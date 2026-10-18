Niko Pas, Baturina… Stigao je još jedan Seskov dragulj (VIDEO)

Bilo je pitanje momenta. Nakon nešto više od pola sata igre, Komu se isplatila agresivnost. Luis Milja je oteo loptu na sredini terena i razvio napad koji je majstorski krunisao Matija Liberali . Zasekao je sa desnog krila i prelepo savio plasirku u suprotan ugao De Heinog gola. Prvenac za jednog od najvećih bisera italijanskog fudbala.

Danas je počela dobro i mogla da otvori utakmicu u svoju korist. Ogromnu šansu je na početku imao Fađoli koji je izašao sam na De Heu i promašio. Pre toga je dobru priliku prokockao i Enžije . Fiorentina je imala inicijativu u uvodnih desetak minuta, ali je bilo samo pitanje momenta kada će Komo da odgovori. De Hea je skinuo Duvikasu zicer glavom i onda je Fabregasov tim zagospodario terenom Frankija. Niko Pas je preuzeo utakmicu u svoje ruke i počeo da preti. Što prodorima, što sa distance, što u skoku...

Liberali je dobar primer koliko je Komo zdravija fudbalska priča od ostalih u Italiji. Reč je o profilu igrača kakve Italija sve manje pravi poslednjih godina. Još u omladinskim kategorijama Milana su mu predviđali da će biti buduća ‘desetka’ italijanske reprezentacije. Kao najbolji igrač je predvodio kadete Italije do titule evropskog prvaka na šampionatu 2024. godine. Iako je njegov saigrač Frančesko Kamarda proglašen najboljim igračem turnira, a Rodrigo Mora poneo zvanje prvog strelca, upravo je Liberali bio igrač koji je po mnogima najviše odskočio na tom turniru i našao se u idealnoj postavi sa pomenutom dvojicom, ali i igračima Žovanija Kvende ili Vasilija Kostova.

Međutim, u Milanu nisu verovali u svoj biser i igračev agent je doneo pravu odluku. Umesto da igra za rezervni tim Rosonera ili da se seljaka po pozajmicama, odabrao je selidbu za drugoligaški Katancaro gde je odmah igrao kod Alberta Akvilanija. Milan ga je tada pustio samo za 50 odsto procenata od narednog transfera, a sezona u Seriji B je opet lansirala Liberalija u žižu italijanske javnosti. Milan je hteo da ga vrati, ali igraču nije padalo na pamet. Juventus je bio uporan da ga potpiše, ali je mladi Italijan opet doneo mudru odluku i prihvatio ponudu Koma. Poučen iskustvima Nika Pasa ili Martina Baturine koje je Sesk Fabregas afirmisao u jedne od najtraženijih ofanzivnih vezista evropskog fudbala, Liberali je izabrao taj put.

Današnji prvenac je najbolji dokaz da je na pravom putu i da Fabregas u budućnosti ima zamenu za Paza ili Baturinu koje će teško zadržati pred naletima jačih i bogatijih klubova. Liberaliju je ovo bila prva utakmica kao starteru i odmah je iskoristio šansu.

Vodeći gol je doneo psihološko olakšanje Komu, a nekoliko minuta kasnije je stigao i drugi. Niko Paz je često kritikovan da nema igru glavom na nivou ostalih fudbalskih atributa. Danas je pokazao da napreduje i na tom planu. Prelepim golom glavom nakon centaršuta Valjea je u 36. minutu duplirao prednost Jezerdžija.