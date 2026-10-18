Niko Pas, Baturina… Stigao je još jedan Seskov dragulj (VIDEO)
Vreme čitanja: 9min | ned. 18.10.26. | 17:09
Fiorentina platila ceh
Nije Komu bilo lako prethodnih nedelja. Na reprezentativnu pauzu je otišao posle šokantnog poraza od Frozinonea, a vratio se remijem bez golova protiv Rome sa igračem više i porazom u Roterdamu u Ligi šampiona. Ali, bilo je samo pitanje momenta kada će Fabregasov tim dobar fudbal da pretoči u neki dobar rezultat.
Ceh je platila Fiorentina. Komo je protunjao kroz Toskanu i pobedom 3:1 uhvatio priključak za vodećim timovima na tabeli. Taman kada je delovalo da je Paolo Vanoli uspeo da trgne Violu, nanizali su se porazi od Đenove i Koma. Iako domaći tim nije bio loš danas i imao je šanse da meč odvede i u drugačiji tok. Međutim, očigledno da potpuna rekonstrukcija tima prošlog leta još nije nalegla i da je Fiorentina i dalje jako nestabilan tim.
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Danas je počela dobro i mogla da otvori utakmicu u svoju korist. Ogromnu šansu je na početku imao Fađoli koji je izašao sam na De Heu i promašio. Pre toga je dobru priliku prokockao i Enžije. Fiorentina je imala inicijativu u uvodnih desetak minuta, ali je bilo samo pitanje momenta kada će Komo da odgovori. De Hea je skinuo Duvikasu zicer glavom i onda je Fabregasov tim zagospodario terenom Frankija. Niko Pas je preuzeo utakmicu u svoje ruke i počeo da preti. Što prodorima, što sa distance, što u skoku...
Bilo je pitanje momenta. Nakon nešto više od pola sata igre, Komu se isplatila agresivnost. Luis Milja je oteo loptu na sredini terena i razvio napad koji je majstorski krunisao Matija Liberali. Zasekao je sa desnog krila i prelepo savio plasirku u suprotan ugao De Heinog gola. Prvenac za jednog od najvećih bisera italijanskog fudbala.
Liberali je dobar primer koliko je Komo zdravija fudbalska priča od ostalih u Italiji. Reč je o profilu igrača kakve Italija sve manje pravi poslednjih godina. Još u omladinskim kategorijama Milana su mu predviđali da će biti buduća ‘desetka’ italijanske reprezentacije. Kao najbolji igrač je predvodio kadete Italije do titule evropskog prvaka na šampionatu 2024. godine. Iako je njegov saigrač Frančesko Kamarda proglašen najboljim igračem turnira, a Rodrigo Mora poneo zvanje prvog strelca, upravo je Liberali bio igrač koji je po mnogima najviše odskočio na tom turniru i našao se u idealnoj postavi sa pomenutom dvojicom, ali i igračima Žovanija Kvende ili Vasilija Kostova.
Međutim, u Milanu nisu verovali u svoj biser i igračev agent je doneo pravu odluku. Umesto da igra za rezervni tim Rosonera ili da se seljaka po pozajmicama, odabrao je selidbu za drugoligaški Katancaro gde je odmah igrao kod Alberta Akvilanija. Milan ga je tada pustio samo za 50 odsto procenata od narednog transfera, a sezona u Seriji B je opet lansirala Liberalija u žižu italijanske javnosti. Milan je hteo da ga vrati, ali igraču nije padalo na pamet. Juventus je bio uporan da ga potpiše, ali je mladi Italijan opet doneo mudru odluku i prihvatio ponudu Koma. Poučen iskustvima Nika Pasa ili Martina Baturine koje je Sesk Fabregas afirmisao u jedne od najtraženijih ofanzivnih vezista evropskog fudbala, Liberali je izabrao taj put.
Današnji prvenac je najbolji dokaz da je na pravom putu i da Fabregas u budućnosti ima zamenu za Paza ili Baturinu koje će teško zadržati pred naletima jačih i bogatijih klubova. Liberaliju je ovo bila prva utakmica kao starteru i odmah je iskoristio šansu.
Vodeći gol je doneo psihološko olakšanje Komu, a nekoliko minuta kasnije je stigao i drugi. Niko Paz je često kritikovan da nema igru glavom na nivou ostalih fudbalskih atributa. Danas je pokazao da napreduje i na tom planu. Prelepim golom glavom nakon centaršuta Valjea je u 36. minutu duplirao prednost Jezerdžija.
I onda se Fiorentina probudila i umalo za par minuta srušila sve što je Komo radio veći deo poluvremena. Pongračić je smanjio na 1:2 nakon kornera i gužve, a isti igrač je koji minut kasnije još jednom pogodio nakon prekida. Ipak, VAR mu je poništio taj drugi gol zbog milimetarskog ofsajda.
Veliku šansu za izjednačenje na početku drugog dela propustio je Enžije, da bi Duvikas nakon nekoliko propuštenih prilika u meču prelomio utakmicu golom u 56. minutu. Njegovoj solo akciji prethodili su prodori i dobar pas Nika Pasa.
Malerozni Enžije je u 75. minutu propustio još jedan zicer i pogodio stativu dok je golman ležao na zemlji. Komo je do kraja iskontrolisao utakmicu i prekinuo slabu miniseriju. Pride, Fabregas je lansirao biser koji Italija čeka…
SERIJA A – 7. KOLO
Petak
Frozinone - Sasuolo 4:2 (3:2)
/Kalo 9, Raimondo 26, 30, 57 - Berardi 15, Torstvedt 37/
Subota
Venecija - Napoli 1:0 (0:0)
/Adams 49/
Roma - Đenova 2:0 (0:0)
/Kastro 50, Luli 68/
Nedelja
Udineze - Leće 0:3 (0:2)
/Gaspar 11, Ndri 33, Zibert 86/
Fjorentina - Komo 1:3 (1:2)
/Pongračić 42 - Liberali 32, Pas 36, Duvikas 56/
18.00: (1,85) Milan (3,80) Atalanta (4,30) - MOZZART RELAX
20.45: (1,70) Juventus (3,60) Lacio (5,30) - MOZZART RELAX
Ponedeljak
18.30: (2,45) Monca (3,30) Kaljari (2,95) - MOZZART RELAX
20.45: (3,05) Parma (3,15) Torino (2,45) - MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama