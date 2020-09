Sajt Goal.com imao je ekskluzivnu priliku i privilegiju da sedne i porazgovara sa Lionelom Mesijem o temama koje interesuju čitav fudbalski svet. Dobili smo i najvažniji odgovor - Mesi ostaje u Barseloni. A u toku intervjua, Argentinac je imao priliku da malo šire objasni iz svog ugla sve što se dešavalo proteklih dana, sedmica... Imao je obećanje predsednika Đozepa Marije Bartomeua da će moći na kraju sezone da odluči da li će da ide ili ostane, ali predsednik očigledno nije održao obećane.

Zato je Mesi sada ugostio novinarsku ekipu u svom domu i preneo šta se sve dešavalo poslednjih dana punih tenzija. Želeo je da napusti Kamp Nou, ali sada planira da igra za Barsu sledeće sezone iz jednog glavnog razloga: nije želeo, ni pod kojim okolnostima, da izvodi klub svog života, Barselonu, na sud.

To je glavni razlog njegovog ostanka u Kataloniji.

No, idemo redom…

“Prvo, posle poraza u Lisabonu (od Bajerna) nam je bilo veoma teško. Znali smo da su veoma težak protivnik, ali nismo znali da će se onako završiti. Da ćemo ostaviti tako ružnu sliku kluba u svetu. To je bilo pogrešno. Želeo sam da prođe vreme i da onda raščistimo sve", počeo je Mesi obraćanje za Goal.com.

Zašto si rekao Barsi da želiš da ideš?

"Rekao sam klubu, posebno predsedniku, da želim da idem. To sam mu govorio cele godine. Verovao sam da je vreme da u klub dođu mlađi igrači, novi igrači, da je moje vreme u Barseloni gotovo. I zbog toga mi je bilo veoma krivo jer sam uvek pričao da želim da završim karijeru ovde. Bila je veoma teška godina, mnogo sam trpeo na treninzima, na utakmicama, u svlačionici, želeo sam da se sklonim u stranu. Sve je postalo jako teško za mene i došao je momenat kada sam počeo da tražim nove ciljeve. Nisam to uradio zbog poraza od Bajerna, to je odluka o kojoj sam razmišljao dugo vremena. Rekao sam to predsedniku više puta, a on bi mi rekao da ću na kraju sezone moći da odlučim da li želim da idem ili želim da ostanem. Na kraju nije održao reč".

Da li si se osećao usamljeno?

"Ne... Nisam se osećao usamljeno. Ne usamljeno. Bilo je onih koji su uvek bili na mojoj strani. To je bilo dovoljno za mene i davalo mi je snagu. Ali su me povređivale stvari koje sam čuo od ljudi, od novinara, od ljudi koji su dovodili u pitanje moju privrženost Barseloni i pričali stvar za koje mislim da nisam zaslužio. A pomoglo mi je sve to da vidim ko je ko. Fudbalski svet je veoma težak i ima mnogo lažnih ljudi. Ovo što se dogodilo mi je pomoglo da prepoznam mnoge lažne ljude za koje sam drugačije mislio. Bolelo me je kada se postavljalo pitanje o mojoj ljubavi prema klubu. Moja ljubav prema Barsi se nikada neće promeniti".

Šta te je najviše pogodilo?

"Pomalo od svega, to što su pričali o novcu, mojim prijateljima. Uvek sam stavljao klub ispred svega. Imao sam mogućnost da odem iz Barselone mnogo puta. Novac? Svake goodine sam mogao da odem i zaradim više novca od onog koji sam imao u Barseloni. Uvek sam govorio da je ovo moj dom, da sam to osećao. Teško da ima negde da je bolje nego ovde. Osetio sam sada da su mi potrebne promene, novi ciljevi, nove stvari".

Kakav dribling Lionela Mesija...

I dalje si u Barseloni...

"Naravno da mi je bilo teško da odlučim. Nije to došlo posle Bajerna, već od mnogih drugih stvari. Želeo sam projekat, da osvajamo titule sa klubom i da podignemo legendu o Barseloni na viši nivou. A istina je da nije bilo projekta ili ničega sličnog na duže staze. Oni žongliraju i krpe rupe".

