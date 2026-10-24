Niko neće pričati o makazicama Angise, već o rolerkoster Derbiju sunca sa šest golova!
Vreme čitanja: 10min | sub. 24.10.26. | 20:17
Bez pobednika u uzbudljivom okršaju Napolija i Rome – 3:3
Roma nije opravdala kvalitet, formu i poziciju na tabeli, pošto ni deveti put uzastopno nije slavila u Napulju, ali je na Dejego Armando Maradoni izvukla bod iz prilično teške situacije zahvaljujući dvostrukom strelcu Leonardu Balerdiju, koji sve ozbiljnije kuca na vrata uloge standardnog člana štoperske trojke rimskog kluba - 3:3 (1:0).
Nažalost, posle pravog rolerkostera u Derbiju sunca, večeras u prvom planu neće biti verovatno najbolji gol u karijeri Zambo Angise. Sjajni Kamerunac je akrobatskim potezom šokirao kompletnu odbranu Vučice, a kada je na početku drugog poluvremena Skot Mektomini postigao prvi gol, delovalo je da će Roma pretrpeti poraz na krajnjem jugu Italije. Gosti su do 70. minuta imali dva gola minusa, ali su onda u razmaku od svega 360 sekundi došli do izjednačenja. Led je prvi probio Matijas Soule, a potom je prvenac u dresu Vučice postigao Balerdi, nakon što je lopta u glavnu napucala Santjaga Kastrta.
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Ekipa Đan Pjera Gasperinija je nakon toga osetila da može i do potpunog preokreta, ali je u napadima spustila gard, što je iskoristio Mektomini i savršenim udarcem sa 25 metara u bliži ugao doveo sastav Maksa Alegrija u novo vođstvo. Međutim, rešenja za energiju koju je Balerdi pokazao u drugom poluvremenu nije bilo. Argentinac je u 89. minutu skočio daleko iznad svih igrača Napolija i iskoristio odličan centaršut Veslija sa desnog boka, pa je Roma nekako izbegla prvi poraz u sezoni.
Alegri je nakon trećeg gola Rome potpuno pogubio živce, jer je smatrao da su sudije u ranoj fazi morale da dosude faul u korist njegovog tima, ali se posle gledanja snimka ispostavilo da nije bilo elemenata za to, pa gol gostiju nije poništen.
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