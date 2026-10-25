Niko, niko kao Vasa! Najproduktivniji Zvezdin tinejdžer u ovom veku

Vreme čitanja: 3min | ned. 25.10.26. | 11:20
Na 65 utakmica mladi vezista postigao 20 golova, malo bolje prolazno vreme imao samo Dejan Stanković
U senci onog što je mogla, u raskoraku onog što je dobila i objektivno zaslužila Crvena zvezda u duelu sa Kopenhagenom, ostao je u senci pogodak Vasilija Kostova. Tačno je da je savršena dijagonala izabrana za najlepši pogodak drugog kola Lige Konferencija, svrstaši se u red sa onom majstorijom Gelora Kange, međutim, iza paravana testamenta velikog talenta, ostao je sakriven podatak da je Vasilije Kostov postigao 20. zvanični gol u dresu matičnog kluba.
I to na uzorku od 65 mečeva. U eri brzog odlaska igrača u inostranstvo, momak rođen 2008. godine već ima zavidan staž u Ljutice Bogdana. Prvenac je postigao još u trenerskoj eri Vladana Milojevića protiv OFK Beograda. Takav luksuz nisu imali primera radi Andrija Maksimović, Veljko Milosavljević, Jovan Mijatović, Kosta Nedeljković i Ognjen Mimović.
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Primera radi Andrija Maksimović je stigao do brojke od 41 meča, dao šest golova i upisao osam asistencija. Odličan prosek golova imao je Jovan Mijatović, koji je na 36 utakmica postigao deset golova, ali nije bio tako ubojit na mečevima visokog rizika kao Vasilije Kostov. Prvi bonus Crvene zvezde je već postigao tri gola u Evropi (Porto, Malme i Kopenhagen), pogađao je i u večitom derbiju. To njegov učinak dovoljno pojačava, i svestava ga u kategoriju nekadašnjih vedeta.
Luka Jović i Dejan Joveljić su takođe ostali prazni kada je reč o kategoriji velikih utakmica, iako su zbirno dali 27 golova u Crvenoj zvezdi. Nije bio ni blizu Dragan Mrđa.
Učinak sličan Vasiliju Kostovu imao je Boško Janković na uzorku od 65 mečeva. Na tom uzorku je stigao do 14 golova. Kasnije udvostručio broj pogodaka, ali realno je da ga Kostov i kvantitativno stigne ukoliko i posle zimskog prelaznog roka ostane u Crvenoj zvezdi.
Mnogo toga zajedničkoj vezuje Dejana Stankovića i Vasilija Kostova. Probio se u prvim tim Vasa u eri Vladana Milojevića, ali je neizostavan član startne postave postao kod Dejana. I počeo dobro da igra u kontinuitetu, stigavši do zvanja najboljeg bonusa.
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I učinak imao je na prvih 65 mečeva gotovo identičan. Dejan Stanković je do 20. gola stigao maja 1997. godine kada je u mrežu podgoričke Budućnosti sasuo het-trik. To mu je bila 63. utakmica u crveno-belom dresu.
Mnogo toga govore ovi podaci. Iako je bio u igračkoj krizi tokom leta, Vasilije Kostov je ozbiljno podigao standarde. I normalno je što su kritike na njegov računa ponekad prenaglašene... Vide ga svi kao najproduktivnijeg dragulja u ovom veku.
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Petak:
IMT - Železničar 0:1 (0:1)
/Ankeje 5/
Radnički Kragujevac - Radnik 1:0 (1:0)
/Sremčević 27/
Radnički Niš - Novi Pazar 0:2 (0:1)
/Dikson 36, 59/
Zemun - Mačva 1:0 (0:0)
/Tabaković 80/
Subota:
Partizan - Čukarički 0:2 (0:2)
/Đoković 34, 45/
Mladost - Vojvodina 1:1 (0:0)
/Marković 51 - Zukić 78/
Nedelja:
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