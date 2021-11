Niko nije siguran protiv Raja: Kontroverzni penal, zvižduci na Mestalji, Valensija drhtala do kraja (VIDEO)

Možda na kraju sezone neće biti u zoni evropskih klupskih takmičenja, ali ono što Rajo Valjekano radi tokom uvodnih 15 kola Primere vredno je poštovanja i već sada je blizu sigurnog opstanka u elitnom društvu, što je sigurno bio prvi cilj kada je sezona počinjala.

Više niko nije siguran kada je protivnik Rajo Valjekano! Valensija je na Mestalji drhtala do poslednjeg sudijskog zvižduka i na kraju umalo ostala i bez tog jednog osvojenog boda – 1:1 (1:0). Simpatična ekipa iz Madrida je u 84. minutu propustila zlatnu priliku da odnese ceo plen kući, ali Andres Martin očigledno nije očekivao loptu koju mu je poslao Alvaro Garsija iako su praktično bili sami pred Jasperom Silesenom. Trener Raja Andoni Iraola ostao je u neverici, jer nije mogao da shvati kako njegov mladi napadač nije bio spreman da postigne gol i postane heroj kluba, dok su se sa tribina Mestalje začuli zvižduci nezadovoljstva pošto su gosti nekoliko puta bili bliži tom drugom golu i verovatno pobedi, ali je Silesen ostao smiren i bez greške čuvao svoj tim u igri.

IZBOR UREDNIKA

Remi je na kraju možda bio i najrealniji, pošto je i Valensija mogla da reši utakmicu u svoju korist. Najbliži tome bio je Dimitri Falkjer u 80. minutu, ali je Stole Dimitrievski još jednom izašao kao pobednik. Minut pre ulaska u nadoknadu vremena Andres je uspeo da zatrese mrežu, ali je njegov gol ostao poništen pošto je linijski sudija pokazao ofsajd. A glavni arbitar Alehandro Ernandez Ernandez verovao mu je bez gledanja VAR sistema.

Utakmica je počela sa brzom promenom na semaforu i to posle kontroverznog penala koji je sviran u korist Valensiji i to posle intervencije VAR sistema. Karlos Soler doneo je vođstvo Slepim miševima sa bele tačke, Sve što dešavalo u tom 19. minutu nije negativno uticalo na goste iz Madrida pošto su nastavili da prete, obleću oko kaznenog prostora Valensije i na kraju zasluženo stigli do izjednačenja posle gola Isija Palazona. To je samo najavilo završnicu posle koje u Raju imaju zbog čega da žale...

PRIMERA – 15. KOLO

Petak

Bilbao – Granada 2:2 (1:2)

/Garsija 10, Maksimijano ag 76 – Maćis 25, Molina 34/

Subota

Alaves - Selta 1:2 (1:1)

/Hoselu 21 - Mina 11, Aspas 70/

Valensija - Rajo Valjekano 1:1

/Soler 19 penal, Palazon 64/

18.30: (2,40) Majorka (3,00) Hetafe (3,60)

21.00: (2,85) Viljareal (3,40) Barselona (2,60)

Nedelja

14.00: (1,67) Betis (3,90) Levante (5,90)

16.15: (3,50) Espanjol (3,25) Sosijedad (2,30)

18.30: (7,50) Kadiz (4,00) Atletiko M. (1,55)

21.00: (1,70) Real M. (3,80) Sevilja (5,70)

Ponedelak

21.00: (1,90) Osasuna (3,50) Elče (4,70)

***kvote su podložne promenama