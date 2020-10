Crvena zvezda odlazi na komšijsku teritoriju kako bi iskoristila prvu meč loptu kada je u pitanju borba za šampionsku titulu. To je poruka Dejana Stankovića uoči sutrašnjeg 163. večitog derbija (17 časova).

Srpski šampion sa jedne strane ima lagodnu situaciju i velikih osam bodova prednosti, koji bi eventualnim trijufom mogli da transformišu u nenadoknadivu prednost za srpske prilike. Međutim, crveno-bele plaše i duhovi prošlosti. Crveno-beli na poslednja četiri meča nisu zatresli mrežu Vladimira Stojkovića i donekle su ukaljali torogidšnju dominaciju. Takođe, mladi stručjak i dalje čeka trijumf protiv večitog rivala.

„Rano je da se kalkuliše. Možemo da odemo na plus 11. Realno, to je ogromna prednost. Ako pobedimo derbi mnogo toga ćemo rešiti. Ali fudbal se igra i posle nedelje. Ne sme da nam to bude mač nad glavom. Moramo da budemo hrabri, i da imako veliko poštovanje prema rivalu. Idemo da igramo fudbal, dobar fudbal kao u prethodnih 10 prvenstvenih mečeva. Tako gledaj na ovaj sutrašnji meč, mada znam šta znači tradicija večitog derbija i ljubomorno je čuvam“, poručio je Dejan Stanković.

Crvena zvezda bi i remijem ispunila takmičarski cilj. Možda mozak kaže da crveno-beli nemaju potrebe da jure, ali posle mnogo razočaravajućih epizoda srce armije navijača želi da vidi juriš.

„Ne želim da idem na remi. A da li bih bio zadovoljan? Stvarno ne znam. Možda budemo gubili 0:2, pa stignemo do remija. Onda bih bio zadovoljan. A možda ispustimo dva gola prednosti. Onda ne bih bio zadovoljan. Mi idemo na pobedu. To nas obavezuje naša forma, grb Zvezde, to što smo šampioni Srbije. Idemo da nastavimo da igramo pravi fudbal“.

Crvena zvezda je odigrala pristojan marotvski derbi, ali nije postigla gol. Zatim je pods vođstvom Dejana Stankovića razočarala u polufinalu Kupa.

„Svaki derbi nosi nešto svoje. Činjenica je da dugo nismo dobili derbi. To ne možemo da promenimo, ali možemo da promenimo nešto u ovom sutrašnjem. Dobro nam je došla reprezentativna pauza,da podignemo formu. Bićemo spremni. Znam da nismo postigli gol i da nismo pobedili. Ali ko hoće da gledda fudbal na pravi način, može da dođe dda zajedno pogledamo martovski derbi. Tada smo odlično ušli u meč. Imali dve tri šanse. Da smo postigli gol otišlo bi sve u drugom smeru“.

I ovaj večiti derbi imao je zanimljivu predigru. Izjava Zvezdana Terzića o Zvezdinoj dominaciji završila je na vratima Partizanove svlačionice. Nadovezao se trener crno-belih Aleksandar Stanojevič rečima da crveno-beli moraju da demonstiraju dominaciju u međusobnim okršajima.

„Koncentrišem se na spremanje utakmice. Derbi donosi peckanje. OK je dok se prelazi granica poštovanja.. Večiti derbi je posebna motivacija. Nećemo da lepimo ništa po zidovima, nego da zalepimo pobedu na JNA. To bi bilo najlepše. Derbi treba ljubomorno da čuvamo. Peckanje treba da se prihvati kao normalna stvar. Neće me ništa dodatno motivisati i uplašiti. Neće mene nikakv natpis na svlačionivi učiniti boljim nego što jesam“.

Mnogo navijači Crvene zvezde očekuju od dece kluba Željka Gavrića i Veljka Nikolića.

„Žao mi je što neće biti publike. Ali sigurno će neko od Zvezdine dece dobiti šansu. Videćemo hoće li to biti dvojica i trojica igrača“.

Partizan je promenio fizionomiju tima u finišu prelaznog roka. Ostao je bez glavne napadačke snage, ali je doveo petoricu igrača.

„Mi znamo kako ćemo mi da istrčimo na teren. Ne možemo mnogo toga da propustimo. I oni imaju siguran sam neke dileme Tako da ni mi ne možemo sve da pretpostavimo. Ali nema mnogo prostora za iznenađnje“.

Gelor Kanga i Mirko Ivanić su zaraženi virusom COVID. Ostali ssu spremni.

„Bez Miće i Kange je teško praviti tim pred važan meč. Nismo ništa specijalno menjali, ali od prvog momenta, od marta, znaju kakva su pravila ponašanja. Desilo se... Radimo mnogo testova, pokušavamo svako zaposlenog da zaštitimo. Želim im da se što pre vrate, žao mi je. Znam i da je njima žao, ali zdravlje je najvažnije“.