljih 666.000.000), u Italiji Juventus (594.000.000), koji redom zauzimaju peto, šesto i sedmo mesto na listi.

Onda idu Arsenal, Everton, Atletiko, Totenhem, Napoli, Inter… Pa tek na dalekom 15. mestu Bajern iz Minhena, zvanično najpametniji klub na planeti. Svaki cent pametno uložen, tim je koštao 408.000.000 evra, dva i po puta manje nego Sitijev, ali tim je dominirao i mleo sve pred sobom.

Samo, mnogo je to teže nego što izgleda.

Što se tiče ostalih zapažanja u TOP 5 liga Evrope, zanimljivo bi moglo da vam bude da u Premijer ligi bukvalno ne možeš da igraš ako nisi uložio sumu od devet cifara (najjeftiniji je Vest Bromvič Albion sa ekipom skupom 102.000.000 evra), dok u Primeri – jedinom pravom rivalu u trci za zvanje najboljeg u Evropi – čak tri tima ne dobace ni do osmocifrene vrednosti. Naime, Kadiz, Elče i Ueska koštali su manje od 10.000.000. Samo sedam timova (uz Real, Barsu i Atletiko tu su i Sevilja, Valensija, Betis i Viljareal) utrošila su više od 100.000.000 što takođe govori o platežnoj sposobnosti premijerligaša.

Čak su i klubovi francuske Lige 1 morali malo više da se isprse, takođe ih je sedam prebacilo 100.000.000 (PSŽ, Monako, Marselj, Lion, Lil, Ren, Nica), dok je najjeftiniji Nim s 20.000.000. U Nemačkoj je Arminija jedina ispod 10.000.000, ali su zato napred uravnoteženiji – devet klubova sa sumom većom od 100.000.000 (Bajern, Borusija, Bajer Leverkuzen, Lajpcig, Volfzburg, Borusija Mehengladbah, Herta, Šalke, pa sa cenom od 119.000.000 evra i Hofenhajm, protivnik Crvene zvezde u grupnoj fazi Lige Evrope.

Italijani su priča za sebe, oni uživaju da menjaju igrače kao sličice, pa čak 14 klubova zvanično ima ekipe u koje je utrošeno više od 100.000.000 evra, ali nam je svime jasno da Parma, Bolonja, Kaljari i Sampdorija, pa i Torino, nisu baš taj nivo koliko samo znaju da obrću kapital na fudbalskom tržištu.