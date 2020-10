Lokomotiva je igrala u sjajnoj formi, sve joj je išlo po planu, a onda je došao meč protiv Rotora i Lokomotiva se neočekivano okliznula zbog čega će Marko Nikolić biti sigurno ljut - 1:2 (1:1). Fenjeraš je uspeo da slavi usred Moskve, iako je domaćin u samoj završnici imao penal. Ali, Mirančuk nije bio precizan. Rotor je čak pred sam kraj dao i treći gol, on je posle poništen, pa je Lokomotiva imala novu šansu za 2:2, dala čak gol, ali je i taj pogodak poništen zbog VAR-a. To je potom razljutilo Krihovjaka koji je dobio crveni karton. I to je bila tačka na ovaj lud meč.

Lokomotiva je u ranom delu utakmice imala peh jer je u 19. minutu dosuđen prvo penal za goste. Potom je Flamarion Žunior promašio kazneni udarac, ali se lopta od golmana vratila Brazilcu koji je potom glavom ubacio istu u mrežu i na taj način je Rotor iz Volgograda stigao do prednosti.

Ekipa Marka Nikolića morala je da pronađe odgovor na to i brzo je reagovala. Prednost gostiju trajala je samo 10 minuta. Posle odbijene lopte u šesnaestercu Rotora, Rubčinskij je bio spreman i poput mačke je odreagovao i poravnao rezultat sa kojim se otišlo i na poluvreme.

Van ta dva gola nije bilo još previše prilika u prvih 45 minuta, igralo se oštro, bilo je i povreda, pa je Nikolićev sastav morao da traži poboljšanje rezultata u nastavku utakmice.

Nikolić je nastupio na ovom duelu sa dva špica, igrao je sa Lisakovičem i Ederom, uzimala je Lokomotiva bodove i protiv značajno jačih protivnika pa je ovde ideja bila jasna da se ide na tri boda.

Iako je domaći sastav bio i oslabljen, Dmitri Barinov biće još dugo van terena, a Lisov, Ignjatjev i naš Slobodan Rajković su takođe bili van tima.

I taman kada je Lokomotiva očekivala da će preuzeti inicijativu i prednost, dogodio se Andres Pons. Fantastičan pogodak postigao je Venecuelanac, pogodio je baš kako je želeo i Rotor je potpuno neočekivano stigao do prednosti.

Da sve bude gore po Lokomotivu, domaćin je imao penal u 83. minutu kada je dosuđen posle igranja rukom, ali ga Anton Mirančuk nije pretvorio u gol. Pogodio je stativu.

Do kraja su gosti dali još jedan gol, on je poništen zbog VAR-a, imala je posle toga i Lokomotiva dobru šansu za 2:2, ali nije uspela do gola.

U istom terminu kada je igrala Lokomotiva sastali su se i Krasnodar i Spartak iz Moskve, a gosti su dobili učesnika Lige šampiona sa 3:1.

Brzo je Spartak stigao do dva pogotka preko Ponsa i novajlije Viktora Mozesa u 13. i 33. minutu i posle toga mu je bilo mnogo lakše da igra i privede meč kraju. Krasnodar se na trenutak vratio golom Sabue u 59. minutu, ali je Larson u 82. minutu postavio konačan rezultat.

RUSIJA – 12. KOLO

Subota

Dinamo M. - Soči 3:1 (2:1)

/Lesovoj 11, Šimanski 26, Formin 55 - Mevlja 22/

Zenit - Rubin 1:2 (1:1)

/Erokin 26 - Despotović 43, Jevtić 69/

Krasnodar - Spartak M. 1:3 (0:2)

/Sabua 59 - Pons 13, Mozes 33, Larson 82/

Lokomotiva M. - Rotor 1:2 (1:1)

/Ribčinskij 29 - Žunior 19, Pons 57/

Nedelja

12.00: (2,25) Ural (3,10) Tambov (3,50)

14.30: (1,70) Rostov (3,70) Himki (5,20)

17.00: (1,88) Ahmat (3,40) Ufa (4,40)

Nedelja

17.00: (1,60) CSKA M. (3,80) Arsenal Tula (6,00)

