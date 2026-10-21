Nikolić posle petarde u Mančesteru: Nismo se branili da preživimo

Prošle nedelje AEK je gostovao Šahtjoru u Engleskoj i poražen je, a još lošije se proveo na novom putovanju na Ostrvo. Mančester Siti je opravdao ulogu favorita i deklasirao tim koji sa klupe predvodi srpski strateg Marko Nikolić.

Trener grčkog šampiona je uprkos porazu našao i svetle tačke u igri svog tima.

“Zadržavali smo sopstveni stil igre i identitet. Nismo želeli da igramo defanzivno i da se povučemo pozadi kako bismo preživeli. Do određene mere smo uspeli u tome. Bili smo sposobni da kontrolišemo loptu, organizujemo napade, pa čak i da stignemo do njihovog šesnaesterca. Statistika to pokazuje i to me raduje. Posed je bio 60-40 u korist Sitija, uz 16-11 u šutevima. To pokazuje da nismo došli samo da bismo preživeli, već smo bili tim koji je spreman da kazni i najmanju grešku. Uspeli smo da budemo blizu njihovog gola, ali je neverovatan kvalitet Sitija napravio razliku. Bilo je individualnih grešaka, ali video sam i pozitivne elemente“, rekao je Nikolić posle meča.