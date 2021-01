Sudar klubova koje su u Čileu osnovali migranti iz Italije i Španije okončan je remijem (2:2). Union Espanjola je u meč ušla sa željom da nakon derbija nastavi pohod na titulu, ali samo bod protiv Audaks Italijana značajno će uticati na šanse Španaca da se domognu osme titule u klupskoj istoriji. Italijani su do boda došli golom sa kreča u prvom minutu sudijske nadoknade, pa mogu biti zadovoljni ovim bodom, posebno jer su sapleli rivala u borbi za titulu.

Već u četvrtom minutu Union Espanjola stiže do prednosti, Kabaljero je dobro tukao sa leve strane kaznenog prostora domaćeg sastava i zatresao mrežu nemoćnog Munjoza na asistenciju Gonzalesa. Bio je to četvrti gol paragvajskog napadača u Primeri ove sezone. Igralo se vrlo otvoreno u nastavku, pretili su i jedni i drugi, domaćin je pokušavao da se vrati, ali su Španci bili opasniji, pa je u par navrata malo nedostajalo da udvostruče prednost, promene rezultata ipak nije bilo, gosti su na odmor otišli sa golom viška.

Prijala je pauza domaćem sastavu, puleni argentinskog stručnjaka Pabla Sančeza sa novom energijom otvorili su nastavak meča i starta inicijativa im se isplatila već u 57. minutu. Rodigo Holgado je sjajno skočio u kaznenom prostoru Union Espanjole i glavom po sredini zatresao mrežu rivala - 1:1. Sedmi pogodak za Argentica ove sezone. Nije ipak dugo trajala radost domaćih fudbalera. Igrao se 70. minut kada je Danijel Kastro glavom spustio loptu do Karlosa Palasiosa, koji je sa ivice kaznenog prostora uputio precizan udarac ka golu rivala i loptu uz levu stativu poslao u mrežu Audaks Italijana, gosti su još jednom stigli do prednosti. Bio je to 15. pogodak za Urugvajca, trećeg strelca čileanske Primere ove sezone.

Italijano je pokušavao da se vrati i ponovo poravna, rezervista Hesus Ramirez je bio u dobroj poziciji u 79. minutu, ali je odbrana gostiju uspela da ga izblokira u poslednjem trenutku. A onda, 89. minut i penal za domaćina. Hose Leguizamon je igrao rukom u svom kaznenom prostoru, sudija je pokazao na kreč. Ledezma je preuzeo odgovornost i pogodio - 2:2. Nije bilo vremena za nove promene, bitan bod za Audaks Italijano u borbi za opstanak.

Union Espanjola je sa 46 bodova treća, ali ima utakmicu više i šest bodova manje od vodeće Univerizidad Katolike. Kaskaju dva boda i za drugoplasiranom Union Kalerom, pa će teško i do mesta koje vodi u Kopa Libertadores naredne sezone. Italijano je sa druge strane ostao 15. sa 30 bodova, ali sada imaju četiri više od Kokimba, koji ima dve utakmice manje, kao i pet od poslednjeplasiranog Kolo Koloa, koji takođe kasni dve utakmice.

ČILE 1 - 27. KOLO

Subota

O'Higins - La Serena 1:1 (0:1)

Everton - Deporte Ikike 1:0 (1:0)

Union La Kalera - Santijago Vonderers 3:0 (2:0)

Nedelja

Antofagasta - Kolo Kolo 0:1 (0:1)

Universidad de Čile - Universidad de Konsepsion 2:0 (0:0)

Ponedeljak

Palestino - Kuriko Unido 4:2 (3:1)

Universidad Katolika - Huačipato 3:0 (0:0)

Utorak

Audaks Italijano - Union Espanjola 2:2 (0:1)

/Holgado 57, Ledezma 90+1 - Kabaljero 5, Palasios 70/