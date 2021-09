Nikada direktniji Zvezdan Terzić: Odlazim iz Zvezde ako ne budemo šampioni, operativni dug je 35.000.000 evra

Crvena zvezda je i pored rezultatskog podbačaja protiv Šerifa ostvarila prvi ovosezonski cilj i nastavila kontinuitet na sceni Starog kontinenta kao učesnik Lige Evrope. Bilo je turbulentnih perioda tokom leta, ali se čini da je srpski šampion ustalio formu u poslednje vreme. Dobijena je Braga, bod na stadionu u Humskoj ostavio je crveno-bele u ravnopravnoj šampionskoj trci.

O svemu tome, ali i finansijskim problemima, klupskom dugu, tokom gostovanja na TV Prva govorio je prvi operativac Crvene zvezde Zvezdan Terzić. Dotakao se svih tema, čak saopštio da će se povući sa funkcije ako crveno-beli ne odbrane naslov prvaka i peti put zaredom ne postanu najbolji tim u Srbiji.

„Odlazim iz kluba prvi put kada Crvena zvezda ne bude bila šampion. Sve što se dobro desilo Crvenoj zvezdi u prethodnom periodu moja je zasluga. Ja sam birao igrače, trenere, skaute, ja sam doveo Kataija, Ivanića, Borjana. Isto tako za sve što se loše desi odgovornost je moja. A ja sam vrlo odgovoran čovek. Ako u maju ne budemo šampioni, neće to biti greška Dejana Stankovića, nego moja. Ja sam ga doveo. Ovo je moja osma sezona u Crvenoj zvezdi. Osvojili smo pet titula. I nećete od mene čuti one priče kako je Partizan bio bolji. Moja će biti greška što nisam predupredio tu stvar da mi budemo bolji. Zvezda ima pobednički mentalitet, veliki je klub. I čim niste šampion, znači da nešto u sistemu ne valja“, rekao je Zvezdan Terzić prilikom gostovanja u jutarnjem programu TV Prva.

Mnogo vrućih tema vezano je u prethodnom periodu za Crvenu zvezdu. Jedna se tiče i duga od preko 60.000.000 evra prema dostupnim informacijama sa APR-a.

„Što bi rekao Gaga Nikolić, nije vest kada pas ujede čoveka, nego kada čovek ujede psa. Bilo je oko tog duga mnogo zlonamernih priča, botova, iako je Crvena zvezda demokratski klub, transparentan. Ja vam sada kažem da je dug Crvene zvezde 35.000.000 evra. Toliko nam treba u ovom trenutku da bismo bili na nuli. Znam šta javnost zanima. Na primer u dug koji je uračunat na APR-u javlja se i mogućnost prodaje Marakane. Dakle, ako jednog dana budemo prodavali Marakanu, Zvezda će biti dužna 4.500.000 evra. A to se nikada neće desiti. Kao dugovanja se vode i eskontovani ugovori sa Telekomom i Gaspromom“.

-------------------

---------------------

On je naveo da mnogima smetaju uspesi Crvene zvezde.

„To što smo mi uradili sa klubom ima da se izučava na univerzitetima. Neki se ponašaju kao da su medevedi i da su se probudili 2018. godine kada je Crvena zvezda ušla u Ligu šampiona. A kako smo tamo otišli, to niko ne pominje. Mi smo 2014. godine bili mrtav klub, sa 250 tužbi i sporova. Izgubili smo licencu. Imali smo dug u visini od šest godišnjih budžeta“.

"ŠKOLOVANI STRUČNJACI REKLI DA SMO PRED STEČAJEM, JA IM REKAO DA SE SKLONE I DA ME PUSTE DA RADIM"

Nastavio je Terzić u dahu da priča.

„Došli su stručnjaci školovani u inostranstvu, gledali su naše papire mesec ili dva. I rekli su da je Zvezda klub pred stečajem. Rekao sam im da se sklone i da me puste da radim ovaj posao. Sada se ovde postavljaju stvari kao da smo mi napravili taj dug. Suština je da smo napravili rezultate, ovo je najuspšeniji period Crvene zvezde u poslednjih nekoliko decenija. Radili smo to sa pet miliona evra sigurnih prihoda. Zamislite da smo čekali da napravimo pare, nikada ne bismo doveli Ivanića, Kataija, Borjana. Misija našeg kluba je da ima dobre rezultate i da se takmiči u Evropi. I verujem da su navijači zadovoljni. Da ne govorim o tome da smo trenutno 42. klub u Evropi. Hajde, navedite mi neku kompaniju iz naše zemlje koja je na tom mestu. Napravili smo grešku, pre svega ja. Povukao sam se iz medija, jer me je bilo dosta. I onda smo dozvolili da nas vodi stihija“.

O slučaju Alekse Terzića.

„Ja više volim Crvenu zvezdu nego Fjorentinu. Oni su napravili grešku, i uplatili nam pare na pogrešan račun. Mi to ne sporimo kao dug. Neko je udario menicu i pokupio pare. I mi ćemo te pare da vratimo, jer je dug loš drug“.