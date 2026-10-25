Niko, niko kao Vasa! Najproduktivniji Zvezdin tinejdžer u ovom veku

Primera radi Andrija Maksimović je stigao do brojke od 41 meča, dao šest golova i upisao osam asistencija. Odličan prosek golova imao je Jovan Mijatović, koji je na 36 utakmica postigao deset golova, ali nije bio tako ubojit na mečevima visokog rizika kao Vasilije Kostov. Prvi bonus Crvene zvezde je već postigao tri gola u Evropi (Porto, Malme i Kopenhagen), pogađao je i u večitom derbiju. To njegov učinak dovoljno pojačava, i svestava ga u kategoriju nekadašnjih vedeta.

Luka Jović i Dejan Joveljić su takođe ostali prazni kada je reč o kategoriji velikih utakmica, iako su zbirno dali 27 golova u Crvenoj zvezdi. Nije bio ni blizu Dragan Mrđa.

Učinak sličan Vasiliju Kostovu imao je Boško Janković na uzorku od 65 mečeva. Na tom uzorku je stigao do 14 golova. Kasnije udvostručio broj pogodaka, ali realno je da ga Kostov i kvantitativno stigne ukoliko i posle zimskog prelaznog roka ostane u Crvenoj zvezdi.