Nikad veća razlika između Crvene zvezde i Partizana

Nije trenutna dominacija Crvene zvezde iznenađenje, s obzirom na to da se razlika u odnosu snaga drastično promenila prethodnih nekoliko godina, ali jeste za čuđenje da Partizan već sada ovoliko zaostaje za večitim rivalom. Pre samo tri sezone, sa Igorom Duljajem kao trenerom, crno-beli su posle 12 kola Mozzart Bet Superlige bili u prednosti. Prošle su bili na “minus dva”, a zanimljivo je da u poslednje dve decenije Crvena zvezda i Partizan nikada nisu imali poravnat bodovni učinak u prvih 12 kola. Najmanja razlika bila je jedan bod u korist Partizana, 2013. godine.

Nedeljni poraz u Pančevu bio je crno-belima već šesti ove sezone, uz dva remija. Crveno-beli nemaju nijedan izgubljen meč u domaćem prvenstvu, a uspeo je da im odoli samo Radnik u Surdulici (0:0).

Prvi Večiti derbi pripao je aktuelnom šampionu (2:1), koji je uprkos vođstvu Partizana u prvom minutu uspeo da preokrene pre odlaska na odmor, a potom se rezultat nije više menjao. Pokazala je ta utakmica koliko je Zvezdin tim trenutno jači od Partizanovog. Kada su postavili stvari na željeno mesto, gotovo rutinski odradili su crveno-beli posao u najvećoj utakmici srpskog fudbala. Potpuno su kontrolisali dešavanja na terenu.

Naredni duel najvećih domaćih klubova je 20. februara u Humskoj ulici, ali bez obzira na njegov ishod, neće imati direktan uticaj na trku dva rivala.

Crvenoj zvezdi je sada najveći konkurent Vojvodina (videćemo još koliko dugo), koja zaostaje šest bodova, dok je Partizanu trenutno primarni cilj da se domogne plej-ofa, pa da pokuša da stigne do vize za Evropu.

Tokom poslednjih 20 godina Crvena zvezda je u ovom periodu sezone 12 puta imala prednost na tabeli, ali i kada je zaostajala, bila je konkurentnija nego Partizan sada.

Pošto sami nikako ne uspevaju, možda je u Humskoj zaista jedino preostalo da se svi zajedno pomole i nadaju da će im neko čudo pomoći da se stabilizuju.

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BODOVNA RAZLIKA IZMEĐU VEČITIH POSLE 12 KOLA U POSLEDNJIH 20 GODINA

(sezona, pozicija na tabeli, broj bodova, razlika)*

2006/07: 1. Crvena zvezda 29, 5. Partizan 20 (9)

2007/08: 1. Partizan 28, 2. Crvena zvezda 24 (4)

2008/09: 1. Partizan 29, 3. Crvena zvezda 20 (9)

2009/10: 1. Crvena zvezda 34, 2. Partizan 30 (4)

2010/11: 1. Partizan 31, 2. Crcena zvezda 28 (3)

2011/12: 1. Partizan 33, 2. Crvena zvezda 29 (4)

2012/13: 1. Partizan 33, 2. Crvena zvezda 25 (8)

2013/14: 1. Partizan 24, 2. Crvena zvezda 23 (1)

2014/15: 1. Partizan 31, 2. Crvena zvezda 27 (4)

2015/16: 1. Crvena zvezda 32, 4. Partizan 20 (12)

2016/17: 1. Crvena zvezda 31, 3. Partizan 25 (6)

2017/18: 1. Crvena zvezda 31, 2. Partizan 27 (4)

2018/19: 1. Crvena zvezda 34, 4. Partizan 25 (9)

2019/20: 1. Crvena zvezda 33, 2. Partizan 26 (7)

2020/21: 1. Crvena zvezda 32, 3. Partizan 23 (9)

2021/22: 1. Partizan 34, 2. Crvena zvezda 29 (5)

2022/23: 1. Crvena zvezda 32, 3. Partizan 24 (8)

2023/24: 1. Partizan 34, 2. Crvena zvezda 25 (9)

2024/25: 1. Crvena zvezda 32, 4. Partizan 23 (9)

2025/26: 1. Crvena zvezda 33, 2. Partizan 31 (2)

2026/27: 1. Crvena zvezda 34, 10. Partizan 11** (23)

Razlika je računata sa kompletnih 12 kola, u pojedinim sezonama dešavalo se da neki od klubova u trenutku te runde ima jednu ili više zaostalih utakmica

*Partizan trenutno ima utakmicu manje