Šta se dogodilo kada si rekao porodici da bi mogao da napustiš Barselonu?

"Kada sam to rekao ženi i deci, nastala je varvarska drama. Cela porodica je plakala, moja deca ne žele da idu iz Barselone, niti da menjaju školu. Želeo sam dalje, da se borim na najvišem nivou, da osvajam titule, da se borim za Ligu šampiona. Mislio sam i bili smo sigrni da sam slobodan, predsednik je uvek govorio da ću na kraju sezone moći da odlučim da li želim da idem ili ostanem. Sada se drže za činjenicu da to nisam rekao pre 10. juna, a to je bilo usred utakmica, usred ovog usr..og virusa i zaraze koji su pomerili sve datume. I zbog tog razloga ću nastaviti i ostati u klubu. Predsednik mi je rekao da je jedini način da odem ako platim 700 miliona za klauzulu, što je nemoguće. Drugi način je bilo suđenje. Nikada ne bih mogao to da uradim protiv Barselone jer je to klub koji volim, koji mi je dao sve otkad sam došao, klub mog života, napravio sam život ovde".

Smeta Mesiju sve što se pisalo o njemu.

"Mnogo toga je objavljeno protiv mene i to mnogo lažnih stvari. Ili su mislili da ću se suditi sa Barselonom kako bih imao benefit. Nikada to ne bih mogao da uradim. Ponavljam, želeo sam da idem i to je moje pravo, jer ugovor kaže da mogu da idem. Sve me je ovo mnogo koštalo. Želeo sam da odem jer sam mislio o tome da živim poslednje godine u fudbalu srećno".

Dakle, dileme nema, Mesi ostaje.

"Ostaću u Barseloni i moj pristup se neće promeniti bez obzira na to koliko sam želeo da odem. Daću sve od sebe. Uvek sam želeo da pobeđujem, takmičar sam i ne volim da gubim. Uvek sam želeo najbolje za klub, za svlačionicu i sebe. Tu je sada novi trener, nova ideja. To je dobro, ali moramo da vidimo kako će tim da reaguje. Mogu da kažem da ostajem i da ću dati sve od sebe", rekao je Mesi, pa dodao:

"Tražio sam nove izazove, nove ciljeve. Sutra bih mogao da se vratim, jer u Barseloni imam sve. Moj sin, porodica, odrasli su ovde i odavde su. Nema ništa loše u tome da sam otišao. Trebalo mi je to, klubu je to bilo potrebno, bilo je dobro za sve".

Kako je porodica gledala na sve što se događalo?

"Sve što se događalo je bilo teško za sve oko mene. Moja supruga me je podržala u svemu uz svu bol u duši. Mateo je još mali i ne shvata šta znači kada treba da ideš na neko drugo mesto i živiš nekoliko godina na drugom mestu. Tijago je veći. Čuo je nešto na TV-u. Plakao je i pričao da ne želi da idemo. Razumeo sam to".

Došao je Mesi kao dečak u Barsu i proveo 20 godina. Ima li neku optimističnu poruku za navijače Barselone?

"Kao i obično, daću sve od sebe. Imao sam loše stvari ove godine, ali to je dvolično da kažem kada znam šta sve ljudi proživljavaju zbog virusa. Koji su izgubili bližnje. Nadam se da mogu da posvetim pobede svim ljudima o kojima sam pričao i svima onima kojima je teško. Nadam se da možemo ovo da prevaziđemo i vratimo se u normalu", zaključio je Mesi i dodao da je želeo javno da kaže Barseloni da želi da ode kako bi javnost znala o čemu se radi, a Bartomeu morao da da neke odgovore.

Na kraju je ostao u Barseloni.

Jedan od njegovih najotvorenijih intervjua u karijeri, bez sumnje. Nije poznat kao neko ko voli mnogo da priča, ali sada je želeo sve da iznese pred sud javnosti.